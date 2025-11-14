Kategórie
dnes 14. novembra 2025 o 13:19
Čas čítania 1:03
Zdenka Hvolková

Lady Gaga bola počas nakrúcania filmu „Zrodila sa hviezda“ psychicky na dne. Užívala lítium, skončila i na psychiatrii

Lady Gaga bola počas nakrúcania filmu „Zrodila sa hviezda“ psychicky na dne. Užívala lítium, skončila i na psychiatrii
Zdroj: Warner Bros. US
Lady Gaga v nedávnom rozhovore prehovorila o temnom období svojho života, keď natáčala A Star Is Born s Bradleym Cooperom.

Keď Lady Gaga dostala svoju prvú hlavnú rolu a vstúpila do sveta filmu s A Star Is Born, svet jej úspechu sa nezhodoval so stavom jej mysle. Speváčka v rozhovore pre Rolling Stones priznala, že počas natáčania užívala lítium, liek stabilizujúci náladu.

Po filme nasledovala jej Joanne World Tour, ktorá mala byť triumfálnym comebackom. Namiesto toho sa však popová ikona dostala do bodu, keď jej vlastná sestra povedala: „Už nevidím svoju sestru.“

A Star Is Born A Star is Born Star Is Born (2018). A Star is Born
Zobraziť galériu
(5)
Lady Gaga priznáva, že v danom období skončila aj v nemocnici, kde podstúpila intenzívnu psychiatrickú liečbu. „Kompletne som sa zrútila. Nemohla som nič robiť. Bolo to skutočne desivé,“ opisuje.

Ako sama uvádza, roky, počas ktorých sa nevedela postaviť zoči-voči neustálemu tlaku, neschopnosť povedať ‚nie‘ a absencia stálého tímu na podporu mentálneho zdravia, vyústili do omnoho závažnejších problémov.

lady gaga
Zdroj: Instagram/@Lady Gaga
„Boli tam najmä príznaky disociácie a PTSD,“ vysvetlila, pričom opísala ako sa duševné problémy preniesli do fyzickej roviny. „Toto sa neskôr zmenilo na chronickú bolesť, záchvaty paniky, akútne traumatické reakcie a mentálne špirály, ktoré zahŕňali samovražedné myšlienky a masochistické správanie.“

Speváčku mentálne zdravie priviedlo až k fibromyalgii - chronickému ochoreniu, ktoré spôsobuje rozsiahlu bolesť svalov a kostí, únavu a problémy so spánkom. Lady Gaga priznala, že pomoc v jej prípade prišla neskoro. „Dúfam, že iní ju môžu dostať skôr.“

Speváčka Lady Gaga oznámila v najnovšom príspevku na sociálnej sieti, že tento rok vyrazí na svetové turné.
Speváčka Lady Gaga oznámila v najnovšom príspevku na sociálnej sieti, že tento rok vyrazí na svetové turné. Zdroj: Getty Images

Dnes, po tejto temnej kapitole, sa cíti šťastná, že je nažive, a jej skúsenosti sa odrážajú aj v hudbe. Otvorená konfrontácia s vlastnými démonmi ju priviedla k novému albumu Mayhem, ktorý je podľa nej výrazom všetkých stránok jej osobnosti. „Bola to cesta späť k sebe,“ hovorí. „Teraz viem, že byť nažive je dar.“

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
DUŠEVNÉ ZDRAVIE HUDBA LADY GAGA POP
