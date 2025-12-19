Organizátori už teraz odhaľujú nové pravidlá, ktoré ovplyvnia vzhľad monopostov aj spôsob pretekania a odštartujú úplne novú éru F1.
Fenomenálny svet Formuly 1 má za sebou ďalšiu sezónu a šampionát opäť potvrdil svoju obrovskú popularitu. Organizátori prestížnej súťaže už teraz pozerajú dopredu a fanúšikov postupne pripravujú na nové pravidlá, ktoré vstúpia do platnosti v nasledujúcej sezóne. A zmien nebude málo.
Ako informuje oficiálny portál F1, čakajú nás zásadné úpravy samotných monopostov. Autá budú kratšie, užšie a ľahšie, čo má prispieť k vyššej rýchlosti a lepšej obratnosti na trati. Veľkosť pneumatík sa nemení, no zníži sa odpor vzduchu aj celková hmotnosť, vďaka čomu by mali byť súboje ešte dynamickejšie.
Zmeny sa dotknú aj spodnej časti auta. Zložité riešenia pod monopostmi končia a nahradí ich jednoduchší dizajn. Autá budú mať menej prítlaku a vyššiu výšku nad zemou, čo by malo pomôcť vyrovnanejším pretekom a lepšiemu prispôsobeniu rôznym jazdeckým štýlom.
Veľká novinka prichádza aj pod kapotou a v predbiehaní. Motory budú viac elektrické, výkon sa rozdelí približne 50 na 50 medzi spaľovací motor a elektrinu a autá budú jazdiť na udržateľné palivá. Končí tiež klasické DRS – nahradí ho aktívna aerodynamika, nový Overtake Mode na útok a boost tlačidlo, ktoré jazdcom poskytne extra výkon.
Okrem toho sa ešte zvýši dôraz na bezpečnosť jazdcov, s pevnejšími ochrannými prvkami a prísnejšími testami.