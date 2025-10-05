Čo je na šou Pečie celé Slovensko najnáročnejšie a naopak najlepšie?
Záujem tisícok ľudí, postupné telefonické i osobné kastingy a napokon finálová zostava v televíznych prenosoch, ktoré sledovali týždenne státisíce divákov. Šou Pečie celé Slovensko, v ktorej pôsobia amatérski cukrári a cukrárky, si u nás vybudovala veľkú popularitu.
- Kto je Pavel Nikov a ako sa mu podarilo vyhrať Pečie celé Slovensko.
- Aký kix sa stal počas natáčania a ako naň zareagoval.
- Ako sa mu podniká v malom meste na východnom Slovensku.
- Ako mu šou zmenila život.
Nová séria štartuje už 5. októbra, pričom finále tej predošlej sledovalo podľa odhadov vyše 615-tisíc divákov. Štvrtú sériu vyhral Pavel Nikov (34), ktorý sa dnes už týmto sladkým remeslom živí na fulltime v Giraltovciach.
- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši
- Od roku 2016 žije v Giraltovciach
- Vyštudoval hoteliérstvo na UNIPO v Prešove
- Pracoval ako manažér hotela a neskôr ako obchodný zástupca
- Vyhral 4. sériu Pečie celé Slovensko a dnes je fulltime cukrár
Pali v rozhovore pre Refresher prezradil detaily o tom, aký bol casting a ako sa vlastne dostal od prihlášky až do veľkého finále, z ktorého vzišiel ako víťaz.
Podľa jeho slov je bežné, že sa počas pečenia pomýliš a miesto múky dáš cukor. Bavili sme sa tiež o tom, čo je na súťaži najnáročnejšie, aké boli kamerové skúšky či ako to vyzerá v stane po tom, čo sa vypnú kamery.
„Mám sa dobre, pečenie ma zamestnáva naplno, niekedy možno viac, ako by bolo zdravé,“ smeje sa počas úvodného smalltalku Pali.
Aktuálne štartuje nová séria Pečie celé Slovensko. Čo viem, tak si bol aj na natáčaní finálovej časti. Ako sa na to pozeráš s odstupom času?
Je to super, áno, bol som tam. Vlastne vždy sa to robilo tak, aby na finále prišli niektorí účastníci vrátane víťaza predošlej série. Úplne si viem predstaviť, čo ide v hlavách tým finalistom, ktorí sa teraz uvidia v telke. A ja sa teším, aspoň mám postarané o zábavu na nedeľu večer. (smiech)
Bol si na viacerých natáčaniach tejto série?
To nie, keďže výroba je v Bernolákove a všeobecne na západnom Slovensku, čo mám ja dosť ďaleko, čiže som prišiel len na finále.
