TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?

Otestovali sme základné hot-dogy šiestich známych slovenských čerpacích staníc.

Určite to poznáš. Dlhá cesta pred tebou, no už teraz prehlušuje zvuk motora auta neutíchajúce škvŕkanie žalúdka. Niečo by si zjedol – ideálne niečo teplé. Zamieriš na prvú benzínovú pumpu, ktorú máš po ceste, aby si si doprial fajnový hotdog.

Niekedy ti však chutí viac, inokedy menej.

Keďže neexistuje nič horšie, ako si vyhladovaný kúpiť jedlo a zostať z neho sklamaný, rozhodli sme sa zistiť, na ktorej pumpe predávajú tie najchutnejšie hot-dogy. Napriek tomu, že to znie jednoducho, nebolo tomu tak. Párky sú na bratislavských pumpách v čase obeda nedostatkový tovar a zákazník na ne musí niekedy čakať. V honbe za tým najlepším hot-dogom sme sa presúvali od benzínky k benzínke a po zistení, že párky len nedávno položili na gril, sme sa na mnohých na päte otočili.

Hoci nám strastiplné testovanie zabralo omnoho viac času, ako sme si mysleli, nakoniec sme sa dopracovali k výsledkom. S čistým svedomím môžeme povedať, že nás víťaz tohto gastro testu prekvapil.

Ako sme testovali?

V redakcii uprednostňujeme slepé testy, tentokrát sme sa rozhodli, že budú všetci testujúci vedieť, ktorý hot-dog jedia. Kým by sme totiž hot-dogy z púmp priniesli do kancelárie, všetky by už dávno vychladli, stvrdli a nebolo by čo hodnotiť.

Všetci testujúci však prisľúbili, že počas testu zabudnú na sympatie voči svojim obľúbeným pumpám a hodnotiť budú nezaujato.

Testovali sme malé základné hot-dogy s klasickým párkom. Pri hodnotení sme sa zamerali na chuť, vôňu a štruktúru párkov. Hodnotili sme tiež čerstvosť a chrumkavosť pečiva. Zámerne sme z testu vynechali hodnotenie dresingu.

Hoci sme plánovali testovať hot-dogy s horčicou, v jednej z prevádzok horčicu už nemali. Keďže v čase našej výpravy bolo problematické vôbec zohnať nejaký teplý hot-dog, uspokojili sme sa aj s iným dresingom ­– i keď nám do testu nepasoval a museli sme kvôli tomu zmeniť naše pôvodné kritériá.

S piatimi testujúcimi sme navštívili šesť najznámejších čerpacích staníc, na ktorých sme ochutnali čerstvé hot-dogy. Testujúci svoje dojmy z jedla vyjadrili slovne aj číselne v škále od 1 po 10, pričom 1 bolo najhoršie a 10 najlepšie hodnotenie.

Každý z testujúcich si musel vedieť svoje bodovanie obhájiť, ako vyzdvihnutím pozitív testovaného produktu, tak aj jeho kritikou. Na záver sme už len spriemerovali body, ktoré dostali jednotlivé produkty od všetkých testujúcich a získali tak nasledovný rebríček.

6. Hot-dog z čerpacej stanice Real-K

Cena: Zvýhodnená ponuka 2ks za 2,99 €

Hodnotenie: 5,8 bodov z 10

V našom teste získal najmenej bodov hot-dog, ktorý sme kúpili na čerpacej stanici Real-K na Račianskej ulici. Keď sme ju navštívili prvýkrát, mali bežné párky vypredané. Pumpár nám povedal, že ak chceme hot-dog, musíme počkať minimálne 30 minút. Z benzínky sme teda odišli naprázdno a vrátili sme sa sem po pol hodine.

Druhý pokus bol už úspešnejší, párky boli ugrilované a my sme sa pustili do toho. Z hot-dogu sme však mali zmiešané pocity. Začnime pozitívami. Párok bol dostatočne prepečený a boli na ňom vidieť pásiky po grilovaní. Mal však veľmi nevýraznú chuť, akoby bolo vo vnútri kuracie a nie bravčové mäso. V párku bolo tiež cítiť zvláštne korenie pripomínajúce kari.

Hot-dogy z čerpacej stanice Real-K. Zdroj: Refresher/Daniel Tichý

Veľmi nás neočaril ani rožok. Pečivo bolo viac vysušené ako zapečené a vôbec nechrumkalo. Hot-dog najlepšie popisujú slová jedného z našich testujúcich: „Hlad zaženie a nie je to vyslovene sklamanie.“

V neposlednom rade musíme vypichnúť veľmi príjemnú obsluhu. Keby sme hodnotili aj tú, je pravdepodobné, že by sa Real-K ocitla v rebríčku vyššie.