Mladé dievčatá, ktoré žili v dome, verili, že komunikujú so svojou mŕtvou matkou. Neskôr však ich otec objavil v dome tínedžera v blond parochni, ktorý mal na sebe oblečenie jeho zosnulej manželky. V ruke držal sekeru.

Nevedeli sa vyrovnať so smrťou svojej matky, a preto sa ju rozhodli kontaktovať do záhrobia. Keď tínedžerky Tina a Karen Bowen položili svoje prsty na spiritualistickú dosku, samé neverili, že sa im podarí nadviazať spojenie s duchom. Brali to len ako nevinnú hru. Videli v tom zábavu – a možno, v kútiku duše, aj nádej. Ešte v tú sa im však prihodilo niečo nečakané.

Zobudili sa na to, že im niekto klope na stenu z vnútornej strany domu. Najskôr ich to vydesilo, ale po chvíli začali s entitou komunikovať. Dávali jej rôzne otázky a ona im odpovedala. Jedno zaklopanie znamenalo „áno“, dve „nie“. Boli presvedčené, že sa rozprávajú s duchom svojej matky.

Nočné konverzácie medzi dievčatami a „entitou“ trvali celé mesiace. V dome mizli predmety a svojvoľne sa presúval nábytok. Sestry z toho už začínali šalieť. Dochádzalo im, že entita nie je tým, za koho sa vydáva. Nie je to ich matka.

Situácia vygradovala, keď v suteréne našli odkaz, ktorý niekto napísal na stenu sýtočervenou farbou: „Som vo vašej izbe. Poďte ma nájsť.“ Dievčatá si od toho momentu mysleli, že majú do činenia s démonom. Nemýlili sa. Netušili však, že je omnoho skutočnejší, než si myslia.

Len o niekoľko týždňov na to sa im „zjavil“ v izbe. Oblečený v chlpatej bunde ich matky, na tvári mal jej make-up, na hlave blond parochňu a v rukách sekeru. Ich „démonom“ bol v tom čase iba 16-ročný Danny LaPlante. Chlapec, ktorý celé mesiace prespával v tajnom priestore v dome, strašil domácich a cez škáry pozoroval ich reakcie.

Hoci policajti neplnoletého páchateľa zatkli a poslali do polepšovne, krátko potom, čo sa dostal von, vraždil. Vlámal sa do domu tehotnej ženy, ktorú znásilnil a následne zastrelil. Doma boli v tom čase aj jej dve malé deti. Obe utopil, každé v inej kúpeľni.

V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Vychádzame z autentických zdrojov ako súdne spisy, archívy FBI či dobové noviny.

Naposledy sme písali o prípade zvráteného amerického lekára Harolda Shipmana, ktorý zavraždil vyše dvesto svojich pacientov, či o sériovom vrahovi menom Richard Trenton Case, známom tiež ako „Upír zo Sacramenta“.

V tomto článku si prečítaš: Čo povedal o Danielovi LaPlante jeho spolužiak zo strednej školy.

Ako chlapca v tínedžerskom veku sexuálne zneužíval jeho psychiater.

Ako rodina, ktorú mesiace terorizoval a strašil, zistila, že má v dome nezvaného hosťa.

Čo povedal o správaní tínedžera policajt, ktorý ho objavil v dome.

O tom, ako znásilnil a zavraždil tehotnú ženu a potom utopil jej deti.

Čo je s Danielom LaPlantem v súčasnosti.

Chlapca mali chrániť, namiesto toho ho zneužívali

Daniel Danny LaPlante sa narodil 15. mája 1970 v Towsend city v Massachusetts. O jeho detstve toho vieme len veľmi málo. Podľa britského spisovateľa a autora knihy The boy in the walls Joa Turnera, bolo príšerné.

Dannyho od útleho veku emočne týral a sexuálne zneužíval jeho vlastný otec. Chlapec mal z toho psychické problémy, pre ktoré sa mu nedarilo ani v škole. Mal zlé známky, nezapadal do kolektívu a nedokázal si nájsť priateľov. Všetci ho považovali za nepríjemného čudáka.

„Nikdy nebol priateľský ani spoločenský. Nerád chodil na večierky a veľmi málo rozprával,“ prezradil pre denník Boston Globe Danielov bývalý spolužiak Patrick McGuigan.

To, že bol Daniel iný ako ostatní tínedžeri si všimli aj učitelia. Nestaral sa o svoj vzhľad, nedodržiaval základnú hygienu a učenie mal na háku. V domnení, že s ním niečo nie je v poriadku, otcovi nariadili, aby svojho syna objednal na psychiatrické vyšetrenie.