Práca na Slovensku pre ňu neprichádzala do úvahy.
Broňa pochádza z východného Slovenska, no po absolvovaní lekárskej fakulty na Karlovej univerzite v Prahe sa usadila v Karlových Varoch.
V meste, ktoré väčšina z nás pozná len vďaka filmovému festivalu, kúpeľom či luxusným hotelom, pracuje už tri roky na oddelení chirurgie v tamojšej krajskej nemocnici. Aj keď v meste podľa jej slov pre mladého človeka „zdochol pes“, v práci sa určite nenudí.
„V našej nemocnici je to tak, že rotujeme na ambulancii, teda na urgente, na operačnej sále a oddelení. Tak to tu funguje, nočnú slúžim aj 8-krát v mesiaci,“ hovorí Broňa o pracovnom nasadení na západe Čiech.
Broňa v rozhovore pre Refresher prezradila, aký je rozdiel v štúdiu na lekárskej fakulte v Česku oproti Slovensku, čo na tom bolo najnáročnejšie, no tiež to, ako sa na ňu ako ženu v chirurgii pozerajú kolegovia či pacienti.
Študovala si v Prahe, bolo od začiatku cieľom zostať v Česku?
Áno, už počas štúdia som vedela, že budem chcieť zostať v Česku. Nikdy som nejako neplánovala návrat na Slovensko a aktuálna politická situácia ma čoraz viac núti ani nepremýšľať nad návratom.
Aké bolo štúdium v Prahe?
Neviem to, žiaľ, priamo porovnať so Slovenskom, pretože som nebola s nikým takým v aktívnom kontakte. Ale čo som počula od ostatných a všeobecne reči, hovorilo sa, že tie slovenské školy sú ľahšie, ale to neviem povedať. Ale v Prahe bolo brutálne sito.ä
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa jej študovalo v Prahe a koľko študentov vyhodili už po prvom ročníku.
- Prečo si vybrala Karlove Vary.
- Aké boli začiatky na chirurgickom oddelení.
- Aká bola jej doteraz najnáročnejšia operácia.
- Ako je to s platom lekárov v Česku.
- Koľko nočných musí mesačne odpracovať.
- Akú diskrimináciu zažíva od pacientov.