Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)

Čo robí v lete?
Si na lyžovačke, tesne pred záverečnou ešte raz zajzdíš kopec, vyzúvaš sa a dohaduješ cestu domov či afterku v après-ski, zatiaľ vodiči a ich veľké pásové stroje začínajú svoju nočnú službu.
- Čo všetko musí vodič ratraku ovládať, kým začne naozaj jazdiť.
- Koľko hodín trvá úprava zjazdoviek a na čo musí dbať na vrchole kopca.
- Ako sa s ním zosunul z kopca 12-tonový ratrak do žľabu a čo potom robil.
Čo všetko robí taký vodič ratraku, o čo sa musí postarať pred, počas a po službe? Je náročnejšie loziť v noci do strmého kopca tatranských hôr, alebo ho zliezať smerom nadol?
Tieto aj ďalšie otázky sme sa pýtali Michala Kupča, ktorý pracuje ako vedúci a zároveň jazdí na ratraku v stredisku Jasná. Mišo a jeho kolegovia pridávajú veľa obsahu o tejto práci aj na profile Hraboši.
Mišo vyštudoval telovýchovu a rozhodol sa, že aspoň na rok sa pôjde "pomotať" do hôr. Zostal tam doteraz a robí už 15 rokov. Táto zima je preňho a pre tím jeho kolegov časovo najnáročnejšia.
„Tohtoročná zima je výnimočná a špeciálna na množstvo snehu, ktorý napadol a padá. Nám však stačí, že sú vonku mínusové teploty, vtedy vyrábame technický sneh, ktorý sa mixuje s čerstvým. Fungovať dnes len na prírodnom snehu je takmer nemožné, sme odkázaní na technickú pomoc,“ hovorí Mišo.
Ako dlho trvá táto pravá zimná sezóna?Ak nerátam letnú údržbu strojov, ktoré rozoberáme, opravujeme a pripravujeme na prevádzku, tak by som povedal, že november, vtedy ideme z garáží na kopce. A makáme takto do konca apríla, už bola lyžovačka aj na 1.mája, haha.
