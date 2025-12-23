Kategórie
dnes 23. decembra 2025 o 15:38
Čas čítania 1:24
Michaela Kedžuchová

Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka

Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
Zdroj: instagram / @anabelakrottakova
Slovenky dobýjajú svet, od Adély, ktorá je predskokankou pre Demi Lovato, až po Anabelu Krottákovú, ktorá pomáhala šiť kostým pre Lady Gagu.

Mladá Slovenka Anabela Krottáková pracovala na kostýme pre Lady Gagu, presnejšie na kostýme k piesni Bad Romance, ktorý na sebe Lady Gaga mala počas Mayhem Ball Tour.

Mladej Slovenky sme sa opýtali, ako sa jej to podarilo, na čom na kostýme pracovala a či mala možnosť sa stretnúť so samotnou speváčkou.

K spolupráci sa dostala vďaka Hanne a Stevenovi, ktorí sú multikreatívne duo s názvom Fecal Matter. „Poznám sa s nimi už od minulého januára, keď som začala pracovať pre Dover Street Market. Práve tam sme robili ich brand development a v marci prezentovali ich prvú kolekciu ako značku Matières Fécales,“ hovorí Anabela.

matieresfecales
Zdroj: instagram / @matieresfecales

Odvtedy si veľmi sadli a keď sa jej kontrakt pre Dover Street Market skončil, zostala s nimi pracovať ďalej. „Septembrová show bola tiež úspešná a vtedy sa z pressu začali pýtať na veľa lookov práve pre Lady Gaga. Nakoniec sme dostali ponuku vytvoriť kostým pre Lady Gagu na turné Mayhem Ball Tour, konkrétne pre song Bad Romance,“ približuje celú situáciu Anabela pre Refresher.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Fecal Matter (@matieresfecales)

A na čom sa Anabela Krottáková najviac podieľala pri tvorbe tohto kostýmu?

„Podieľala som sa najmä na ručnom šití detailov a tylu, ktorý je po celom kostýme nariasený (pleated). V podstate je všetko ručne šité, dokonca aj časti na bokoch, ktoré majú obrovský objem,“ hovorí.

Tento kúsok je zároveň ručne maľovaný a zdobený. Anabela bola na krátky čas aj fit modelkou. „Museli sme doladiť detaily a pozrieť sa, ako všetko sedí, takže som si kostým obliekla ako prvá ešte pred Gagou, čo je taký milý highlight,“ dodáva mladá Slovenka.

Pýtali sme sa aj, či sa stretla s Lady Gagou, no povedala, že v priamom kontakte s ňou nebola. „Videla som ju len na stagei na koncerte, keďže sme od jej tímu dostali aj lístky. Je vážne skvelá hudobníčka a performerka!“ približuje situáciu Anabela.

Dizajnéri, s ktorými Anabela pracovala, boli a sú v priamom kontakte s Lady Gagou. „Vraj je to skvelá osobnosť, ale svoje súkromie si stráži, preto sa k nej nemôže dostať každý z nášho dizajn tímu,“ vysvetlila mladá návrhárka.

Anabela v kostýme.
Anabela v kostýme. Zdroj: instagram / @ anabelakrottakova
