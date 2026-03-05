Predaj jazdeného auta s istotou – len pri výbere silného partnera

Predaj alebo kúpa auta je pre väčšinu ľudí na Slovensku významným finančným rozhodnutím, ktoré so sebou prináša nielen otázku ceny, ale aj istoty, času a taktiež miery rizika.
Rozdiel medzi okamžitým výkupom a naopak sprostredkovaním predaja jazdeného vozidla môže v praxi znamenať zásadne odlišnú skúsenosť a napokon aj konečný výsledok. Práve tu sa výrazne odlišuje fungovanie veľkých overených autobazárov, akým je AAA AUTO, na rozdiel od menších či sprostredkovateľských firiem.
Ako to funguje v oboch prípadoch
Základný rozdiel spočíva v samotnom princípe fungovania jednotlivých spoločností, teda na jednej strane veľkého renomovaného autobazáru a naopak firiem, ktoré len sprostredkúvajú predaj jazdených vozidiel. Kým AAA AUTO vystupuje ako priamy výkupca, automobil od vás okamžite odkúpi a peniaze dostanete väčšinou v ten istý deň, sprostredkovateľské spoločnosti auto nevykupujú, ale snažia sa ho predať v mene majiteľa. To znamená, že predávajúci musí čakať, kým sa nájde nejaký kupujúci. Často sa tu komunikuje priemerná doba predaja, napríklad „do 20 dní“, no priemer neznamená garanciu. V praxi tak môže predaj trvať aj výrazne dlhšie. Peniaze navyše predávajúci človek dostane až po úspešnom uzavretí obchodu. Pre mnohých ľudí, ktorí potrebujú financie okamžite alebo plánujú kúpu iného vozidla, môže predstavovať takýto model neistotu a časové riziko.
Rozdiely v konečnej cene za auto
Ďalším aspektom je transparentnosť finančného vysporiadania sa za ponúkané auto. Pri sprostredkovaní často nie je na prvý pohľad jasné, akú províziu si spoločnosť účtuje, či predávajúci platí niečo vopred a čo sa stane, ak sa auto nakoniec nepredá. Ak tieto informácie nie sú zrozumiteľne a detailne komunikované, môže to u ľudí oprávnene vyvolávať otázky a obavy.
Výkup verzus sprostredkovanie a riziká
Model sprostredkovania prakticky znamená, že trhové riziko nesie predávajúci. Ak o vozidlo nie je dostatočný záujem, jeho cena sa môže postupne znižovať. Predávajúci musí byť navyše dostupný na obhliadky a komunikáciu so záujemcami, pričom konečný výsledok stále ostáva neistý. Táto neistota je výrazným psychologickým faktorom – namiesto pevného termínu a jasného výsledku ide skôr o nádej, že sa kupujúci nájde za očakávanú cenu.
Na druhej strane, v AAA AUTO je proces nastavený jednoducho a priamo. Zákazník príde s vozidlom, dostane cenovú ponuku a ak s ňou súhlasí, odchádza s peniazmi väčšinou ešte v ten deň. Nečaká sa na inzerciu, ani na záujem trhu. Táto promptnosť je pre mnohých ľudí kľúčová, pretože čas má často vyššiu hodnotu než potenciálna, ale neistá vyššia cena, možno o niekoľko týždňov.
Ďalším praktickým benefitom veľkého autobazáru, s pobočkami po celej SR, je možnosť vybaviť výkup, protiúčet, financovanie, poistenie aj celú administratívu okolo predaja auta na jednom mieste, počas jednej návštevy. Môžete tak predať pôvodné auto a zároveň si okamžite vybrať a financovať nové bez toho, aby čakali na predaj starého.
V AAA AUTO nevykúpia „mačku vo vreci“
Vozidlá tu dôkladne preverujú, pričom kontrolujú až 260 parametrov. Taktiež je tam garancia stavu najazdených kilometrov a doživotná záruka na legálny pôvod auta. Tieto benefity sprostredkovateľ ponúknuť nedokáže.
„Našou prioritou je bezpečnosť nákupu ojazdeného auta. Pri výkupe automobilov sme veľmi dôslední, o čom svedčí aj to, že približne dve tretiny vozidiel na výkupe odmietame. Podvody s jazdenými autami na trhu sú totiž z roka na rok sofistikovanejšie a vyžadujú si väčšie úsilie, skúsenosti a vybavenie pri ich odhalení. Preverovaniu vozidiel preto venujeme veľké úsilie, a to aj využívaním najmodernejších technológií a širokých zdrojov informácií. Do overovania histórie automobilov investujeme státisíce eur ročne,“ hovorí šéfka AAA AUTO Karolína Topolová.
Veľký „hráč“ dokáže poskytnúť viac
Nezanedbateľnou výhodou aj to, že AAA AUTO vykupuje nielen ľahko predajné autá, ale aj staršie vozidlá, automobily s vyšším nájazdom kilometrov, firemné flotily či vozidlá po leasingu. Naopak, pri maklérskom modeli je úspech výrazne závislý od aktuálneho dopytu po konkrétnom type auta, zatiaľ čo priamy výkupca berie do úvahy širšie portfólio a nespolieha sa výlučne na okamžitý záujem konečného kupujúceho.
Významnú úlohu zohráva aj veľkosť a stabilita spoločnosti. Lokálne firmy, ktoré fungujú kratšiu dobu a nemajú medzinárodné zázemie, sú prirodzene menšími hráčmi na trhu. V porovnaní s veľkou a dlhodobo pôsobiacou spoločnosťou, akou je AAA AUTO, majú obmedzenejšie skúsenosti, kapitálové krytie a sieť pobočiek. Pri obchode za tisíce až desaťtisíce eur je pre mnohých zákazníkov stabilita a tradícia partnera dôležitým faktorom. Skupina AURES Holdings, pod ktorú patrí sieť autocentier AAA AUTO, je na trhu už 34 rokov a je najväčším predajcom ojazdených áut v strednej a východnej Európe.
„Prevádzkujeme spolu viac ako 70 pobočiek a servisných centier v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku, zamestnávame takmer 3 300 ľudí. Počas našej existencie sme na výkupe a predaji obslúžili už vyše 3,5 milióna zákazníkov, pričom ročne predáme viac ako 110 000 vozidiel,“ pripomína Karolína Topolová, generálna riaditeľka spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.