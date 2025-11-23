Kategórie
dnes 23. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 8:00

Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli

Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
Zdroj: Wikipedia Commmons/@German Federal Archive
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Nacisti budovali „množiarne“ pre ženy s čistým árijským rodokmeňom, kde sa stretávali s dôstojníkmi SS, aby plodili deti štátu. Hitler dúfal, že takýmto spôsobom vychová budúcich vodcov Tretej ríše

Hitler túžil po dokonalej armáde čistokrvných árijských mužov, budúcich generálov a čelných predstaviteľov SS, ktorí by dokázali viesť a pevne držať piliere Tretej ríše. Zabezpečiť mu ich malo tajné združenie Heinricha Himmlera „Lebensborn“, v preklade „Prameň života“, ktoré založil v roku 1935.

Hoci oficiálne išlo o systém materských domov, v skutočnosti to boli skôr kontrolované farmy pre produkciu detí s najlepším nacistickým rodokmeňom.

„Pôrodnice SS boli rubom tej istej mince ako nacistické tábory. Hoci nás šokuje kontrast medzi týmito dvomi inštitúciami – na rozdiel od vyhladzovacích táborov so strašne biednymi podmienkami, bolo v domoch Lebensborn veľmi čisto, ľudia v nich nosili snehobiele oblečenie a mali k dispozícii množstvo jedla – obe zariadenia podliehali rovnakej logike a tomu istému zločineckému rasistickému programu,“ povedala pre portál El País belgická spisovateľka Caroline De Mulder, ktorá o združení Lebensborn napísala knihu Himmlerove deti.

Slávnostný rituál. Zariadenia Lebensborn kypeli luxusom. Slávnostný rituál. Deti mali v budúcnosti viesť tretiu ríšu.
Zobraziť galériu
(7)

Program fungoval vo viacerých rovinách. Nemci kradli z okupovaných oblastí deti s árijskými črtami a posielali ich na výchovu ženatým príslušníkom SS. Zároveň však tiež budovali tajné luxusné sídla pre ženy s čistým árijským rodokmeňom, kde sa stretávali s dôstojníkmi SS, aby plodili deti štátu. Po narodení im ich odobrali a dali cudzím rodinám, aby ich už od útleho detstva vychovávali k nacistickým hodnotám a ideológii.

„Dostali sme asi týždeň na to, aby sme si vybrali muža, ktorý sa nám páčil. Povedali nám, že musí mať rovnaké vlasy a oči ako my,“ zaspomínala si pre magazín History Extra bývalá nacistka a členka programu Hildegard Trutz.

Nemka povedala, že jej vôbec neprekážalo mať sex s cudzincom, o ktorom vedela, že za rovnakým účelom sexuje s desiatkami iných žien: „Obaja – aj ja, aj otec môjho dieťaťa – sme verili v dôležitosť toho, čo robíme. Necítili sme žiadnu hanbu ani zábrany.“

Deti, ktoré sa v rámci programu narodili, často nevnímali ako ľudské bytosti, ale zbrane a pýchu Nemecka. Keď sa nejaké narodilo choré alebo s genetickou vadou, jednoducho ho zavraždili – v lepšom prípade vyradili z programu. Historici odhadujú, že združenie Lebensborn vyprodukovalo v priebehu rokov na rôznych územiach až 20-tisíc detí.

Ľudia, ktorí sa narodili v rámci programu, sa po vojne stali terčom nenávisti a často ich označovali za „hitlerove superdeti“. Keďže ich celý život sprevádzali otázky o pôvode, stigmatizácia spoločnosti a mnohé z nich do konca života nepoznali svojich biologických rodičov, hovoríme o nich ako o posledných obetiach druhej svetovej vojny.

Plodili deti s cieľom vybudovať impérium

Jednou z hlavných myšlienok nacistickej ideológie bolo odstránenie „menejcenných rás“. Pre tento účel nacisti vybudovali dnes už všetkým známe koncentračné tábory. Často sa však zabúda na ďalšiu stranu tejto ideológie – obnovu sveta. Chýbajúcu populáciu totiž museli nejako nahradiť. Samozrejme, nie hocikým, ale čistokrvnými árijskými Nemcami.

Ako píše magazín The Atlantic, nacisti pre tento účel v roku 1935 zriadili združenie Lebensborn, ktoré viedol vojenský vodca Heinrich Himmler. Cieľom združenia bolo podporovať plodenie detí árijskej rasy a to tým spôsobom, že rodičkám poskytovali pohodlie, finančnú podporu a dokonca aj anonymitu.

Zariadenia Lebensborn kypeli luxusom.
Zariadenia Lebensborn kypeli luxusom. Zdroj: Wikipedia Commmons/@German Federal Archive


Hoci prvé sídlo združenia Nemci otvorili až v roku 1936 v nemeckom Steinhöringu, Himmler už dávno predtým apeloval na Nemky a Nemcov, aby plodili toľko detí, koľko len dokážu:

„Naša krv má obrovskú hodnotu, podľa počtu našej populácie však vymierame. Je našou úlohou založiť základy ďalšej generácie, ktorá bude písať dejiny,“ povedal nemecký vodca vo svojom prejave ešte v roku 1931.

