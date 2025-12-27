Kategórie
dnes 27. decembra 2025 o 9:00
Čas čítania 5:42

Danka začínala v obývačke, dnes do jej svadobného centra v Kapišovej chodia nevesty z celého Slovenska (Reportáž)

Danka začínala v obývačke, dnes do jej svadobného centra v Kapišovej chodia nevesty z celého Slovenska (Reportáž)
Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Za koľko peňazí predali najdrahšie svadobné šaty?

„Nikdy sme si neplatili reklamu cez influencerov, nikdy sme nevytlačili ani jednu vizitku, aj keď by sme asi mali,“ smeje sa Danka, majiteľka a zakladateľka svadobného centra z východoslovenskej dedinky Kapišová, ktorá sa nachádza približne tri kilometre severne od Svidníka. 

Začínala doma v obývačke so šiestimi svadobnými šatami, po ktoré bola s manželom v poľskom veľkosklade. Dnes je jej salón jedným z najznámejších na celom Slovensku. Ponúka v ňom takmer 400 šiat za stovky či tisíce eur, pričom menšiu časť tvoria spoločenské a väčšiu tie svadobné.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo im hovoria ľudia na to, že prenájom šiat môže stáť aj viac ako 800 eur.
  • Ako otvorili salón kúsok od miestnej krčmy.  
  • Odkiaľ k nim chodia nevesty.

„Práve dnes dopoludnia tu boli dievčatá niekde od Lučenca, majú to sem vyše troch hodín autom, pričom tu prídu na trikrát, takže je to zároveň riadny výlet,“ opisuje Danka kolorit klientov, ktorí sú ochotní precestovať za správnymi šatami stovky kilometrov. 

Kapišová
Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Zisťoval som, prečo má svadobné centrum z malej dedinky pri Svidníku také ohlasy, renomé a silné meno v šatovom biznise aj napriek tomu, že marketing nebol nikdy ich prioritou. 

Idem do Kapišovej, alebo k rodine Kapišovej? 

Zaujímalo ma, ako je možné, že takmer každá jedna nevesta či maturantka z východného či stredného Slovenska vždy pri výbere šiat na túto udalosť rieši práve to, či nepôjde pozrieť aj do Kapišovej. Pred rokmi som si myslel, že ide o priezvisko niekoho, kto vlastní požičovňu. 

„Áno, je to vždy sranda, ľudia žijú v tom, že Kapišová je ulica vo Svidníku. Potom nám volajú, že kde majú ísť, pretože ich navigácia ťahá len do nejakej dedinky pár kilometrov za Svidník,“ hovorí mi s úsmevom Danka.

Refresher ti pravidelne prináša reportáže z východného Slovenska. Prečítaj si napríklad o prešovských vianočných trhoch, obuvníkovi Petrovi z Bardejova či 101-ročnom pánovi Mikulášovi z Livovskej Huty.

Kapišová Kapišová Kapišová Kapišová
