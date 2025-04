Benny Blanco zložil piesne pre Justina Biebera aj Rihannu. Medzi jeho desiatky number one hitov patrí aj California Gurls

Od Justina Biebera až po Maroon 5, Benny Blanco zložil songy mnohým z najväčších mien súčasnej popkultúry.

Benny Blanco, vlastným menom Benjamin Joseph Levin, v poslednej dobe priťahuje pozornosť vďaka svojmu zasnúbeniu so speváčkou a herečkou Selenou Gomez. Po prvýkrát spolupracovali na skladbe „Same Old Love“ z roku 2015, no Benny má na svedomí oveľa viac než tento hit.

Svoju kariéru odštartoval v roku 2007. Už o rok neskôr nadviazal spoluprácu s producentom Dr. Lukom, ktorý je známy collabmi s umelcami ako Katy Perry či Pitbull, ale aj svojím neprimeraným chovaním voči speváčke Keshe.

Benny Blanco sa podieľal na produkcii singlu „Circus“ od Britney Spears, ktorý sa umiestnil na tretej pozícii v rebríčku Billboard Hot 100. Ďalej sa v jeho producentskej kariére objavili mená ako Rihanna. Hit „Diamonds“ z roku 2013 sa vďaka Bennymu Blancovi a speváčke, ktorú poznáš pod menom Sia, dostal do Ririných rúk.

Kesha je jednou zo speváčok, ktorých kariéra sa zo začiatku točila okolo spolupráce s Bennym Blancoom. Od hitov ako „Tik Tok“, „Die Young“ alebo „We R Who We R", prvé tri albumy speváčky obsahujú produkciu a spolupráce s týmto producentom. Kesha sa nachádza na treťom mieste v zozname umelcov, s ktorými Benny spolupracoval najčastejšie.

Album Katy Perry s názvom „Teenage Dream" je podľa mnohých ikonický popový album. Je plný hitov, ktoré sa generácii Z uložili do pamäti, ako napríklad „Firework“, „Teenage Dream“ a „California Gurls“ – všetky tieto piesne vznikli vďaka Bennymu.

Bohatý repertoár hitov

Benny Blanco má na stránke Spotify for Artists napísaných 316 piesní. Okrem popových skladieb, ktoré už boli spomenuté, napísal aj single ako „Love Yourself“ od Justina Biebera alebo hit „Señorita“ od dvojice Camila Cabello a Shawn Mendes.

Skupiny ako Maroon 5 tiež pracovali s Bennym na skladbách ako „Payphone“, „Animals“, „Maps“, ale aj „Moves Like Jagger“. Vlastne všetky hudobné mená od roku 2007, na ktoré si vieš spomenúť, pravdepodobne pracovali s týmto producentom a skladateľom piesní.

Blanco sa dostal do povedomia popových fanúšikov, keď v roku 2018 vydal pod svojím menom singel „Eastside“, na ktorom spolupracoval s Halsey a Khalidom. Táto pieseň, vďaka svojej popularite, sa dostala aj na AMAs, kde toto trio vystúpilo.

Spolupráca sa pretavila do lásky

Benny so svojou snúbenicou, Selenou Gomez, vydal kolaboratívny album I Said I Love You First 21. marca. Od vydania tohto albumu pár začal robiť rozhovory o svojom vzťahu, ale aj o tvorbe novej hudby. Aj keď žiadna z piesní sa neumiestnila na prvej priečke v hudobných rebríčkoch, tento album má pre pár určite hlbší a dôležitejší význam.

Okrem toho, že je Benny hudobný génius a má cit pre hit, je známy aj bizarnými vecami, ako napríklad svojou extravagantnou pedikúrou.

Benny Blanco nie je považovaný len za talent, ktorý má na konte 18 number one hitov v rebríčku Billboard Hot 100, ale aj za človeka, ktorý sa k hudbe stavia srdcom. V rozhovoroch spomína, že hudbu tvorí intuitívne a nápady k nemu prichádzajú spontánne. Či už ide o pop alebo iné žánre, Benny je všestranný. Jeho osobitný prístup k hudbe, ale aj životný štýl z neho robia výnimočnú osobnosť na hudobnej scéne.