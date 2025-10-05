Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:56
Timotej Gašper

Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)

Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)
Zdroj: Pavel Nikov (archív)
GASTRO GASTROPRIEMYSEL GASTROTESTY ROZHOVORY STVR
Čo je na šou Pečie celé Slovensko najnáročnejšie a naopak najlepšie?

Záujem tisícok ľudí, postupné telefonické i osobné kastingy a napokon finálová zostava v televíznych prenosoch, ktoré sledovali týždenne státisíce divákov. Šou Pečie celé Slovensko, v ktorej pôsobia amatérski cukrári a cukrárky, si u nás vybudovala veľkú popularitu.

V tomto článku si prečítaš:
  • Kto je Pavel Nikov a ako sa mu podarilo vyhrať Pečie celé Slovensko.
  • Aký kix sa stal počas natáčania a ako naň zareagoval.
  • Ako sa mu podniká v malom meste na východnom Slovensku.
  • Ako mu šou zmenila život.

Nová séria štartuje už 5. októbra, pričom finále tej predošlej sledovalo podľa odhadov vyše 615-tisíc divákov. Štvrtú sériu vyhral Pavel Nikov (34), ktorý sa dnes už týmto sladkým remeslom živí na fulltime v Giraltovciach.

Kto je Pavel Nikov? 
  • Narodil sa v Liptovskom Mikuláši
  • Od roku 2016 žije v Giraltovciach
  • Vyštudoval hoteliérstvo na UNIPO v Prešove 
  • Pracoval ako manažér hotela a neskôr ako obchodný zástupca
  • Vyhral 4. sériu Pečie celé Slovensko a dnes je fulltime cukrár

Pali v rozhovore pre Refresher prezradil detaily o tom, aký bol casting a ako sa vlastne dostal od prihlášky až do veľkého finále, z ktorého vzišiel ako víťaz. 

Pečie celé Slovensko
Zdroj: Pavel Nikov (archív)

Podľa jeho slov je bežné, že sa počas pečenia pomýliš a miesto múky dáš cukor. Bavili sme sa tiež o tom, čo je na súťaži najnáročnejšie, aké boli kamerové skúšky či ako to vyzerá v stane po tom, čo sa vypnú kamery. 

„Mám sa dobre, pečenie ma zamestnáva naplno, niekedy možno viac, ako by bolo zdravé,“ smeje sa počas úvodného smalltalku Pali.

Aktuálne štartuje nová séria Pečie celé Slovensko. Čo viem, tak si bol aj na natáčaní finálovej časti. Ako sa na to pozeráš s odstupom času? 

Je to super, áno, bol som tam. Vlastne vždy sa to robilo tak, aby na finále prišli niektorí účastníci vrátane víťaza predošlej série. Úplne si viem predstaviť, čo ide v hlavách tým finalistom, ktorí sa teraz uvidia v telke. A ja sa teším, aspoň mám postarané o zábavu na nedeľu večer. (smiech)

Pečie celé Slovensko Pečie celé Slovensko Pečie celé Slovensko Pečie celé Slovensko
Zobraziť galériu
(22)

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi z prostredia šoubiznisu či gastronómie.

Ak ťa baví naša tvorba, neváhaj a staň sa členom Refresher+, kde si môžeš okrem prístupu k prémiovému obsahu užívať aj početné benefity.

Bol si na viacerých natáčaniach tejto série? 

To nie, keďže výroba je v Bernolákove a všeobecne na západnom Slovensku, čo mám ja dosť ďaleko, čiže som prišiel len na finále. 

Súvisiace témy
GASTROPRIEMYSEL GASTROTESTY ROZHOVORY STVR
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Reporter
Všetky články
Tvorím reportáže, píšem o gastronómii, zaujímavostiach z domova aj zo sveta a vyhľadávam inšpiratívnych ľudí. Ak máš tip na článok, určite mi napíš na [email protected]
Náhľadový obrázok: Pavel Nikov (archív)
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
