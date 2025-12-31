Niall v americkom Scottsdale otvoril reštauráciu s názvom 40 LOVE, ktorá láka na luxusnú atmosféru.
Celebrity čoraz častejšie rozširujú svoje podnikateľské aktivity aj mimo šoubiznisu a jedným z nich je aj Niall Horan. Niekdajší člen skupiny One Direction sa stal spolumajiteľom novej reštaurácie a lounge 40 LOVE v meste Scottsdale v štáte Arizona.
Reštaurácia je pomenovaná podľa tenisového skóre 40-love a ambíciou podniku je stať sa výrazným bodom miestnej gastronomickej aj nočnej scény. Koncept spája kvalitné jedlo, drinky a atmosféru, pričom kuchyňa ponúka moderný twist na americkú klasiku s francúzskymi a ázijskými vplyvmi.
Pozreli sme sa aj na Google recenzie — reštaurácia má momentálne hodnotenie 4,6 z 5 hviezdičiek na základe 21 recenzií. Návštevníci uvádzajú, že večer v 40 LOVE ich vyjde približne 50 až 100 dolárov na osobu, čo je približne medzi 40 až 80 eurami.
Podnik má zároveň prísny dress code, ktorý zakazuje príliš ležérne, športové alebo nevhodné oblečenie, ako sú tepláky, šortky, žabky či športové dresy. Ako píše Rolling Stone, Niallovi sa momentálne darí aj mimo gastronómie. Okrem otvorenia novej reštaurácie si totiž nedávno pripísal víťazstvo ako tréner v šou The Voice.