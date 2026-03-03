Priprav si kalendáre a špeciálne okuliare. Obloha nám tento rok naservíruje skutočne exkluzívny zážitok.
V stredu 12. augusta 2026 sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky, vďaka čomu budeme môcť pozorovať najočakávanejší astronomický jav tohto roka. Hoci u nás uvidíme zatmenie len ako čiastočné, ide o obrovskú raritu, ktorá sa v podobnom rozsahu zopakuje až o desiatky rokov, píšu Astro Novinky.
Tento unikátny nebeský úkaz bude zo strednej Európy viditeľný prvýkrát po dlhých 27 rokoch. Podľa astronóma Petra Horálka ide o najvýznamnejšie čiastočné zatmenie Slnka, aké z nášho územia uvidíme až do roku 2075. Ak by si čakal na ešte výraznejšie prekrytie slnečného disku viditeľné zo Slovenska, musel by si si počkať dokonca až 55 rokov.
Úplné zatmenie a takmer dvojminútovú tmu (presnejšie minútu a 49 sekúnd) si tento rok užijú najmä v Grónsku, na Islande, v Rusku, Portugalsku či v susednom Španielsku.
Kedy a ako sledovať tento fenomén
Divadlo na oblohe odštartuje 12. augusta 2026 v podvečerných hodinách, približne o 19:22, kedy sa Mesiac začne vizuálne „zahryzávať“ do pravého dolného okraja Slnka.
Zaujímavosťou je, že nebeské teleso postupne nadobudne tvar úzkeho polmesiaca, ktorý bude pripomínať býčie rohy. Celé predstavenie sa pre nás skončí v momente, keď Slnko definitívne zapadne za horizont.
Rozsah a načasovanie tohto javu sa bude mierne líšiť podľa toho, kde presne sa nachádzaš:
- Bratislava: Maximálna fáza nastane o 20:06, pričom Mesiac zakryje až 80 % slnečného disku.
- Košice: Vrchol zatmenia prebehne o 19:52, s prekrytím slnečného disku na úrovni 52 %.
Pri podobných udalostiach je absolútnou prioritou ochrana zraku. Priame pozeranie do Slnka voľným okom či nebodaj cez nechránený ďalekohľad môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo vypálenie sietnice.