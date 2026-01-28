Po prvej vražde cítil pokoj a uvoľnenie. Napriek tomu sa hneď vydal späť do ulíc hľadať ďalšiu obeť.
Je rok 1985, hlboký komunizmus. Na Strahove trénujú tisíce mladých ľudí najväčšiu choreografiu v dejinách – rovnaký pohyb, rovnaký rytmus, rovnaký úsmev. Režim chce ľuďom vštepiť do hláv, že má všetko pod kontrolou. Že Československá socialistická republika je krajina bez chaosu, bez zločinu a bez strachu.
Lenže zatiaľ čo pozornosť smeruje na strahovský štadión a prípravy na Spartakiádu, ktorú režim organizuje raz za päť rokov, niekto sa prechádza po nočnej Prahe s úplne inými myšlienkami. Zanecháva za sebou mŕtve, prepadnuté a znásilnené ženy.
Neznámy muž sa volal Jiří Straka a do povedomia verejnosti sa zapísal so pseudonymom "Spartakiádny vrah".
Nadpriemerne múdry chalan
O to väčšie prekvapenie muselo byť pre kriminalistov zistenie, že Straka bol šestnásťročný chalan s IQ okolo 125. Napriek nadpriemernému intelektu mu však chýbala aj tá najmenšia ambícia na náročnejší študijný odbor. Študoval na učilišti pri Kladne za baníka. Mal sa stať obyčajným robotníkom, ktorý vždy vykoná prácu tak, ako mu kto prikáže.
Napriek tomu, že pochádzal zo slušnej rodiny, nikdy úplne nezapadol. V škole mal množstvo problémov, chýbala mu akákoľvek motivácia a pravidelne porušoval školský poriadok. Raz s kamarátmi dokonca vykradol nákladný železničný vozeň so sladkosťami. Bol to rebel, podivín a chalan, ktorému okolitý svet pripadal byť vzdialený.
Keď študoval strednú školu, svojej matke tvrdil, že každú nedeľu odchádza z Prahy na internát do Stochova ako obvykle. V skutočnosti však zostával v hlavnom meste a v nočných uliciach lovil svoje obete. Inteligencia, fyzická sila a absencia strachu z neho spravili jedno z najdesivejších monštier českého zločinu.
Začal s prepadávaním študentiek
Ešte predtým, ako začal vraždiť, mal Jiří Straka na svedomí niekoľko brutálnych prepadnutí. Vo februári 1985, krátko po deviatej večer, zrazil na zem mladú ženu a začal ju škrtiť. Podarilo sa jej ho však presvedčiť, aby prestal. Dokonca ju potom odprevadil domov s predstavou, že u nej bude pokračovať.
Na osvetlenej ulici pri vchodových dverách sa znova pokúsil zaútočiť.
