Len pár dní pred Vianocami obletela svet výnimočná fotografia zo Slovenska.
Astrofotograf Tomáš Slovinský zachytil v Belianskych Tatrách meteorický roj Geminidy a jeho snímka sa 15. decembra 2025 stala Snímkou dňa NASA. Záber spája dramatickú nočnú oblohu s pokojnou zimnou krajinou a pôsobí ako skutočný vianočný zázrak, informujú AstroNovinky.eu.
Fotografia vznikla počas noci z 13. na 14. decembra, keď Geminidy dosiahli svoje maximum. Ide o najaktívnejší meteorický roj roka, ktorý za priaznivých podmienok dokáže ponúknuť až okolo sto meteorov za hodinu. Na snímke vidno, ako meteory „vylietavajú“ zo súhvezdia Blížencov, v blízkosti ktorého žiari aj mimoriadne jasný Jupiter.
Záber bol nafotený pod Belianskymi Tatrami neďaleko obce Ždiar, pričom dominantou kompozície je stará goralská chata z roku 1941. Jemne modrastú farbu oblohy spôsobilo svetlo Mesiaca, ktorý osvetlil vrcholky hôr aj krajinu pod nimi. Nechýbajú ani červené náznaky vzdialených hmlovín, ktoré dodávajú snímke ďalší rozmer.
Hoci fotografia pôsobí až rozprávkovo, verne zachytáva reálny astronomický úkaz a zároveň ukazuje silu vizuálnej vedy. Pre samotného autora má snímka aj osobný rozmer - v predvianočnom období ňou pripomína potrebu spomaliť, pozrieť sa na oblohu a nájsť pokoj v jednoduchých okamihoch. Slovenské Tatry tak tentoraz zažiarili nielen doma, ale aj pred očami celého sveta.