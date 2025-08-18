Kategórie
dnes 18. augusta 2025 o 11:56
Čas čítania 1:14
Karolína Uličná

Gen Z slová menia jazyk, akým hovoríme. Skibidi, delulu či tradwife nájdeš po novom už aj v slovníku

Gen Z slová menia jazyk, akým hovoríme. Skibidi, delulu či tradwife nájdeš po novom už aj v slovníku
Zdroj: DaFuq!?Boom!
ZAUJÍMAVOSTI GENERÁCIA Z - ZOOMERI SOCIÁLNE SIETE TIKTOK TRENDY
Internet, sociálne siete a kultúra mladých používateľov menia spôsob, akým sa jazyk používa a vyvíja.

Nové slová do slovníka odrážajú, ako internet a sociálne siete menia anglický jazyk. Slová ako skibidi, tradwife či delulu sa tento rok objavili v Cambridge Dictionary, čo podľa lexikografov potvrdzuje trvalý vplyv generácie TikToku na angličtinu. Podľa tvorcov slovníka nejde len o momentálny internetový trend, ale o výrazy, ktoré si získali stabilné miesto v jazyku, informuje The Guardian.

Ak nezvládneš tento kvíz, asi si už príliš starý. Vieš, čo znamenajú slová BRAT, Skibidi, Ohio či Yapp?

Internetová kultúra mení angličtinu a je fascinujúce sledovať tento proces a zachytiť ho v slovníku,“ povedal Colin McIntosh, manažér lexikálneho programu Cambridge Dictionary. „Nie každý deň vidíte, ako sa do slovníka dostanú slová ako ‚skibidi‘ alebo ‚delulu‘. Pridávame len tie výrazy, u ktorých predpokladáme, že zostanú.“

Staršie generácie a tí, ktorí TikTok nepoužívajú, si budú musieť zvyknúť na výrazy ako skibidi. Deti ho často používajú na zdôraznenie výroku. Slovo preslávilo video Skibidi Toilet – virálne animované video na YouTube, kde z WC trčia ľudské hlavy. Slovník Cambridge definuje toto slovo ako niečo, čo môže mať rôzne významy, napríklad super alebo zlý, alebo môže byť použité bez skutočného významu ako žart.

skibidi
Zdroj: Cambridge Dictionary

Do slovníka sa dostal aj výraz broligarchy – spojením bro a oligarchy. Označuje malú skupinu mužov, najmä vlastníkov alebo ľudí zapojených v technologickom biznise, ktorí sú mimoriadne bohatí a mocní a majú alebo chcú mať politický vplyv.

Ako žije Gen Z v Južnej Kórei? Z prijímačok na výšku sa stresujú 10 rokov vopred a neradi chodia na párty (Reportáž)

Tradwife
Fenomén tradwife označuje sociálne konzervatívne influencerky, ktoré oslavujú starostlivosť o manželov, deti a domácnosť a zdieľajú to na sociálnych sieťach. Slovník hovorí, že tradwife je „najmä taká (žena), ktorá o tom zverejňuje príspevky na sociálnych sieťach“. Tento výraz sa objavil už v roku 2020 a často vyvoláva kontroverzie.

Delulu
Skratka delulu (z anglického delusional – bludný, klamlivý) sa stala populárnou najmä medzi ľuďmi, ktorých osobné presvedčenia často prevyšujú realitu. Pôvodne sa používala ako urážka voči fanúšikom K-popu, ktorí verili, že by mohli randiť so svojimi idolmi. Slovník ho definuje ako „veriť veciam, ktoré nie sú reálne alebo pravdivé, zvyčajne preto, že sa tak rozhodnete“.

Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov
YouTube dostáva zákaz pre deti do 16 rokov: Austrália sprísňuje pravidlá
GENERÁCIA Z - ZOOMERI SOCIÁLNE SIETE TIKTOK TRENDY
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Unsplash/Joshua Hoehne
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
dnes o 10:00
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
refresher+
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
včera o 16:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
dnes o 07:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
včera o 17:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Móda
pred 3 hodinami
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
pred 3 hodinami
Ktorý z týchto tekutých zázrakov rozšíri tvoju zbierku?
Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete
Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete
dnes o 10:30
Modelka Barbara Palvin prehovorila o boji s chronickým ochorením. Pre endometriózu ju museli operovať
Modelka Barbara Palvin prehovorila o boji s chronickým ochorením. Pre endometriózu ju museli operovať
dnes o 09:58
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
dnes o 10:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
dnes o 07:00
