Odborník Jozef Pekarovič roky pracuje s tlakovými čističmi, aké sú v autoumyvárkach. Povedal, aké poranenia tam môžu vzniknúť.
Influencer Jovinečko sa niekoľko mesiacov po rozchode s influencerkou Biankou Rumanovou ukázal s novou frajerkou, českou svadobnou content creatorkou Deny, keď sa zapojili do virálneho car wash trendu. T
rend spočíva v romantickom umývaní auta, vyvaľovaní sa v pene a striekaní sa vodou. Vo videu je vidieť, že sa pri tom naozaj zabávajú, no podľa odborníka ide o hazard so životom.
Automechanik na TikToku posiela influencerovi odkaz a upozorňuje, že manipulácia s vysokotlakovou hadicou je extrémne nebezpečná. „Z takejto hadice ide voda pod veľmi vysokým tlakom. V minulosti sa stávalo, že niekomu odrezala prst alebo spôsobili vážne poranenia. Ak si niekto mieril priamo na krk ako oni, riziko porezania alebo vážneho úrazu je reálne,“ varuje odborník.
Ďalším rizikom je chemická zložka šampónu používaného v autoumyvárkach. „Šampón obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré sa môžu vstrebávať cez pokožku do krvného obehu,“ dodáva mechanik Jozef Pekarovič.
Vo videu taktiež vyzýva ľudí, aby sa tomuto trendu vyhli a označuje video Jovinečka s novou frajerkou za riskantný a nebezpečný kúsok, ktorý môže skončiť vážnymi zraneniami.