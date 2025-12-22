Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. decembra 2025 o 7:00
Čas čítania 6:52

Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov

Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
Zdroj: Wikipedia Commons/@stefan
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Desivý nález vystrašil obyvateľov Virgínie. Policajtom trvalo viac než štvrťstoročie, kým zistili, o koho ide.

16. decembra 1996, Annadale, Virgínia – Správca cintorína Pleasant Valley Memorial Park prudko odbočí na vyprázdnené parkovisko a letmým pohľadom skontroluje strieborné hodinky, ktoré sa mu lesknú na ľavej ruke. „Za päť minút deväť. Stíham.“

Odparkuje svoj čierny pohrebný Cadillac, vystúpi a vyloví z vrecka džínsov kľúč od mohutnej zhrdzavenej brány. Podíde bližšie, vsunie ho do zámku a zatlačí na mreže. Brána sa za hlasného vŕzgania roztvorí dokorán. Správca na nič nečaká a rovno sa vydá na pravidelnú obhliadku cintorína, skôr než sa začnú zbiehať prví návštevníci.

Keď dorazí až do časti s detskými hrobmi, stuhne. Neverí vlastným očiam. V diaľke, neďaleko od jedného hrobu, zbadá niečo, čo už na prvý pohľad pripomína nehybné ľudské telo. Rozbehne sa dopredu a zastaví sa až tesne pred ním.

Keď sa skloní nižšie, zisťuje, že má na hlave vrece, spod ktorého vyčnievajú gaštanovo-hnedé vlasy. Ide o staršiu dámu, môže mať okolo päťdesiat, maximálne sedemdesiat rokov. Leží na priehľadnej igelitovej plachte, akoby spala. Pri jej pravej ruke stojí maličký – asi dvadsať centimetrov vysoký – vianočný stromček.

Najskôr mu napadne, že by mohlo ísť o ženu bez domova, ktorá zmrzla. Na to je však príliš draho oblečená. Pri pohľade na precízne vyžehlenú červenú košeľu a tyrkysovú značkovú bundu, z ktorej trčí najnovší model Walkmana, túto teóriu zavrhne.

Odporúčané
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila 19. decembra 2025 o 8:00

Prudkým pohybom vystrie ruku smerom k žene a pokúsi sa nahmatať pulz. Hoci je telo ešte teplé, žena nedýcha. Okamžite sa rozbehne do správcovskej kancelárie, odkiaľ privolá políciu.

Do niekoľkých minút pred cintorínom zastanú húkajúce policajné autá. Vyšetrovatelia miesto uzavrú a privolajú koronera. Jeden z policajtov si všimne, že z vrecka na bunde ženy trčia dve obálky. Nasadí si rukavice a jednu z nich otvorí. Nachádza sa v nej popísaný ústrižok papiera a dve 50-dolárové bankovky. Lístok prečíta nahlas ostatným kolegom:

„Zomrela som vlastnou rukou. Vynechajte pitvu. Prosím, zabezpečte mi kremáciu. Použite na to peniaze z obálky. Ďakujem. Pani neznáma.“

Tento incident bol počiatkom záhady, ktorú policajti z Virgínie riešili neuveriteľných 25 rokov. Presne toľko im trvalo zistiť, komu patrilo tajomne naaranžované telo ženy vedľa vianočného stromčeka, pre tento detail roky prezývanej aj ako „Christmas Tree Lady“.

Vianočný stromček na mieste činu. Predmety, ktoré našli policajti v batohu mŕtvej ženy. Kreslená podobizeň ženy. Cintorín Pleasant Valley Memorial Park.
Zobraziť galériu
(5)

Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme na jeden z najzaujímavejších krimi prípadov z hľadiska forenznej analýzy, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom.

Odporúčané
Vianočná hostina bez kompromisov: Musíme si za štedré sviatky naozaj priplatiť? Vianočná hostina bez kompromisov: Musíme si za štedré sviatky naozaj priplatiť? 18. decembra 2025 o 15:00

V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Vychádzame z autentických zdrojov, ako súdne spisy, archívy FBI či dobové noviny. Viac článkov z tejto série nájdeš tu.

Naposledy sme napríklad písali o sériovom vrahovi menom Christopher Wilder, známom tiež ako „Vrah kráľovien krásy“. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás aj ty vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo si policajti mysleli, že išlo o samovraždu a akú príčinu smrti určil koroner.
  • Čo vyšetrovatelia objavili v batohu mŕtvej ženy.
  • Čo je to „genetická genealógia“ a ako v roku 2022 prispela k vyriešeniu viac než 20 rokov starého prípadu.
  • Kto bola „The Christmas Tree Lady“ a čo o živote ženy prezradili novinárom jej súrodenci.
  • Prečo si jej sestra Annette Clought myslí, že svojou samovraždou chcela poslať odkaz rodičom.
Odporúčané
23-ročnú študentku stiahol z kože a ušil z nej overal. Hlavný podozrivý z brutálnej vraždy chodí po slobode 23-ročnú študentku stiahol z kože a ušil z nej overal. Hlavný podozrivý z brutálnej vraždy chodí po slobode 3. augusta 2025 o 17:00
Odporúčané
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti 21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti 20. júla 2025 o 17:00
Odporúčané
Tíndedžer sa mesiace skrýval v tajných miestnostiach domu a strašil rodinu. Neskôr zavraždil tehotnú ženu a utopil jej deti Tíndedžer sa mesiace skrýval v tajných miestnostiach domu a strašil rodinu. Neskôr zavraždil tehotnú ženu a utopil jej deti 8. júna 2025 o 17:00

Nikto ju nehladal, nikomu nechýbala

Policajti pri obhliadke miesta činu prezreli batoh aj vrecká obete, no nenašli žiaden doklad totožnosti. Vedeli len toľko, že žena tesne pred smrťou počúvala záznam komediálneho skeču amerických komikov Mela Brooksa a Carla Reinersa s názvom „2-tisíc rokov starý muž“, píšu lokálne noviny FFX Now.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo si policajti mysleli, že išlo o samovraždu a akú príčinu smrti určil koroner.
  • Čo vyšetrovatelia objavili v batohu mŕtvej ženy.
  • Čo je to „genetická genealógia“ a ako v roku 2022 prispela k vyriešeniu viac než 20 rokov starého prípadu.
  • Kto bola „The Christmas Tree Lady“ a čo o živote ženy prezradili novinárom jej súrodenci.
  • Prečo si jej sestra Annette Clought myslí, že svojou samovraždou chcela poslať odkaz rodičom.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 194962 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KRIMI KRIMI A TRUE CRIME NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS VIANOCE
Odporúčame
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
pred 4 dňami
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
pred 3 dňami
1
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
pred 21 minútami
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
3
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
16. 12. 2025 14:00
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
pred 3 dňami
Storky
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lifestyle news
Grape oznámil ďalšie veľké meno. Kapela Parcels spolupracovala aj s Daft Punkom
pred 15 minútami
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
pred 21 minútami
ChatGPT si po novom prispôsobíš presne podľa seba. Môžeš nastaviť jeho mieru nadšenia aj emócií
pred hodinou
Jiří Procházka a FattyPillow usporiadali charitatívny stream. Vyzbierali na ňom 100 000 eur pre detských onkologických pacientov
pred hodinou
Jakea Paula museli operovať. Po knockoute prišiel o niekoľko zubov, v čeľusti má titánové platničky
včera o 15:47
Elon Musk je po výhre na súde ešte bohatší. Hodnota jeho majetku sa blíži k 750 miliardám dolárov
včera o 15:38
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
včera o 12:26
VIDEO: Koniec špekulácií? Timothée Chalamet rapuje v novom videu s EsDeeKidom
pred 2 dňami
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
pred 2 dňami
VIDEO: Zápas Anthonyho Joshuu a Jakea Paula skončil knockoutom. Trval celých šesť kôl
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Doprava Správy počasie Počasie Polícia SR
Viac
Rodinná dráma pri Trenčíne skončila smrťou oboch rodičov. Zranená je aj ich dcéra
pred 39 minútami
Na Slovensko prichádza prelom v diagnostike rakoviny. Lekárom začne pomáhať nová technológia
pred hodinou
El Niño zmení počasie: Meteorológovia varujú pred chladnejšími zimami a väčším množstvom snehu v Európe
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
pred 20 minútami
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
3
Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval
Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval
pred 4 dňami
Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky
Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky
pred 4 dňami
Mnohí Američania si nájdu pod vianočným stromčekom zbrane. V USA ich kúpiš aj v supermarkete
Mnohí Američania si nájdu pod vianočným stromčekom zbrane. V USA ich kúpiš aj v supermarkete
pred 4 dňami
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
pred 3 dňami
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
17. 12. 2025 16:15
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
17. 12. 2025 17:00
Viac z Kultúra Všetko
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
14. 12. 2025 16:40
Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Grape oznámil ďalšie veľké meno. Kapela Parcels spolupracovala aj s Daft Punkom
Hudba
pred 14 minútami
Grape oznámil ďalšie veľké meno. Kapela Parcels spolupracovala aj s Daft Punkom
pred 14 minútami
Grape oznamuje ďalšie zvučné meno 15. ročníka festivalu.
TOP módne momenty 2025: Merch k filmu Timothéeho Chalameta, šou Victoria's Secret či pápež s bejzbalovou šiltovkou
TOP módne momenty 2025: Merch k filmu Timothéeho Chalameta, šou Victoria's Secret či pápež s bejzbalovou šiltovkou
pred 20 minútami
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
pred 20 minútami
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
refresher+
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
dnes o 07:00
TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid
TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
pred 3 dňami
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
včera o 12:26
Netflix v roku 2026 odstráni viac než 100 filmov: Zmizne Aquaman, Prison Break aj Hriešny tanec, nepozrieš si už ani Gilmore Girls
Netflix v roku 2026 odstráni viac než 100 filmov: Zmizne Aquaman, Prison Break aj Hriešny tanec, nepozrieš si už ani Gilmore Girls
pred 3 dňami
Jakea Paula museli operovať. Po knockoute prišiel o niekoľko zubov, v čeľusti má titánové platničky
Jakea Paula museli operovať. Po knockoute prišiel o niekoľko zubov, v čeľusti má titánové platničky
včera o 15:47
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
pred 3 dňami
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
pred 3 dňami
1
Domov
Zdieľať
Diskusia