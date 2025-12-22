- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Desivý nález vystrašil obyvateľov Virgínie. Policajtom trvalo viac než štvrťstoročie, kým zistili, o koho ide.
16. decembra 1996, Annadale, Virgínia – Správca cintorína Pleasant Valley Memorial Park prudko odbočí na vyprázdnené parkovisko a letmým pohľadom skontroluje strieborné hodinky, ktoré sa mu lesknú na ľavej ruke. „Za päť minút deväť. Stíham.“
Odparkuje svoj čierny pohrebný Cadillac, vystúpi a vyloví z vrecka džínsov kľúč od mohutnej zhrdzavenej brány. Podíde bližšie, vsunie ho do zámku a zatlačí na mreže. Brána sa za hlasného vŕzgania roztvorí dokorán. Správca na nič nečaká a rovno sa vydá na pravidelnú obhliadku cintorína, skôr než sa začnú zbiehať prví návštevníci.
Keď dorazí až do časti s detskými hrobmi, stuhne. Neverí vlastným očiam. V diaľke, neďaleko od jedného hrobu, zbadá niečo, čo už na prvý pohľad pripomína nehybné ľudské telo. Rozbehne sa dopredu a zastaví sa až tesne pred ním.
Keď sa skloní nižšie, zisťuje, že má na hlave vrece, spod ktorého vyčnievajú gaštanovo-hnedé vlasy. Ide o staršiu dámu, môže mať okolo päťdesiat, maximálne sedemdesiat rokov. Leží na priehľadnej igelitovej plachte, akoby spala. Pri jej pravej ruke stojí maličký – asi dvadsať centimetrov vysoký – vianočný stromček.
Najskôr mu napadne, že by mohlo ísť o ženu bez domova, ktorá zmrzla. Na to je však príliš draho oblečená. Pri pohľade na precízne vyžehlenú červenú košeľu a tyrkysovú značkovú bundu, z ktorej trčí najnovší model Walkmana, túto teóriu zavrhne.
Prudkým pohybom vystrie ruku smerom k žene a pokúsi sa nahmatať pulz. Hoci je telo ešte teplé, žena nedýcha. Okamžite sa rozbehne do správcovskej kancelárie, odkiaľ privolá políciu.
Do niekoľkých minút pred cintorínom zastanú húkajúce policajné autá. Vyšetrovatelia miesto uzavrú a privolajú koronera. Jeden z policajtov si všimne, že z vrecka na bunde ženy trčia dve obálky. Nasadí si rukavice a jednu z nich otvorí. Nachádza sa v nej popísaný ústrižok papiera a dve 50-dolárové bankovky. Lístok prečíta nahlas ostatným kolegom:
„Zomrela som vlastnou rukou. Vynechajte pitvu. Prosím, zabezpečte mi kremáciu. Použite na to peniaze z obálky. Ďakujem. Pani neznáma.“
Tento incident bol počiatkom záhady, ktorú policajti z Virgínie riešili neuveriteľných 25 rokov. Presne toľko im trvalo zistiť, komu patrilo tajomne naaranžované telo ženy vedľa vianočného stromčeka, pre tento detail roky prezývanej aj ako „Christmas Tree Lady“.
- Prečo si policajti mysleli, že išlo o samovraždu a akú príčinu smrti určil koroner.
- Čo vyšetrovatelia objavili v batohu mŕtvej ženy.
- Čo je to „genetická genealógia“ a ako v roku 2022 prispela k vyriešeniu viac než 20 rokov starého prípadu.
- Kto bola „The Christmas Tree Lady“ a čo o živote ženy prezradili novinárom jej súrodenci.
- Prečo si jej sestra Annette Clought myslí, že svojou samovraždou chcela poslať odkaz rodičom.
Nikto ju nehladal, nikomu nechýbala
Policajti pri obhliadke miesta činu prezreli batoh aj vrecká obete, no nenašli žiaden doklad totožnosti. Vedeli len toľko, že žena tesne pred smrťou počúvala záznam komediálneho skeču amerických komikov Mela Brooksa a Carla Reinersa s názvom „2-tisíc rokov starý muž“, píšu lokálne noviny FFX Now.
