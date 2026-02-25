Hlavné témy
dnes 25. februára 2026 o 9:11
Marcela Laura Mrvová

Olympionička Alysa Liu je hviezdou na ľade. Na jar sa vydá na špeciálne turné

Olympionička Alysa Liu je hviezdou na ľade. Na jar sa vydá na špeciálne turné
Zdroj: ig/alysaxliu
Olympijská víťazka Alysa Liu bude jednou z hlavných hviezd turné Stars on Ice 2026, ktoré od 16. apríla do 31. mája zavíta do viac než 20 miest naprieč Spojenými štátmi. Lístky vrátane špeciálnych zážitkových balíkov sú už dostupné v predaji.

Olympijská víťazka Alysa Liu a strieborní medailisti Madison Chock a Evan Bates budú stáť v popredí prestížneho turné Stars on Ice 2026, ktorého lístky sú už v predaji. Informuje o tom portál Womans wear daily.

Toto celoštátne turné, ktoré nadväzuje na olympijský rok, predstavuje jednu z najviac oceňovaných zostáv súčasného krasokorčuľovania v USA. Samotné podujatie láka množstvo fanúšikov z celého sveta.

Turné sa začne 16. apríla 2026 a potrvá až do 31. mája 2026, počas ktorého navštívi viac ako 20 miest naprieč Spojenými štátmi.

Fanúšikovia tak budú môcť vidieť špičkových športovcov nielen v klasických individuálnych vystúpeniach, ale aj v úchvatných skupinových choreografiách.

Alysa Liu
Zdroj: ig/alysaxliu

Organizátori ponúkajú viac než len samotné vystúpenie. Okrem lístkov na show si záujemcovia môžu zakúpiť aj špeciálne meet-and-greet pasy či vstupy na stargazer (predshow) udalosti, kde môžu sledovať tréningy korčuliarov a zúčastniť sa Q&A diskusií.

Celé podujatie sľubuje nezabudnuteľný zážitok pre fanúšikov všetkých vekových skupín, kombináciu technickej presnosti, umeleckého štýlu a jedinečnej atmosféry živého krasokorčuľovania.

