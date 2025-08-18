Internet, sociálne siete a kultúra mladých používateľov menia spôsob, akým sa jazyk používa a vyvíja.
Nové slová do slovníka odrážajú, ako internet a sociálne siete menia anglický jazyk. Slová ako skibidi, tradwife či delulu sa tento rok objavili v Cambridge Dictionary, čo podľa lexikografov potvrdzuje trvalý vplyv generácie TikToku na angličtinu. Podľa tvorcov slovníka nejde len o momentálny internetový trend, ale o výrazy, ktoré si získali stabilné miesto v jazyku, informuje The Guardian.
„Internetová kultúra mení angličtinu a je fascinujúce sledovať tento proces a zachytiť ho v slovníku,“ povedal Colin McIntosh, manažér lexikálneho programu Cambridge Dictionary. „Nie každý deň vidíte, ako sa do slovníka dostanú slová ako ‚skibidi‘ alebo ‚delulu‘. Pridávame len tie výrazy, u ktorých predpokladáme, že zostanú.“
Staršie generácie a tí, ktorí TikTok nepoužívajú, si budú musieť zvyknúť na výrazy ako skibidi. Deti ho často používajú na zdôraznenie výroku. Slovo preslávilo video Skibidi Toilet – virálne animované video na YouTube, kde z WC trčia ľudské hlavy. Slovník Cambridge definuje toto slovo ako niečo, čo môže mať rôzne významy, napríklad super alebo zlý, alebo môže byť použité bez skutočného významu ako žart.
Do slovníka sa dostal aj výraz broligarchy – spojením bro a oligarchy. Označuje malú skupinu mužov, najmä vlastníkov alebo ľudí zapojených v technologickom biznise, ktorí sú mimoriadne bohatí a mocní a majú alebo chcú mať politický vplyv.
Tradwife
Fenomén tradwife označuje sociálne konzervatívne influencerky, ktoré oslavujú starostlivosť o manželov, deti a domácnosť a zdieľajú to na sociálnych sieťach. Slovník hovorí, že tradwife je „najmä taká (žena), ktorá o tom zverejňuje príspevky na sociálnych sieťach“. Tento výraz sa objavil už v roku 2020 a často vyvoláva kontroverzie.
Delulu
Skratka delulu (z anglického delusional – bludný, klamlivý) sa stala populárnou najmä medzi ľuďmi, ktorých osobné presvedčenia často prevyšujú realitu. Pôvodne sa používala ako urážka voči fanúšikom K-popu, ktorí verili, že by mohli randiť so svojimi idolmi. Slovník ho definuje ako „veriť veciam, ktoré nie sú reálne alebo pravdivé, zvyčajne preto, že sa tak rozhodnete“.