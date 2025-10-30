Koľko bežne míňajú ľudia za kvety na hroby?
„Obdobie dušičiek je ošiaľ, ktorý vytvorili ľudia. Počas pár týždňov zarobíme aj 5-násobok toho, čo napríklad v januári, kedy je najslabšia sezóna,“ hovorí Silvia Gromová, ktorá už 24 rokov vlastní kvetinárstvo v Nitrianskom Pravne.
Sviatok všetkých svätých, pamiatka zosnulých či dušičky je čas v roku, kedy si pripomíname našich zosnulých. Cintoríny a pomníky sú plné zapálených sviečok, vencov, aranžmánov či kvetov od ľudí, ktorí si prišli uctiť pamiatku na tých, ktorí už nie sú medzi nami.
Tí, ktorí chodia každoročne na hroby, kupujú kvety a všetko potrebné vybavenie najčastejšie v kvetinárstvach. Prevádzky s kvetmi a tématickými doplnkami tak počas jesenných sviatkov makajú od rána do večera, no zároveň zarobia najvac z celého roka.
„Tie zárobky z dušičiek sú reálne také, že z nich vieme žiť následne až do jari, keďže január je napríklad štatistiky najslabší mesiac. Aj napriek tomu, že máme zdražovanie, snažím sa ceny držať tak, aby moja klientela bola dlhodobo spokojná,“ hovorí Silvia o cenách a zdražovaní.
Aké sú aktuálne trendy v kvetoch a aranžmánoch na hroby, koľko peňazí taká predajňa dokáže vygenerovať, čo robí s odpadom či aké požiadavky majú náročnejší zákazníci? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky odpovedala pre Refresher majiteľka kvetinárstva neďaleko Prievidze, Silvia Gromová.
Silvia pracuje s kvetmi od svojich sedemnástich rokov, vlastnú predajňu má 24 rokov a predaje jej stúpajú hlavne v období dušičiek. Má teda množstvo skúseností a zážitkov, o ktoré sa s nami rozhodla podeliť.
Zmenili sa zákazníci nejako počas toho čo predávaš kvety?
Keď som otvárala obchod, bol trend umelých aranžmánov a umelín všeobecne, ľudia nemysleli na ekológiu, išlo o to, aby to čo najdlhšie vydržalo. Neskôr zas prišli krízy či covid, čo veľmi sťažilo predaj. Dnes je to však tak, že nastupuje prírodný trend. Ľudia majú viac na zreteli, ako škodí odpad planéte a teda skôr chcú niečo živé.
