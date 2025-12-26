Na nové zuby si poctivo našetrila.
23-ročná Veronika Simonová v rozhovore pre Refresher hovorí, že bola vždy usmievavé dieťa. Počas strednej školy si však svoj úsmev celý čas zakrývala rukou, pretože sa neustále stretávala s poznámkami, či náhodou nezanedbáva svoju dentálnu hygienu. Narodila sa totiž s tetracyklínovými zubami.
„Už v prenatálnom období sa začali problémy, ktoré súviseli s antibiotikami, a v liečbe sa pokračovalo aj po mojom narodení. Ako bábätko som dostala tetracyklínové antibiotiká, ktoré mi poškodili zuby. Samozrejme viem, že za to mama nemôže, ak by mi ich vtedy nedali, neviem, ako by to celé dopadlo,“ opisuje Veronika. Veľký zlom nastal v 13-tich rokoch, keď jej pri snímaní strojčeka strhli spolu so zámkami aj zubnú sklovinu a časti zubov.
Nasledovalo niekoľko rokov pekla pri návštevách zubára. Veronika si poctivo našetrila peniaze na fazety, vymenila lekára a zatiaľ si nechala urobiť horný rad nových zubov, ktorý jej zmenil život.
Jeden kaz vedľa druhého
„Keď mi dávali dole strojček, celý aparát sa naraz odchlipoval. Pri tom mi však odtrhli aj kúsky zubov, najmä z predných štyroch, ktoré boli najviac poškodené. Vznikli tam malé kazy a dierky, ktoré mi len provizórne zaplátali, každé inou farbou. Takže výsledok vyzeral naozaj zle,“ spomína Veronika.
V tom čase mala 13 rokov a chodila do deviatej triedy. Spätná väzba od zubárov nebola žiadna, a celý problém tak riešila neskôr so svojou zubárkou.
Nebála som sa smiať, vždy som bola usmievavý človek. Ale keď sa niekto úprimne zasmeje, je vidieť celý chrup, a v mojom prípade sa to nedalo prehliadnuť. Mala som z toho blok.
Veronika skúšala všetky bieliacie pasty a iné spôsoby bielenia zubov, no nič nepomáhalo. Podľa jej slov sa stále objavoval jeden kaz vedľa druhého a postupne stratila vieru, že sa jej podarí dať si zuby do poriadku.
