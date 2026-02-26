Hudobný producent Benny Blanco vyvolal na sociálnych sieťach rôzne reakcie.
Situácia nastala po odvysielaní prvej epizódy svojho podcastu Friends Keep Secrets, ktorá mala premiéru 24. februára 2026.
Benny sa v úvodnej časti objavil bosý na gauči svojho kolegu zvaného Lil Dicky (vlastným menom Dave Burd). Kamery zachytili jeho zjavne špinavé nohy položené priamo na vankúšoch. Internet si to okamžite všimol a reagoval bez servítky.
V komentároch na YouTube sa objavili odkazy ako: „Dobrý podcast, ale umy si nohy, Benny.“ či „Tie laby treba poriadne opláchnuť.“
Tým sa však kontroverzia neskončila. Počas epizódy Blanco navyše úmyselne vypustil plyn a so smiechom poznamenal: „Počkajte, či to mikrofóny zachytia.“
Kritika zasiahla aj jeho manželstvo
Moment vyvolal vlnu reakcií aj na platforme X, kde niektorí používatelia začali spochybňovať rozhodnutie speváčky Seleny Gomez vydať sa za neho.
Objavili sa komentáre ako: „Prečo by si ho zo všetkých mužov na svete vzala?“ alebo „Nechápem, ako to môže tolerovať.“
Krátko nato však Selena zverejnila na Instagrame video, na ktorom dáva Blancovi pusu, s odkazom: „Každý deň sa do teba zamiluvávam viac a viac, láska moja.“
O hygiene hovoril už v minulosti
Blanco sa už v roku 2024 v rozhovore pre magazín People vyjadril, že sa nesprchuje každý deň. Tvrdil, že príliš časté umývanie zbavuje pokožku prirodzených olejov.
V rozhovore pre The Hollywood Reporter zároveň vysvetlil, prečo sa rozhodol vstúpiť do sveta podcastov. Projekt moderuje spolu s Lil Dickym a jeho manželkou Kristin Batalucco. „Milujem tráviť čas s priateľmi. A náhodou sú to dvaja najvtipnejší ľudia, akých poznám,“ uviedol.
Dodal, že hostia budú rôznorodí - od jeho mamy až po Selenu Gomez.