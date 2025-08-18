Kategórie
dnes 18. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 5:37
Timotej Gašper

Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)

Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
Zdroj: Unsplash
GASTRO GASTROPRIEMYSEL GASTROTESTY KOŠICE
Košice sú súčasťou kvalitnej matcha scény. Na základe odporúčaní čitateľov Refresheru sme šli do 4 podnikov a porovnali cenu, prístup a kvalitu.

Niekto ju miluje a nevie si bez nej predstaviť deň, iný zas ohŕňa nosom nad nie príliš lákavou vôňou či špecifickou chuťou.

Vďaka hypeu, ktorý tento japonský čaj spôsobil, bola matcha a jej rôzne verzie zaradené do ponuky vo väčšine dobrých kaviarní a podnikov. V posledných rokoch nabrala až takú popularitu, že začali u nás vznikať prevádzky zamerané primárne na matchu či obľúbené matcha latté.

Matcha na výslní trendov

Na mape v rámci matcha trendov sa rýchlo objavili okrem iných miest aj Košice. Rozhodli sme sa preto navštíviť metropolu východu a ochutnať tam nápoj, ktorý si opantal klientelu rôznej vekovej kategórie.

Matcha v Sainte
Matcha v Sainte Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Matcha je druh jemne mletého prášku z celých listov špeciálne pestovaného zeleného čaju. Na rozdiel od bežného čaju, kde sa lúhujú iba listy, pri matchi konzumuješ celý list, čo znamená, že prijímaš oveľa viac antioxidantov, vitamínov a minerálov.

V Košiciach sme navštívili 4 podniky, ktoré sme vybrali na základe odporúčaní čitateľov Refresheru. Posielali ste nás do rôznych prevádzok, pričom zo všetkých odpovedí vyčnievali hlavne nasledujúce štyri. Boli sme v Nico, Take It Coffee, The Matcha a Saint.

Matcha v Sainte Matcha Matcha Matcha
Zobraziť galériu
(21)

Keďže matcha je stále mladý pojem, niekedy je náročné rozoznať jej kvalitu a zaujať stanovisko, že táto je zlá a táto zas geniálna. Pri testovaní matche je nutné dbať najmä na farbu, chuť, vôňu. Pre rovnosť v teste sme si vo všetkých podnikoch objednali to isté - matcha latté.

Je to pravdepodobne najbežnejšia forma matche, ktorú obľubujú aj tí, ktorým klasická matcha s vodou nechutí. Pripravuje sa tak, že sa prášok matcha najprv rozmieša v malom množstve horúcej vody, čím vznikne hustá pasta, a až potom sa pridá spenené mlieko.

4. Take It Coffee

Adresa: Poštová 7

Cena: 4,3 €

Hodnotenie: 7/10

Z približne 100 reakcií v ankete sa veľa z vás stretávalo v tipe, aby sme určite nevynechali v rámci matcha testu podnik Take It Coffee. Košická káva so sebou, ako sa prevádzka opisuje na Instagrame, patrí v poslednom období medzi elitu košických kaviarní.

Timotej Gašper
Timotej Gašper
Reporter
Všetky články
Tvorím reportáže, píšem o gastronómii, zaujímavostiach z domova aj zo sveta a vyhľadávam inšpiratívnych ľudí. Ak máš tip na článok, určite mi napíš na [email protected]
Náhľadový obrázok: Timotej Gašper / Wikimedia Commons
