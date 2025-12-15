Opakované zápaly močových ciest dokážu výrazne zasiahnuť do každodenného života aj intímneho života žien.
Pálenie, kŕče, neustále nutkanie na toaletu a strach z jej návštevy. Niektoré ženy vyriešia zápal močových ciest jednou kúrou liečby. Pre iné je to začiatok boja, ktorý trvá mesiace či roky. Sú to opakované návštevy pohotovosti, mesiace antibiotík a život v strachu, že sa zápal vráti.
Opakované zápaly dokážu zasahovať do bežného fungovania a ovplyvniť aj intímny život. Naše respondentky Nikola a Diana o tom vedia svoje. S opakovanými zápalmi bojovali viac ako rok a pre každú z nich to bola vyčerpávajúca cesta.
Urológ Roman Sokol pre Refresher vysvetľuje: „Rozdiely medzi mužmi a ženami sú v zápaloch močových ciest výrazné. Ženská močová rúra je veľmi krátka, má približne 4 cm, čo znamená, že ženy sú oveľa náchylnejšie na zápaly močového mechúra. Mužská močová rúra je naopak dlhá, môže mať 26 až 30 centimetrov, a preto nie je taká náchylná na časté infekcie, no o to bývajú zápaly u mužov závažnejšie.“ Hovorí, že ženský zápal močového mechúra sa zvyčajne lieči krátko, niekedy postačí aj maximálne 3-dňová antibiotická liečba. U mužov je to však komplikovanejšie a liečba by mala trvať približne 14 dní. Je typické, že ak sa infekcia na začiatku nedolieči správne, môže prejsť do chronického stavu. Nie je to pravidlo, ale stáva sa to vraj pomerne často.
Keďže respondentka Nikola mala problém so zápalmi najmä po pohlavnom styku, oslovili sme aj gynekológa Mariána Kollára, z I. ženskej gynekologickej ambulancie. Pre Refresher opísal, ako zápal močových ciest a pohlavný styk spolu súvisia, aké sú najčastejšie príčiny, prečo sa tieto problémy objavujú práve po styku, a ako ich správne diagnostikovať.
Diana-dlhodobý chronický problém od detstva
„Prvú skúsenosť s problémom ohľadom močenia mám v 6-tich rokoch, aj keď to nebol práve zápal. Nedarilo sa mi úplne vyprázdniť, pretože môj mechúr zadržiaval zbytkový moč, z čoho vyplýval aj pobyt v nemocnici na nefrológii, následné cievkovanie (nič príjemné) a antibiotiká, aby sa mi to už nevrátilo. Toto mohol byť práve spúšťač viacerých zápalov v priebehu rokov, ktorými som si prešla. Vždy sa mi však zápal podaril vyliečiť antibiotikami a na niekoľko rokov sa odmlčal,“ približuje nám svoj príbeh Diana.
To sa zmenilo až v poslednom roku. Zápaly sa jej vrátili päťkrát, v intervaloch dvoch až štyroch mesiacov.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Príbeh Diany a Niky.
- Prečo sa zápaly vracajú a ako vzniká chronický problém.
- Aké typy zápalov môže urológ odhaliť.
- Ako prebieha diagnostika a liečba.
- Najčastejšie rizikové faktory.