dnes 17. decembra 2025 o 19:01
Hana Divišová

Pár jednoduchých návykov môže výrazne ovplyvniť, ako rýchlo starne tvoj mozog. Veda odhaľuje, ako na to

Pár jednoduchých návykov môže výrazne ovplyvniť, ako rýchlo starne tvoj mozog. Veda odhaľuje, ako na to
Zdroj: Unsplash/Milad Fakurian
Nová štúdia vedcov z University of Florida naznačuje, že spôsob, akým žijeme, môže výrazne ovplyvniť zdravie nášho mozgu.

Nové výskumy ukazujú, že osvojenie si zdravých návykov môže výrazne ovplyvniť zdravie mozgu – dokonca ho „omladiť“ až o osem rokov. Vedci z University of Florida sa zamerali na to, ako každodenný životný štýl vplýva na tzv. vek mozgu, teda na to, či mozog v skenoch pôsobí staršie alebo mladšie, než je skutočný vek človeka.

Štúdia sledovala 128 dospelých v strednom a vyššom veku zo štyroch kontinentov počas dvoch rokov. Približne 70 percent účastníkov tvorili ženy a väčšina z nich žila s chronickou bolesťou spojenou s osteoartrózou kolena alebo mala zvýšené riziko jej vzniku.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash.com

Výskumníci pomocou magnetickej rezonancie a techník strojového učenia odhadli „vek mozgu“ každého účastníka a porovnali ho s jeho reálnym vekom. Ukázalo sa, že ľudia s najzdravšou kombináciou psychologických a životných faktorov mali mozgy, ktoré pôsobili až o osem rokov mladšie, než by sa očakávalo.

Medzi návyky, ktoré so zdravším a pomalším starnutím mozgu súviseli najviac, patril kvalitný spánok, optimistický prístup k životu, lepšie zvládanie stresu, silné sociálne vzťahy, udržiavanie zdravej hmotnosti a nefajčenie. Vedci zároveň zistili, že zatiaľ čo negatívne vplyvy časom slabnú, pozitívne návyky majú na mozog silný a dlhodobý efekt.

ZDRAVIE
