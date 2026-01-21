Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. januára 2026 o 10:00
Čas čítania 5:58

Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)

Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
Zdroj: Michal Kupčo
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Čo robí v lete?

Si na lyžovačke, tesne pred záverečnou ešte raz zajzdíš kopec, vyzúvaš sa a dohaduješ cestu domov či afterku v après-ski, zatiaľ vodiči a ich veľké pásové stroje začínajú svoju nočnú službu.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo všetko musí vodič ratraku ovládať, kým začne naozaj jazdiť.
  • Koľko hodín trvá úprava zjazdoviek a na čo musí dbať na vrchole kopca.
  • Ako sa s ním zosunul z kopca 12-tonový ratrak do žľabu a čo potom robil. 

Čo všetko robí taký vodič ratraku, o čo sa musí postarať pred, počas a po službe? Je náročnejšie loziť v noci do strmého kopca tatranských hôr, alebo ho zliezať smerom nadol? 

Hraboši
Zdroj: Michal Kupčo

Tieto aj ďalšie otázky sme sa pýtali Michala Kupča, ktorý pracuje ako vedúci a zároveň jazdí na ratraku v stredisku Jasná. Mišo a jeho kolegovia pridávajú veľa obsahu o tejto práci aj na profile Hraboši.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi, ktorí sa venujú netradičným povolaniam. Prečítaj si napríklad o Rasťovi, ktorý pracuje na snežnom pluhu, jachtárovi Tomášovi či Dávidovi, ktorý v Prahe riadi električku.

Ak ťa baví náš obsah a chceš nás podporiť, staň sa ešte dnes členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem početných benefitov aj prístup k prémiovému obsahu. Ďakujeme za tvoju podporu!

Hraboši Hraboši Hraboši Hraboši
Zobraziť galériu
(24)
SHOWBIZ & ZÁBAVA PRÁCA SLOVENSKO
