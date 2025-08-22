Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. augusta 2025 o 19:26
Čas čítania 0:43
Karolína Uličná

Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“

Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Zdroj: instagram / @jovinecko, TikTok/@techniservis
ZAUJÍMAVOSTI INFLUENCERI VZŤAHY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Odborník Jozef Pekarovič roky pracuje s tlakovými čističmi, aké sú v autoumyvárkach. Povedal, aké poranenia tam môžu vzniknúť.

Influencer Jovinečko sa niekoľko mesiacov po rozchode s influencerkou Biankou Rumanovou ukázal s novou frajerkou, českou svadobnou content creatorkou Deny, keď sa zapojili do virálneho car wash trendu. T

rend spočíva v romantickom umývaní auta, vyvaľovaní sa v pene a striekaní sa vodou. Vo videu je vidieť, že sa pri tom naozaj zabávajú, no podľa odborníka ide o hazard so životom.

Automechanik na TikToku posiela influencerovi odkaz a upozorňuje, že manipulácia s vysokotlakovou hadicou je extrémne nebezpečná. „Z takejto hadice ide voda pod veľmi vysokým tlakom. V minulosti sa stávalo, že niekomu odrezala prst alebo spôsobili vážne poranenia. Ak si niekto mieril priamo na krk ako oni, riziko porezania alebo vážneho úrazu je reálne,“ varuje odborník.

@techniservis

Nebezpečný hazard

♬ original sound - TECHNISERVIS Jozef Pekarovič

Ďalším rizikom je chemická zložka šampónu používaného v autoumyvárkach. „Šampón obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré sa môžu vstrebávať cez pokožku do krvného obehu,“ dodáva mechanik Jozef Pekarovič.

Vo videu taktiež vyzýva ľudí, aby sa tomuto trendu vyhli a označuje video Jovinečka s novou frajerkou za riskantný a nebezpečný kúsok, ktorý môže skončiť vážnymi zraneniami.

jovinecko
Zdroj: instagram / @jovinecko
Odporúčané
Gen Z slová menia jazyk, akým hovoríme. Skibidi, delulu či tradwife nájdeš po novom už aj v slovníku Gen Z slová menia jazyk, akým hovoríme. Skibidi, delulu či tradwife nájdeš po novom už aj v slovníku 18. augusta 2025 o 11:56
Odporúčané
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky 6. augusta 2025 o 15:45
Odporúčané
Ľudia začali veriť, že Labubu bábiky sú prekliate. Proti hoaxu zakročila aj slovenská platforma Ľudia začali veriť, že Labubu bábiky sú prekliate. Proti hoaxu zakročila aj slovenská platforma 22. júla 2025 o 18:19
S nami nestratíš prehľad
Všetky novinky zo sveta lifestylu sa dozvieš medzi prvými.
S našimi push notifikáciami môžeš očakávať okamžité upozornenia na to, čo ťa zaujíma.
Chcem mať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
INFLUENCERI VZŤAHY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: instagram / @jovinecko, TikTok/@techniservis
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
včera o 07:00
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
dnes o 14:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
pred 2 dňami
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Storky
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Lifestyle news
Muskova AI zverejnila státisíce súkromných chatov. Ľudia hľadali návody na výrobu drog či spáchanie atentátu pred 3 minútami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“ pred 40 minútami
Separ čelí kritike. Tvrdil, že v západnej Európe je fašizmus, no na Slovensku sa cez peniaze a kontakty dá všetko pred hodinou
Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať pred 2 hodinami
Nákupné maniačky sa vracajú. Novou kritičkou bude Zuzana Plačková dnes o 15:56
VIDEO: Rapera Lil Nas X zadržala polícia. Po ulici kráčal len v spodnej bielizni dnes o 15:10
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu dnes o 14:16
Millie Bobby Brown sa stala matkou. Hviezda Stranger Things si v 21 rokoch adoptovala dievčatko dnes o 13:02
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Rusko Počasie Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy)
Viac
Z pultov sťahujú francúzske syry. Kontrolóri v nich našli nebezpečnú baktériu
pred 17 minútami
Materské školy čaká reforma. Predprimárne vzdelávanie bude povinné pre všetky trojročné deti na Slovensku
pred hodinou
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
Slovensko
pred 3 hodinami
refresher+
Odporúčané
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
včera o 07:00
Wplace je nový internetový hit: Na pixelovú mapu môže kresliť ktokoľvek, Slováci na ňu pridali Separa aj vulgarizmy
Wplace je nový internetový hit: Na pixelovú mapu môže kresliť ktokoľvek, Slováci na ňu pridali Separa aj vulgarizmy
včera o 13:06
Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku
Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku
dnes o 16:00
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné
včera o 18:55
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Alistair prežil atómovku v Nagasaki, Železnicu smrti, 5 dní na mori a japonské mučenie. Jeho životný príbeh je neuveriteľný
6. 7. 2024 12:30
Viac z Móda Všetko
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
18. 8. 2025 11:00
Značka Life is Porno rozdáva oblečenie za stovky eur. Oslavuje 13. narodeniny
dnes o 07:21
Trendy strihy a farby vlasov, ktoré budeš túto jeseň milovať. Toto si vypýtaj pri najbližšej návšteve kaderníctva
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu
dnes o 14:16
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Na statok prichádzajú s odvážnymi cieľmi
dnes o 08:55
Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri
dnes o 10:55

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
refresher+
Odporúčané
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Odmietol chemoterapiu a verejne ponúkol svoje telo na výskum a prevenciu choroby, ktorú mu diagnostikovali. Robert nechce, aby iní zažívali niečo podobné, ako on a preto urobil odvážne rozhodnutie. Dnes má možno nádej na záchranu.
Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku
Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku
dnes o 16:00
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
dnes o 14:00
Millie Bobby Brown sa stala matkou. Hviezda Stranger Things si v 21 rokoch adoptovala dievčatko
Millie Bobby Brown sa stala matkou. Hviezda Stranger Things si v 21 rokoch adoptovala dievčatko
dnes o 13:02
Praktické kabelky do školy aj do mesta. Zmestíš do nich notebook aj obed
V spolupráci
Praktické kabelky do školy aj do mesta. Zmestíš do nich notebook aj obed
dnes o 13:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
dnes o 09:48
Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri
Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri
dnes o 10:55
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu
dnes o 14:16
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Na statok prichádzajú s odvážnymi cieľmi
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Na statok prichádzajú s odvážnymi cieľmi
dnes o 08:55
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
dnes o 09:48
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
pred 3 dňami
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Domov
Zdieľať
Diskusia