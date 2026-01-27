Muži ju podceňovali len do momentu, kým nenacúvala autobus lepšie než oni.
V Prešove je približne 12:30 a ja stojím na Trojici s hŕstkou študentov a seniorov. Čakáme spoločne na autobus. Spoza rohu sa ku mne blíži žena v čiernom oblečení s ruksakom na chrbte.
Až keď dvihnem hlavu od telefónu, zisťujem, že je to Natália, šoférka prešovskej MHD, s ktorou sa dnes preveziem mestom. „Tu sa striedam s kolegom, prišla som skôr, tak mi dnes vyšlo, aspoň pokecáme,“ hovorí sympatická Prešovčanka, ktorá šoféruje autobusy už takmer dva roky.
- Aké náročné je spraviť vodičák na autobus.
- Čo jej najčastejšie hovoria starší cestujúci.
- Koľko sa touto prácou dá v Prešove zarobiť.
Natália mi rozpráva rôzne zaujímavosti o svojej práci, ktorú vie málokto oceniť. Je vôbec bežné, že autobusy šoférujú aj ženy? „Nás je na dopravnom podniku asi 10, z toho sú niektoré na materskej, ja som určite najmladšia, vychádzame spolu dobre, nie je tam žiadna rivalita,“ hovorí mi tridsaťročná šoférka o kolegovských vzťahoch.
Mladá žena za volantom autobusu, často jazdiaca v neskorých večerných hodinách mimo mesto, premýšľam, či nemá niekedy strach, pretože ja by som asi mal. „Strach nie, stalo sa, že mi chalan v istom stave zaspal a nechcel na konečnej vystúpiť. Zavolala som políciu a medzičasom vyšiel preč,“ opisuje.
Dostávame sa tiež k tomu, že diskriminácia je stále realitou. „Starší si buď sadnú do predných radov a hovoria mi, kedy pridať a kedy brzdiť, prípadne mali starší kolegovia nejaké poznámky, no stíchli v momente, keď som opakovane nacúvala v depe autobus správne na prvý raz,“ hovorí s úsmevom o tom, s akými narážkami sa občas stretne.
Na zastávke ešte debatujeme o tom, že práca v doprave na pozícii šoféra alebo šoférky je dnes pre mladých ľudí často málo atraktívna, no stále sa nájde dosť tých, ktorí o nej snívajú a napokon si ten sen splnia.
Refresher ti pravidelne prináša rozhovory s mladými ľuďmi, ktorí sa venujú zaujímavému zamestnaniu. Prečítaj si napríklad o lodnom podlahárovi Mišovi, chirurgičke Broni či kamionistke Daniele.
Ak ťa náš obsah baví a chceš nás podporiť, staň sa členom Refresher+ a užívaj si okrem prémiového obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
Svoj dreamjob tak má aj Natália, ktorá je profesionálnou šoférkou v treťom najväčšom meste na Slovensku. K autobusu sa však dostala celkom zaujímavou cestou, keďže po strednej robila osem rokov najprv šoférku v nákladnej doprave.
Výška ju nebavila, radšej sadla za volant kamiónu
„Po strednej zdravotníckej som skúsila výšku, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, no to bol des, po dvoch mesiacoch som zdrhla preč. Počkala som do 21. narodenín, spravila som si vodičák na kamión a osem rokov som jazdila po celej západnej Európe vrátane Portugalska či Dánska,“ hovorí mi o svojich kariérnych začiatkoch.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo si pred začiatkom jazdy musí skontrolovať.
- Aké má za sebou zážitky na cestách.
- Čo jej hovoria cestujúci a ako reagujú na to, že ich vezie v MHD mladá žena.
- Koľko sa touto prácou dá zarobiť.
- V čom je iné šoférovať trolejbus oproti autobusu.