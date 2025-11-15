Kategórie
dnes 15. novembra 2025 o 8:00
Čas čítania 7:19

Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor)

Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor)
Zdroj: Archív Broni
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Práca na Slovensku pre ňu neprichádzala do úvahy.

Broňa pochádza z východného Slovenska, no po absolvovaní lekárskej fakulty na Karlovej univerzite v Prahe sa usadila v Karlových Varoch.

V meste, ktoré väčšina z nás pozná len vďaka filmovému festivalu, kúpeľom či luxusným hotelom, pracuje už tri roky na oddelení chirurgie v tamojšej krajskej nemocnici. Aj keď v meste podľa jej slov pre mladého človeka „zdochol pes“, v práci sa určite nenudí.

„V našej nemocnici je to tak, že rotujeme na ambulancii, teda na urgente, na operačnej sále a oddelení. Tak to tu funguje, nočnú slúžim aj 8-krát v mesiaci,“ hovorí Broňa o pracovnom nasadení na západe Čiech.

Broňa
Zdroj: Archív Broni

Broňa v rozhovore pre Refresher prezradila, aký je rozdiel v štúdiu na lekárskej fakulte v Česku oproti Slovensku, čo na tom bolo najnáročnejšie, no tiež to, ako sa na ňu ako ženu v chirurgii pozerajú kolegovia či pacienti.

Študovala si v Prahe, bolo od začiatku cieľom zostať v Česku?

Áno, už počas štúdia som vedela, že budem chcieť zostať v Česku. Nikdy som nejako neplánovala návrat na Slovensko a aktuálna politická situácia ma čoraz viac núti ani nepremýšľať nad návratom.

Broňa Broňa Broňa Broňa
Zobraziť galériu
(11)

Aké bolo štúdium v Prahe?

Neviem to, žiaľ, priamo porovnať so Slovenskom, pretože som nebola s nikým takým v aktívnom kontakte. Ale čo som počula od ostatných a všeobecne reči, hovorilo sa, že tie slovenské školy sú ľahšie, ale to neviem povedať. Ale v Prahe bolo brutálne sito.ä

