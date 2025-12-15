Kategórie
dnes 15. decembra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:44

Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života

Adriana Královičová
Adriana Královičová
Opakované zápaly močových ciest dokážu výrazne zasiahnuť do každodenného života aj intímneho života žien.

Pálenie, kŕče, neustále nutkanie na toaletu a strach z jej návštevy. Niektoré ženy vyriešia zápal močových ciest jednou kúrou liečby. Pre iné je to začiatok boja, ktorý trvá mesiace či roky. Sú to opakované návštevy pohotovosti, mesiace antibiotík a život v strachu, že sa zápal vráti.

Opakované zápaly dokážu zasahovať do bežného fungovania a ovplyvniť aj intímny život. Naše respondentky Nikola a Diana o tom vedia svoje. S opakovanými zápalmi bojovali viac ako rok a pre každú z nich to bola vyčerpávajúca cesta.

Urológ Roman Sokol pre Refresher vysvetľuje: „Rozdiely medzi mužmi a ženami sú v zápaloch močových ciest výrazné. Ženská močová rúra je veľmi krátka, má približne 4 cm, čo znamená, že ženy sú oveľa náchylnejšie na zápaly močového mechúra. Mužská močová rúra je naopak dlhá, môže mať 26 až 30 centimetrov, a preto nie je taká náchylná na časté infekcie, no o to bývajú zápaly u mužov závažnejšie.“ Hovorí, že ženský zápal močového mechúra sa zvyčajne lieči krátko, niekedy postačí aj maximálne 3-dňová antibiotická liečba. U mužov je to však komplikovanejšie a liečba by mala trvať približne 14 dní. Je typické, že ak sa infekcia na začiatku nedolieči správne, môže prejsť do chronického stavu. Nie je to pravidlo, ale stáva sa to vraj pomerne často.

Mešká, vynecháva alebo chodí priskoro? Ako dostať menštruačný cyklus pod kontrolu bez antikoncepcie? Mešká, vynecháva alebo chodí priskoro? Ako dostať menštruačný cyklus pod kontrolu bez antikoncepcie? 12. decembra 2025 o 15:30

Keďže respondentka Nikola mala problém so zápalmi najmä po pohlavnom styku, oslovili sme aj gynekológa Mariána Kollára, z I. ženskej gynekologickej ambulancie. Pre Refresher opísal, ako zápal močových ciest a pohlavný styk spolu súvisia, aké sú najčastejšie príčiny, prečo sa tieto problémy objavujú práve po styku, a ako ich správne diagnostikovať.

zdravie, zápal močových ciest zdravie, zápal močových ciest zdravie, zápal močových ciest zdravie, zápal močových ciest
Diana-dlhodobý chronický problém od detstva

„Prvú skúsenosť s problémom ohľadom močenia mám v 6-tich rokoch, aj keď to nebol práve zápal. Nedarilo sa mi úplne vyprázdniť, pretože môj mechúr zadržiaval zbytkový moč, z čoho vyplýval aj pobyt v nemocnici na nefrológii, následné cievkovanie (nič príjemné) a antibiotiká, aby sa mi to už nevrátilo. Toto mohol byť práve spúšťač viacerých zápalov v priebehu rokov, ktorými som si prešla. Vždy sa mi však zápal podaril vyliečiť antibiotikami a na niekoľko rokov sa odmlčal,“ približuje nám svoj príbeh Diana.

To sa zmenilo až v poslednom roku. Zápaly sa jej vrátili päťkrát, v intervaloch dvoch až štyroch mesiacov.

Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku e
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
včera o 10:30
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) e
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
8. 12. 2025 15:00
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať? e
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
dnes o 08:45
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 € e
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
10. 12. 2025 13:00
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma e
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
pred 3 hodinami
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor) e
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
včera o 17:00
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
včera o 17:00
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
dnes o 08:45
Bitka v parlamente sa dostala aj do zahraničných médií: Poslanci nás neodprezentovali práve najlepšie
Bitka v parlamente sa dostala aj do zahraničných médií: Poslanci nás neodprezentovali práve najlepšie
pred 2 dňami
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
včera o 16:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
pred hodinou
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
včera o 10:30
Domov
Zdieľať
Diskusia