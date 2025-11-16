McCarthy povedal, že si záber vyžadoval „absolútne absurdnú“ úroveň plánovania.
Vytvoril Andrew McCarthy fotografiu roka? Snímka zachytáva siluetu parašutistu (skydivera) Gabriela Browna vo voľnom páde, dokonale zarovnanú s kotúčom Slnka. informuje ndtv.com
Andrew McCarthy povedal, že si fotografia vyžadovala „absolútne absurdnú“ úroveň plánovania. Parašutista skákal z výšky približne 1 070 metrov, zatiaľ čo McCarthyho kamera bola vzdialená asi 2 500 metrov. Fotografia si vyslúžila obdiv na sociálnych sieťach a mnohí používatelia ju označili za majstrovské dielo.
OdporúčanéVIDEO: Toto je jedna z najkrajších vianočných reklám, akú tento rok uvidíš. Prišlo s ňou nečakane štúdio Disney 14. novembra 2025 o 17:19
OdporúčanéLegendárna platforma zábavných videí Vine je späť. Vráti sa pod názvom diVine, obnoví aj pôvodný obsah 14. novembra 2025 o 10:38