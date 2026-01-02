Kategórie
dnes 2. januára 2026 o 13:57
Zdenka Hvolková

Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko

Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
Od talianskych dedín cez španielske vidiecke projekty až po škótsky ostrov. Ak snívaš o živote mimo veľkomesta, niektoré európske lokality sú ochotné ťa za to aj finančne odmeniť.

Európske regióny, ktoré dlhodobo bojujú s vyľudňovaním, čoraz častejšie lákajú nových obyvateľov na granty, lacné bývanie či dokonca hotovosť, informuje portál Euro News.

V talianskom Toskánsku ponúka stredoveká obec Radicondoli príspevky na kúpu bývania, zelenú energiu aj štúdium a zároveň prepláca polovicu nájomného počas prvých dvoch rokov. V prípade záujmu však musíš počítať so záväzkom a ostať v lokalite minimálne štyri roky, ak sa rozhodneš pre nájom či desať rokov, ak sa rozhodneš nehnuteľnosť kúpiť, pričom domy majú reálnu trhovú hodnotu, nejde o symbolické „jednoeurové“ nehnuteľnosti.

radicondolitoskánsko
Zdroj: Travel + Leisure
Podobné privilégium ťa čaká aj v Španielsku, kde pomáhajú s presťahovaním projekty Holapueblo a Volver al Pueblo. Cieľom týchto projektov je prepájať záujemcov (najmä podnikateľov) s obcami, ktoré prichádzajú o obyvateľov. Ide predovšetkým o vidiecke obce v regiónoch ako Astúria či Extremadura, kde by mohli podnikatelia rozvíriť trh práce a ponúknuť tak lokalite nové príležitosti. Okrem dostupného bývania myslia aj na podporu pri rozbehu podnikania a orientácii v administratíve.

Extremadura v Španielsku.
Extremadura v Španielsku. Zdroj: Spain.info

Podobnej iniciatívy sa neštíti ani Írsko. V rámci programu Our Living Islands poskytuje až 70-tisíc eur tým, ktorí si kúpia a zrekonštruujú opustený dom na jednom z 30 ostrovov bez pevného spojenia s pevninou. Granty sú určené na obnovu starších nehnuteľností a majú podporiť trvalé osídlenie ostrovných komunít.

Na Sardínii zas lákajú obce do 3 000 obyvateľov nových rezidentov sumou do 15-tisíc eur na kúpu alebo rekonštrukciu domu, pričom nechýbajú ani príspevky na deti či podnikanie. Cieľom je nielen oživiť bývanie, ale aj miestnu ekonomiku a demografiu.

A pre tých, ktorí hľadajú skôr dobrodružstvo než trvalé presťahovanie, má Škótsko netradičnú ponuku - ostrov Handa hľadá ochrancu prírody na šesť mesiacov, s bezplatným ubytovaním a platom okolo 5-tisíc eur mesačne. Izolácia, divoká príroda a tisíce morských vtákov sú súčasťou balíka, čo môže byť pre niekoho výzva, pre iného splnený sen.

škótsko handa
Zdroj: My Voyage Scotland
