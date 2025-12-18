Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu

Jeho zdravotný stav budú lekári naďalej monitorovať.
Slovenský raper Roman Grigely, známy ako Momo, svojich fanúšikov informoval o tom, že mu pri CT vyšetrení odhalili nádor na mozgu. K nálezu došlo po vyšetrení hlavy, ktoré absolvoval po zápase vo Fight Night Challenge.
„Mám nález na mozgu, ktorý ale ešte nie je vo veľkosti, aby sa mal operovať. To je aj pre mňa novinka. Zistili mi to po CT vyšetrení hlavy, ktorý mi robili po boxerskom zápase,“ napísal Momo v príspevku.
Zatiaľ síce nejde o veľkosť, pri ktorej by bol možný chirurgický zákrok, no situácia si vyžaduje ďalšie sledovanie.
Na jeho príspevok reagovali desiatky fanúšikov aj známe mená. Podporu mu verejne vyjadrili viacerí raperi vrátane Ega a Majk Spirita. Pridali sa k nim aj Refew, speváčka Tina či herečka Karin Haydu.