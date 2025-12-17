Nová štúdia vedcov z University of Florida naznačuje, že spôsob, akým žijeme, môže výrazne ovplyvniť zdravie nášho mozgu.
Nové výskumy ukazujú, že osvojenie si zdravých návykov môže výrazne ovplyvniť zdravie mozgu – dokonca ho „omladiť“ až o osem rokov. Vedci z University of Florida sa zamerali na to, ako každodenný životný štýl vplýva na tzv. vek mozgu, teda na to, či mozog v skenoch pôsobí staršie alebo mladšie, než je skutočný vek človeka.
Štúdia sledovala 128 dospelých v strednom a vyššom veku zo štyroch kontinentov počas dvoch rokov. Približne 70 percent účastníkov tvorili ženy a väčšina z nich žila s chronickou bolesťou spojenou s osteoartrózou kolena alebo mala zvýšené riziko jej vzniku.
Výskumníci pomocou magnetickej rezonancie a techník strojového učenia odhadli „vek mozgu“ každého účastníka a porovnali ho s jeho reálnym vekom. Ukázalo sa, že ľudia s najzdravšou kombináciou psychologických a životných faktorov mali mozgy, ktoré pôsobili až o osem rokov mladšie, než by sa očakávalo.
Medzi návyky, ktoré so zdravším a pomalším starnutím mozgu súviseli najviac, patril kvalitný spánok, optimistický prístup k životu, lepšie zvládanie stresu, silné sociálne vzťahy, udržiavanie zdravej hmotnosti a nefajčenie. Vedci zároveň zistili, že zatiaľ čo negatívne vplyvy časom slabnú, pozitívne návyky majú na mozog silný a dlhodobý efekt.