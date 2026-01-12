10 tipov, ako použiť farbu roka v tvojom interiéri. Vybrali sme štýlové kúsky pre každý rozpočet

Prinášame ti čerstvú dávku inšpirácie zo sveta interiérového dizajnu.
Ako každý rok, aj tento raz Pantone predstavila farbu pre rok 2026. Spoločnosť všetkých prekvapila, keď úplne prvýkrát siahla po off-white, teda smotanovom odtieni bielej s názvom Cloud Dancer. Nejde však o sterilnú, chladnú „nemocničnú“ bielu. Naopak, tento odtieň je jemný, sofistikovaný a dokonale vyvážený medzi teplými a studenými podtónmi.
Odtieň Cloud Dancer vznikol ako reakcia na dobu preťaženia, vizuálneho chaosu a neustáleho podnetového tlaku. Má nám pomôcť utíšiť sa a na chvíľu zabudnúť na všetky rušivé a stresujúce podnety.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Kakofónia podnetov, ktorá nás obklopuje, sa stala ohlušujúcou a čoraz viac nám sťažuje načúvať vlastnému vnútornému hlasu. Ako vedomé vyjadrenie zjednodušenia Cloud Dancer podporuje sústredenie a prináša úľavu od rozptýlení a vonkajších vplyvov,“ priblížila Leatrice Eiseman, výkonná riaditeľka Pantone Color Institute.
Práve preto PANTONE 11-4201 Cloud Dancer je ideálnym kandidátom nielen pre módu či grafický dizajn, ale aj pre interiér, ktorý má byť naším útočiskom a miestom regenerácie.
Veľkou výhodou tejto farby je jej univerzálnosť. Cloud Dancer sa totižto ľahko kombinuje s neutrálnymi, pastelovými aj výraznými farbami. Viac inšpirácie ako kombinovať farbu roku 2026 nájdeš na tomto odkaze.
V tomto článku sme pre teba vybrali niekoľko štýlových off white interiérových doplnkov, ktoré do tvojho domova prinesú viac harmónie a pokoja.
Dekoratívna váza Palais Royal
Najjednoduchším (no stále štýlovým) spôsobom, ako začleniť farbu roku 2026 do tvojho interiéru bez nutnosti maľovať steny, je urobiť tak cez doplnky. Nás zaujala napríklad táto biela porcelánová váza, ktorá vynikne v každom priestore bez toho, aby pôsobila rušivo či gýčovo. Značka má vo svojej ponuke aj ďalšie zaujímavé dizajny, ktoré ťa iste zaujmú.
Ľanové obliečky
Ľanové obliečky na jednolôžko Blanco od značky Native Natural sú ideálnym príkladom toho, ako môžeš farbu roku 2026 prirodzene vniesť do interiéru. Tieto obliečky sú utkané z priedušného a na dotyk veľmi príjemného ľanu. Biely odtieň prispieva k vytvoreniu harmonického a komfortného prostredia pre kvalitný spánok a vďaka praktickému zapínaniu na kokosové gombíky potešia aj premysleným detailom.
Nástenné zrkadlo
Toto minimalistické dizajnové zrkadlo okamžite pritiahne pozornosť. Či už ho zavesíš do predsiene, do obývačky medzi obrazy, alebo do spálne, rozhodne nezanikne medzi ostatnými predmetmi. Perfektne sa hodí k dekoráciám a nábytku v pastelových či teplých zemitých tónoch, ale báť sa nemusíš ani kombinácii s modrými či ružovými odtieňmi.
Nástenný vešiak
Tento vešiak na prvý pohľad pôsobí ako minimalistická nástená dekorácia. Jednotlivé časti sú vyklápacie, čo ho mení na funkčný doplnok – ideálny na zavesenie kľúčov či tašiek. Uvedený model je vyrobený z dreva.
Biela komoda
Biela komoda z dielne dánskej značky Tvilum stelesňuje jednoduchosť a pokoj škandinávskeho dizajnu. Čisté línie, nenápadný vzhľad a svetlý odtieň z nej robia nadčasový kus nábytku, ktorý sa prirodzene prispôsobí rôznym štýlom interiéru. Vynikne v obývačke, spálni aj predsieni a ľahko sa prispôsobí ostatným doplnkom aj farbám.
Krémovo-biely koberec
- od 20,60 € (podľa rozmeru)
Ako sme si už povedali, farba Cloud Dancer funguje s rôznymi tónmi – od jemných pastelových odtieňov a neutrálnych zemitejších farieb, cez chladné modro-šedé a tropické akcenty až po sofistikované metalické či kontrastné farby. Vďaka tomu sa nemusíš báť umiestniť do interiéru ani takúto veľkú bielu plochu v podobe koberca.
Podnožka
Biela menčestrová podnožka je nielen funkčným , ale najmä dizajnovým kúskom, ktorý dokonalo zapadne do minimalistického interiéru. bielej látky a nôh vyrobených z tmavého masívu pôsobí luxusne a elegantne zároveň.
Konferenčný stolík
Tento už na prvý pohľad zaujímavý stolík má síce prívlastok záhradný, no ty si ho bez obáv môžeš umiestniť do moderného interiéru. Nezvyčajný stolík je vyrobený z ílu, čo mu dodáva zvláštny charakter. Zakúpiť si ho môžeš v dvoch rôznych veľkostiach a tvaroch, nám sa veľmi páči aj kombinácia oboch kúskov.
Dekoračný svietnik
Detaily vytvárajú celok. Tento na prvý pohľad nenápadný prvok sa však stane dominantným doplnkom aj bez toho, aby si doň umiestnil horiacu sviečku. Zabudni na gýčové svietniky a stav na tento moderný a nadčasový kúsok, ktorý funguje aj ako samostatná dekorácia.
Biela stojaca lampa
Opäť sme pre teba vybrali jednoduchý kúsok, ktorý ľahko začleníš do svojho interiéru. Biela stojaca lampa španielskej značky SULION pôsobí nenápadne a do priestoru vnáša pokoj a rovnováhu. Je ideálnym doplnkom k sedačke, do pracovne alebo do čítacieho kútika, kde dotvorí pocit vizuálnej ľahkosti a útulnosti.