dnes 19. decembra 2025 o 10:37
Hana Divišová

VIDEO: Mesto vytvorilo parkovacie miesto pre invalidov okolo zaparkovaného auta. Majiteľ skončil s pokutami

VIDEO: Mesto vytvorilo parkovacie miesto pre invalidov okolo zaparkovaného auta. Majiteľ skončil s pokutami
Bizarný prípad z Londýna obletel sociálne siete.

V londýnskej štvrti Croydon sa odohrala bizarná situácia. Muž na jednej z ulíc legálne zaparkoval svoje auto, no počas jeho neprítomnosti mu zamestnanci mesta okolo vozidla namaľovali čiary parkovacieho miesta pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Po návrate z dovolenky ho tak čakali štyri pokuty za parkovanie.

Ako informuje BBC, majiteľ auta uviedol, že video zo situácie sa rozhodol zverejniť práve preto, že s vedením mesta mal už v minulosti v súvislosti s parkovaním problémy.

Mestská rada Croydonu sa medzičasom ospravedlnila za vzniknutý zmätok a potvrdila, že všetky pokuty mužovi zrušili ešte predtým, než sa video začalo šíriť na sociálnych sieťach.

Starosta neskôr uviedol, že sa mužovi netreba ospravedlňovať, pretože prípad bol vyriešený. Zároveň dodal, že vyznačovanie parkovacích miest okolo zaparkovaných áut je pomerne bežnou praxou v prípadoch, ak je potrebné vytvoriť nové miesta pre invalidov.

