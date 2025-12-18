Kategórie
dnes 18. decembra 2025 o 10:29
Anna Sochorová Hana Divišová

V Česku sa má natáčať hollywoodsky film s Leonardom DiCapriom a Jennifer Lawrence. Réžie sa ujme legendárny Martin Scorsese

V Česku sa má natáčať hollywoodsky film s Leonardom DiCapriom a Jennifer Lawrence. Réžie sa ujme legendárny Martin Scorsese
Zdroj: Warner Bros. Pictures / Matt Hart / propagační materiál
Čo môžeš očakávať od očakávanej filmovej novinky?

Legendárny režisér Martin Scorsese pripravuje film, ktorý sa má natáčať aj u našich susedov v Česku, informujú o tom portály Forbes a ČT24. V očakávanej novinke What Happens at Night budú hrať hviezdy, ako Leonardo DiCaprio či Jennifer Lawrence.

Príbeh vychádza z knižnej predlohy Petra Camerona. V ústredí stojí americký manželský pár, ktorý prichádza do malého, snehom zaviateho európskeho mestečka s jediným cieľom – adoptovať si dieťa. Ubytujú sa v obrovskom, poloprázdnom hoteli, kde sa stretnú s nepríjemnou realitou.

Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio
Zdroj: Paramount/Warner Bros. Universal, WikiMedia Commons

Namiesto pokojného vybavenia papierov ich čakajú stretnutia s bizarnými postavami: od výstrednej speváčky až po charizmatického liečiteľa. Nič v tomto mrazivom svete nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá.

Leonardo DiCaprio vo filme Don't Look Up. Zomrieť moja láska Robert De Niro a Martin Scorsese počas nakrúcania filmu Taxi Driver.
Zobraziť galériu
(3)

Prečo práve Česko?

Podľa informácií Forbes Life by sa malo začať točiť už vo februári budúceho roka. Filmári aktuálne hľadajú tie najlepšie lokácie, ktoré by zodpovedali snovej a mierne desivej atmosfére príbehu.

Práve české historické interiéry a zasnežené hory sú pre adaptáciu Cameronovej knihy ako stvorené. Očakáva sa, že natáčanie v Česku potrvá zhruba mesiac. 

