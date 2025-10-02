Vydanie nového albumu bude sprevádzať svetové turné, počas ktorého sa v apríli 2026 predstaví aj v Prahe a vo Viedni.
Louis Tomlinson, známy najmä ako bývalý člen skupiny One Direction, prichádza so svojím tretím štúdiovým albumom „How Did I Get Here?“. Jeho vydanie bude sprevádzať svetové turné, počas ktorého sa Louis v apríli budúceho roka predstaví aj v Prahe a vo Viedni.
Turné k albumu odštartuje koncom marca budúceho roka v Nemecku a následne sa presunie ďalej po Európe. 5. apríla vystúpi v Prahe a o deň neskôr sa predstaví vo Viedni. Po európskych zastávkach bude pokračovať do Severnej Ameriky.
Celkovo speváka čaká v rámci How Did We Get Here? World Tour až 54 zastávok. Samotný album však zatiaľ nie je vonku – jeho vydanie je naplánované na 23. januára 2026.
Predobjednávka vstupeniek pre Európu sa spúšťa už 8. októbra dopoludnia, zatiaľ čo oficiálny predaj začne 10. októbra. Nový album Louis opísal slovami, že si „konečne dovolil byť tým, kým naozaj je,“ informuje Variety.