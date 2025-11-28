Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:38

Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)

Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
Zdroj: Archív respondentov
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Od poľskej hranice ich delí len pár kilometrov.

Býva zvykom, že život v dedine, respektíve na odľahlejšom mieste, láka zväčša tých, ktorí tak vyrastali a nevedeli sa stotožniť s mestským tempom. Ivana a Martin sú však výnimkou.

Obaja vyrastali v mestských bytovkách, neskôr strávili 12 rokov na intráku a byte v Košiciach. Vždy však tušili, že životnú pohodu nenájdu v žiadnom byte a pravdepodobne ani v žiadnom meste. Rozhodli sa tak pre rázny životný krok. Dnes ho hodnotia ako ten najlepší, čo mohli spraviť.

Ako čerství tridsiatnici a rodičia dvoch dcér si kúpili pozemok a postavili drevodom v Jedlinke, kde podľa dostupných zdrojov nežije ani stovka obyvateľov. Dnes žijú v malebnej útulnej obci už 6 rokov a ako mi neraz v rozhovore potvrdili, nemenili by to za nič na svete.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko stál drevodom v malej dedine na severe Slovenska.
  • Prečo pre nich mesto neprichádzalo do úvahy.
  • Ako sa im tam žije a ako na to reagujú ich deti.
  • Čo je nevýhodou bývania v takejto malej obci.
  • Aké majú vzťahy so susedmi.
Jedlinka
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

„Pozemok nás stál 10-tisíc eur, čo sa týka domu, prestali sme rátať asi pri 120-tisícoch,“ hovoria manželia o finančnej náročnosti pri kúpe pozemku a stavbe domu v Jedlinke.

Jedlinka je obec na severe bardejovského okresu len pár kilometrov od poľskej hranice. Na prvý pohľad vôbec nepôsobí ako miesto, kam by sa z vlastnej vôle rozhodli odísť žiť mladé rodiny s deťmi, teda s každodennými povinnosťami spojenými s dopravou, autom a cestovaním.

Zaujímalo ma, ako sa im tam žije, ako zvládajú každodenné povinnosti, ako to vidia ich deti, čo bolo najväčšou výzvou či aký kultúrny život žijú na mieste, kde okrem nich býva maximálne 80 ľudí.

Refresher ti pravidelne prináša témy z regiónov o rôznych zaujímavých ľuďoch. Prečítaj si o 101-ročnom Mikulášovi z Livovskej Huty, Silvii s kvetinárstvom či syrárni z Kysúc, ktorá zažiarila v šou Jama levova. 

Ak ťa baví náš obsah a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

Jedlinka Jedlinka Jedlinka Jedlinka
Zobraziť galériu
(20)

Okrem Ivany a Maťa ma vítajú aj ich dva psy, na kraji dvora pobehujú sliepky a ja sa každou sekundou dostávam viac do dedinského vibeu. Usadíme sa na vyhrievanej terase, pričom obdivujem ich zmysel pre dizajn, keďže dom je na prvú skutočne veľmi pekný.

Kde ste žili predtým, než prišla do života Jedlinka?

Obaja pochádzame z mesta, vyrastali sme na sídlisku a aj neskôr sme žili v bytoch, čo môže pôsobiť trošku divne, vzhľadom na to, že dnes milujeme tento pokoj takmer na samote. (smiech) Obaja sme geológovia, študovali sme v Košiciach, kde sme neskôr ostali niekoľko rokov žiť.

Jedlinka
Zdroj: Archív respondentov

Prečo ste nezostali v Košiciach?

Musíme uznať, že v tom období života sme sa trošku splašili a kúpili sme tam byt. Asi vyhrala tá myšlienka, že mladá rodina, chceš bývať vo vlastnom a podobne. Nebola to však šťastná kúpa, neskôr boli aj problémy so susedmi cez stenu, čo sme ťažko zvládali. Vlastne vtedy sme prvýkrát začali pozerať ponuky na rôzne pozemky, staršie chaty a podobne.

Kam ste šli potom?

V Košiciach sme skončili a vrátili sme sa do Bardejova, chvíľu sme žili u rodičov a chvíľu v podnájme, čo zasa nebol dobrý ťah. Maťo ešte chodil rok do Košíc kvôli práci, no potom sme prišli na to, že sa to neoplatí z časového ani finančného hľadiska. Niekedy v tom období sme si založili vlastnú geologickú firmu.

Z mesta sme sa potom presťahovali na rodinnú chatu k lesu. Za tri týždne sme tam spravili takú prerábku, že sa tam dalo fulltime žiť.

BÝVANIE RODINA SLOVENSKO ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
