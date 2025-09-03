Za jeden deň zarobí predajom langošov tisíce eur.
„Dobrý, prosím, kedy asi otvárate, aby som vedela, kedy sa mám vrátiť a aby tu zároveň ešte nebol ten veľký rad,“ počujem z úst dámy, ktorá už dobrú polhodinu pred otváračkou preplieta nohy pred malým bielym stánkom s nápisom LANGOŠE.
Pán v bielom tričku prichádza pred stánok, prežehná ho, otvorí a naštartuje ďalší langošový deň na bardejovskom jarmoku, kde predáva obľúbené jedlo.
- Ako dokáže robiť biznis s langošom za 3 eurá.
- Koľko hodín denne v stánku strávi.
- Čo mi povedali ľudia v dlhom rade na otázku, prečo stoja hodinu na langoš.
Pre niekoho je to možno bežný jav, no v rámci najväčšieho a najstaršieho jarmoku na celom Slovensku ide doslova o ikonu a legendu.
Bardejovský jarmok hostil v roku 2025 na ploche 4 800 m² vyše 300 stánkov, pričom ako každodenný účastník môžem garantovať, že žiaden z nich nemal konštantne toľko zákazníkov ako práve pán Ján a jeho langoše.
Na každoročnom jarmoku, ktorý ovládne celé mesto aj priľahlé okolie, je minimálne 15 ďalších stánkov s langošmi, ktoré nemusia mať ani čakaciu dobu, no väčšina ľudí si aj tak s radosťou vystojí rad na ten jeden legendárny langoš. Podľa slov ľudí v rade, ktorých som oslovil, sa to určite oplatí a stojí to za to.
„Mladý pán, ja by som tu stála kľudne aj ďalšiu hodinu, len aby som prišla na rad, tieto langoše sú najlepšie a pán vedúci je skvelý,“ dozvedám sa od jednej z dám v rade.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
