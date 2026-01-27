Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. januára 2026 o 19:30
Čas čítania 6:08

Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)

Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Muži ju podceňovali len do momentu, kým nenacúvala autobus lepšie než oni.

V Prešove je približne 12:30 a ja stojím na Trojici s hŕstkou študentov a seniorov. Čakáme spoločne na autobus. Spoza rohu sa ku mne blíži žena v čiernom oblečení s ruksakom na chrbte.

Až keď dvihnem hlavu od telefónu, zisťujem, že je to Natália, šoférka prešovskej MHD, s ktorou sa dnes preveziem mestom. „Tu sa striedam s kolegom, prišla som skôr, tak mi dnes vyšlo, aspoň pokecáme,“ hovorí sympatická Prešovčanka, ktorá šoféruje autobusy už takmer dva roky. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Aké náročné je spraviť vodičák na autobus. 
  • Čo jej najčastejšie hovoria starší cestujúci.
  • Koľko sa touto prácou dá v Prešove zarobiť. 

Natália mi rozpráva rôzne zaujímavosti o svojej práci, ktorú vie málokto oceniť. Je vôbec bežné, že autobusy šoférujú aj ženy? „Nás je na dopravnom podniku asi 10, z toho sú niektoré na materskej, ja som určite najmladšia, vychádzame spolu dobre, nie je tam žiadna rivalita,“ hovorí mi tridsaťročná šoférka o kolegovských vzťahoch.

Autobus
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Mladá žena za volantom autobusu, často jazdiaca v neskorých večerných hodinách mimo mesto, premýšľam, či nemá niekedy strach, pretože ja by som asi mal. „Strach nie, stalo sa, že mi chalan v istom stave zaspal a nechcel na konečnej vystúpiť. Zavolala som políciu a medzičasom vyšiel preč,“ opisuje. 

Dostávame sa tiež k tomu, že diskriminácia je stále realitou. „Starší si buď sadnú do predných radov a hovoria mi, kedy pridať a kedy brzdiť, prípadne mali starší kolegovia nejaké poznámky, no stíchli v momente, keď som opakovane nacúvala v depe autobus správne na prvý raz,“ hovorí s úsmevom o tom, s akými narážkami sa občas stretne. 

Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž) Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž) 30. novembra 2025 o 14:00
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor) Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor) 30. novembra 2025 o 10:00
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž) Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž) 19. novembra 2025 o 9:00

Na zastávke ešte debatujeme o tom, že práca v doprave na pozícii šoféra alebo šoférky je dnes pre mladých ľudí často málo atraktívna, no stále sa nájde dosť tých, ktorí o nej snívajú a napokon si ten sen splnia. 

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory s mladými ľuďmi, ktorí sa venujú zaujímavému zamestnaniu. Prečítaj si napríklad o lodnom podlahárovi Mišovi, chirurgičke Broni či kamionistke Daniele.

Ak ťa náš obsah baví a chceš nás podporiť, staň sa členom Refresher+ a užívaj si okrem prémiového obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu! 

Autobus Autobus Autobus Autobus
Zobraziť galériu
(20)

Svoj dreamjob tak má aj Natália, ktorá je profesionálnou šoférkou v treťom najväčšom meste na Slovensku. K autobusu sa však dostala celkom zaujímavou cestou, keďže po strednej robila osem rokov najprv šoférku v nákladnej doprave. 

Výška ju nebavila, radšej sadla za volant kamiónu

„Po strednej zdravotníckej som skúsila výšku, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, no to bol des, po dvoch mesiacoch som zdrhla preč. Počkala som do 21. narodenín, spravila som si vodičák na kamión a osem rokov som jazdila po celej západnej Európe vrátane Portugalska či Dánska,“ hovorí mi o svojich kariérnych začiatkoch. 

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo si pred začiatkom jazdy musí skontrolovať.
  • Aké má za sebou zážitky na cestách.
  • Čo jej hovoria cestujúci a ako reagujú na to, že ich vezie v MHD mladá žena.
  • Koľko sa touto prácou dá zarobiť.
  • V čom je iné šoférovať trolejbus oproti autobusu. 
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 194388 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA PRÁCA
Odporúčame
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
dnes o 08:30
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
včera o 10:30
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 2 dňami
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
refresher+
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
včera o 19:30
Peter pracoval na špeciálnom väzenskom oddelení: Bitky, sebapoškodzovanie, zneužívanie na dennom poriadku
refresher+
Peter pracoval na špeciálnom väzenskom oddelení: Bitky, sebapoškodzovanie, zneužívanie na dennom poriadku
pred 2 dňami
Storky
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
Lifestyle news
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
dnes o 16:28
Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles
dnes o 15:41
Rihanna sa pochválila úspechom svojho partnera A$AP Rockyho: „Otecko môjho bábätka má album na prvej priečke!“
dnes o 15:06
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Edison Filmhub je viac než len miestom, kam si odskočíš na film
dnes o 14:21
Sledovanie spánku pomocou smart zariadení môže viac uškodiť než pomôcť. Odborníci varujú pred jednou chybou
dnes o 13:39
REBRÍČEK: Svet má nové cestovateľské hity. Tieto destinácie momentálne lámu rekordy návštevnosti
dnes o 13:00
Harry Styles a Doechii budú odovzdávať cenu Grammy. Svoje posledné moderovanie oznámil Trevor Noah
dnes o 12:14
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
dnes o 11:38
Milióny na zápästí. Travis Scott ukázal v Paríži hodinky Richard Mille so skeletizovaným puzdrom
dnes o 10:52
Veľký únik informácií pred Survivorom. Influencerka prezradila svoju účasť aj detaily zo šou
dnes o 10:04
Spravodajstvo
Ekonomika Počasie Polícia SR Dôchodky
Viac
PRIESKUM: PS by voľby vyhralo s výrazným náskokom. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati
pred hodinou
Ktoré stredné odborné školy patria k špičke na Slovensku? Rebríček ukázal jasného lídra
pred 2 hodinami
NOVÁ INVESTIČNÁ KALKULAČKA: Zisti, koľko môžeš zarobiť pri pravidelnom aj jednorazovom investovaní
pred 2 hodinami

Viac z Showbiz & Zábava

Všetko
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 2 dňami
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
dnes o 11:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
23. 1. 2026 12:00
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
19. 1. 2026 11:30
Viac z Hudba Všetko
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
dnes o 15:01
Kanye West sa verejne ospravedlnil za svoje antisemitské prejavy: „Stratil som kontakt s realitou. Milujem židovský ľud“
včera o 16:18
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ego s videoklipom z Čičmian, nový Harry Styles aj Fred again.. s Young Thugom
23. 1. 2026 11:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 2 dňami
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
pred 2 hodinami
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
dnes o 11:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
10. 12. 2025 13:21
1
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
dnes o 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
pred 2 hodinami
Muži ju podceňovali len do momentu, kým nenacúvala autobus lepšie než oni.
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
dnes o 15:01
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Edison Filmhub je viac než len miestom, kam si odskočíš na film
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Edison Filmhub je viac než len miestom, kam si odskočíš na film
dnes o 14:21
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
dnes o 11:38
KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
včera o 13:17
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
včera o 09:08
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
dnes o 08:30
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
včera o 11:04
1
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
včera o 13:17
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
21. 1. 2026 10:03
1
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
včera o 09:08
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
včera o 13:17
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia