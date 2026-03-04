Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti Union.
dnes 4. marca 2026 o 11:37
Čas čítania 2:04
Sponzorovaný obsah

Situácia na Blízkom východe ukazuje, aké dôležité je mať cestovné poistenie aj na skutočne mimoriadne udalosti

Situácia na Blízkom východe ukazuje, aké dôležité je mať cestovné poistenie aj na skutočne mimoriadne udalosti
Zdroj: AdobeStock
Union je v súčasnosti jedinou poisťovňou na slovenskom trhu, ktorá má v poistných podmienkach explicitne zahrnuté krytie mimoriadnej situácie.

„Situácia na Blízkom východe potvrdzuje, že rozdiel medzi poisteniami sa ukáže práve v krízových momentoch. Union je jedinou poisťovňou na trhu, ktorá má v poistných podmienkach explicitne zahrnuté krytie mimoriadnej situácie vrátane ozbrojeného konfliktu – teda v situáciách, ktoré bývajú v poistných podmienkach u konkurencie často vylúčené. Vďaka tomu vieme našim klientom garantovať ochranu aj v takýchto nepredvídateľných okolnostiach,“ hovorí Michal Špaňár, generálny riaditeľ poisťovne Union.

Ako ďalej dodáva, práve toto zmluvné nastavenie Unionu umožňuje konať okamžite a poskytnúť klientom pomoc s bezpečným návratom domov.

Mimoriadne opatrenia pre klientov v zasiahnutých oblastiach

Klientom, ktorí sa aktuálne nachádzajú v zasiahnutých oblastiach, sa cestovné poistenie automaticky predlžuje až do ich bezpečného návratu domov, a to v rozsahu dojednanej poistnej zmluvy. Nie je potrebné vykonať žiadne administratívne kroky – predĺženie prebieha automaticky.

Individuálni klienti, ktorí majú v poistnej zmluve dojednané poistenie mimoriadnej situácie, majú kryté aj náklady na ubytovanie a cestu späť domov až do výšky limitu uvedeného v poistnej zmluve.

 

Klientom cestujúcim prostredníctvom cestovných kancelárií Union odporúča obrátiť sa priamo na cestovnú kanceláriu, u ktorej si zakúpili zájazd, a riešiť vzniknutú situáciu priamo s ňou.

Odporúčania pre tých, ktorí sa do oblasti ešte len chystajú

Vzhľadom na pretrvávajúce napätie v regióne Blízkeho východu sa odporúča dôkladne zvážiť aktuálnu bezpečnostnú situáciu a podľa možností odložiť cestu, ak to charakter zájazdu alebo individuálneho pobytu umožňuje. Klienti by mali zároveň priebežne sledovať aktuálne odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, najmä pri cestách mimo Európy.

„Individuálni klienti (t. j. klienti, ktorí si nezakúpili zájazd prostredníctvom cestovnej kancelárie) s uzatvoreným poistením storna objednanej služby si môžu v súlade s poistnými podmienkami uplatniť náhradu nákladov za ubytovanie, dopravu alebo celý zájazd. Ak poistenie storna uzatvorené nemajú a rozhodnú sa cestu zrušiť, môžu požiadať o zrušenie poistnej zmluvy, pričom im bude zaplatené poistné vrátené,“ uvádza hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

 

Nárok na uplatnenie storna objednaných služieb cestovného ruchu vzniká, pokiaľ miesto, kam mal poistený vycestovať, alebo oblasť, ktorou mal prechádzať (ak nie je možné použiť náhradnú bezpečnú trasu), sa považuje za rizikovú (bol vydaný 3. alebo 4. stupeň cestovných odporúčaní). Uvedené platí za predpokladu, že v čase zakúpenia služieb cestovného ruchu nebola situácia známa.

Poistenie mimoriadnej situácie (SOS) od Unionu

Toto poistenie vás ochráni v prípade mimoriadnych situácií, akými sú okrem ozbrojeného konfliktu napríklad aj epidémia, pandémia, dopravná nehoda, technická porucha dopravného prostriedku, dopravná zápcha, nepriaznivé poveternostné podmienky a atmosférické vplyvy pre odlet lietadla, nepriaznivé počasie, živelná udalosť, štrajk, či dokonca teroristický čin alebo občianske nepokoje.

V takýchto prípadoch poistenie SOS zahŕňa:

Liečebné náklady v zahraničí

V prípade poistnej udalosti Union uhradí nevyhnutné liečebné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku mimoriadnej situácie za:

  • ambulantné ošetrenie
  • predpísané lieky
  • zdravotnícke pomôcky a materiál
  • hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie
  • prepravu do a zo zdravotníckeho zariadenia
  • prepravu do vlasti
  • prevoz telesných pozostatkov

Náklady na ubytovanie

Ak vám v dôsledku mimoriadnej situácie počas pobytu v zahraničí bude nariadená karanténa alebo sa nebudete môcť vrátiť domov v plánovanom termíne, Union preplatí zvýšené náklady na ubytovanie.

Cestovné náklady

Ak sa v dôsledku mimoriadnej situácie nebudete môcť vrátiť domov pôvodne plánovaným dopravným prostriedkom alebo v plánovanom termíne, poisťovňa uhradí zvýšené cestovné náklady na návrat domov.

CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS
