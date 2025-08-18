Košice sú súčasťou kvalitnej matcha scény. Na základe odporúčaní čitateľov Refresheru sme šli do 4 podnikov a porovnali cenu, prístup a kvalitu.
Niekto ju miluje a nevie si bez nej predstaviť deň, iný zas ohŕňa nosom nad nie príliš lákavou vôňou či špecifickou chuťou.
Vďaka hypeu, ktorý tento japonský čaj spôsobil, bola matcha a jej rôzne verzie zaradené do ponuky vo väčšine dobrých kaviarní a podnikov. V posledných rokoch nabrala až takú popularitu, že začali u nás vznikať prevádzky zamerané primárne na matchu či obľúbené matcha latté.
Matcha na výslní trendov
Na mape v rámci matcha trendov sa rýchlo objavili okrem iných miest aj Košice. Rozhodli sme sa preto navštíviť metropolu východu a ochutnať tam nápoj, ktorý si opantal klientelu rôznej vekovej kategórie.
V Refresheri ti pravidelne prinášame rôzne témy z oblasti gastra, vrátane testov a pravidelne sa sústredíme aj na regióny. Prečítaj si napríklad o tom, kde v Košiciach majú najlepšiu zmrzlinu, kávu či pizzu.
V Košiciach sme navštívili 4 podniky, ktoré sme vybrali na základe odporúčaní čitateľov Refresheru. Posielali ste nás do rôznych prevádzok, pričom zo všetkých odpovedí vyčnievali hlavne nasledujúce štyri. Boli sme v Nico, Take It Coffee, The Matcha a Saint.
Ako pri väčšine gastrotestov z východu, aj v tomto platí, že rebríček nie je zoradený od najlepšej po najhoršiu matchu v Košiciach, ale skôr výber toho najlepšieho, čo druhé najväčšie mesto Slovenska ponúka.
Keďže matcha je stále mladý pojem, niekedy je náročné rozoznať jej kvalitu a zaujať stanovisko, že táto je zlá a táto zas geniálna. Pri testovaní matche je nutné dbať najmä na farbu, chuť, vôňu. Pre rovnosť v teste sme si vo všetkých podnikoch objednali to isté - matcha latté.
Je to pravdepodobne najbežnejšia forma matche, ktorú obľubujú aj tí, ktorým klasická matcha s vodou nechutí. Pripravuje sa tak, že sa prášok matcha najprv rozmieša v malom množstve horúcej vody, čím vznikne hustá pasta, a až potom sa pridá spenené mlieko.
4. Take It Coffee
Adresa: Poštová 7
Cena: 4,3 €
Hodnotenie: 7/10
Z približne 100 reakcií v ankete sa veľa z vás stretávalo v tipe, aby sme určite nevynechali v rámci matcha testu podnik Take It Coffee. Košická káva so sebou, ako sa prevádzka opisuje na Instagrame, patrí v poslednom období medzi elitu košických kaviarní.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- V ktorej prevádzke bola matcha mdlá a bez chuti.
- Kde chutila najlepšie.
- Kde bola najdrahšia a kde zas najlacnejšia.
- Kde si užiješ matchu s najlepším výhľadom.