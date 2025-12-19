Kategórie
dnes 19. decembra 2025 o 9:39
Čas čítania 0:48
Hana Divišová

Formula 1 vstupuje do novej éry. Nadchádzajúca sezóna prinesie zásadné zmeny

Formula 1 vstupuje do novej éry. Nadchádzajúca sezóna prinesie zásadné zmeny
Zdroj: Twitter/Red Bull Racing Honda
Diskutovať
Organizátori už teraz odhaľujú nové pravidlá, ktoré ovplyvnia vzhľad monopostov aj spôsob pretekania a odštartujú úplne novú éru F1.

Fenomenálny svet Formuly 1 má za sebou ďalšiu sezónu a šampionát opäť potvrdil svoju obrovskú popularitu. Organizátori prestížnej súťaže už teraz pozerajú dopredu a fanúšikov postupne pripravujú na nové pravidlá, ktoré vstúpia do platnosti v nasledujúcej sezóne. A zmien nebude málo.

Ako informuje oficiálny portál F1, čakajú nás zásadné úpravy samotných monopostov. Autá budú kratšie, užšie a ľahšie, čo má prispieť k vyššej rýchlosti a lepšej obratnosti na trati. Veľkosť pneumatík sa nemení, no zníži sa odpor vzduchu aj celková hmotnosť, vďaka čomu by mali byť súboje ešte dynamickejšie.

formula1
Zdroj: formula1

Zmeny sa dotknú aj spodnej časti auta. Zložité riešenia pod monopostmi končia a nahradí ich jednoduchší dizajn. Autá budú mať menej prítlaku a vyššiu výšku nad zemou, čo by malo pomôcť vyrovnanejším pretekom a lepšiemu prispôsobeniu rôznym jazdeckým štýlom.

Veľká novinka prichádza aj pod kapotou a v predbiehaní. Motory budú viac elektrické, výkon sa rozdelí približne 50 na 50 medzi spaľovací motor a elektrinu a autá budú jazdiť na udržateľné palivá. Končí tiež klasické DRS – nahradí ho aktívna aerodynamika, nový Overtake Mode na útok a boost tlačidlo, ktoré jazdcom poskytne extra výkon. 

formula1
Zdroj: formula1
Okrem toho sa ešte zvýši dôraz na bezpečnosť jazdcov, s pevnejšími ochrannými prvkami a prísnejšími testami.

FORMULA 1
