Netflix pokračuje v ostrej selekcii svojich originálnych projektov. Už teraz zrušili sedem seriálov, ktoré nedosiahli očakávanú sledovanosť. Medzi zrušenými titulmi sú napríklad Class, The Abandons či Alice in Borderland.
Globálna streamingová platforma Netflix aj tento rok z ponuky vyradila niektoré seriály. Znamená to, že fanúšikovia sa budú musieť rozlúčiť s viacerými pôvodnými titulmi.
Podľa dostupných informácií ide o reakciu Netflixu na rýchlo sa meniace divácke favority a stručné štatistiky sledovanosti. Projekty, ktoré nedosiahnu očakávanú úroveň sledovanosti, sa nevrátia na plány vysielania.
Zatiaľ je oznámených 7 seriálov, ktoré sa už pokračovania nedočkajú. Niektoré z nich mali dokonca oznámené natáčanie ďalšej série, avšak Netflix napokon oznámil ich zrušenie. Patria sem seriály ako:
1. Class – indický spin‑off populárnej série Elite, ktorý mal plánovanú druhú sériu, no nakoniec bol ticho zrušený.
2. The Abandons – westernová dráma od Kurta Suttera z roku 2025, ukončená po prvej sérii.
3. The Vince Staples Show – realityšou projekt s malými výraznými výsledkami sledovanosti.
4. With Love, Meghan – reality seriál s Meghan Markle, ktorý čelil ostrej kritike po prvom projekte, neplánuje Netflix pokračovanie.
5. Alice in Borderland – jeden z nedávnych hitov, ktorý však taktiež končí.
6. Terminator Zero – animovaný či akčný projekt spojený s franšízou Terminator.
7. Miss Governor – ďalšia zrušená show/seriál, ktorý sa nedočká pokračovania.
8. Pop The Balloon – reality/dating show, ktorá skončila po prvej sezóne kvôli nízkym číslam sledovanosti.
Tento trend rušenia shows nie je novinkou. Netflix už v minulosti ukončil množstvo originálnych projektov, ktoré našli fanúšikov, no neudržali si dostatočne silnú divácku základňu.
Podobné kroky, ktoré zahŕňajú zrušenia projektov aj po ich uvedení, sú čoraz častejšie, keďže spoločnosť reaguje na konkurenciu na streamingovom trhu.