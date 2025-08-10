Keď sme sa rozhodli urobiť anketu, bolo niečo okolo pol noci. Niektorí respondenti nám dali naozaj autentické odpovede, ktoré by im v triezvom stave určite nenapadli.
Festival Grape opäť ožil energiou, skvelou hudbou a množstvom jedinečných ľudí. My sme sa tentokrát nechceli sústrediť len na hudbu či štýlové outfity, ale aj na niečo hlbšie. Spýtali sme sa návštevníkov jednu jedinú otázku: Aký je podľa vás zmysel života?
V noci, keď už bola nálada na maxime a ľudia sa naplno bavili, sme dostali odpovede plné humoru, úprimnosti, no z niektorých sme dokázali vydolovať aj naozaj hlboké myšlienkové pochody.
Ctibor
Chcel by som mať deti, postarať sa o ne a vychovať ich tak, aby boli šťastné a mohli slobodne rozvíjať svoje sny. Chcem im dať stabilné a láskyplné zázemie, zabezpečiť im dobrú školu a všetky príležitosti, ktoré potrebujú pre život. Zároveň by som chcel byť pre nich vzorom a niekým, na koho sa môžu vždy spoľahnúť a kto ich bude podporovať na každom kroku.
Julo
Momentálne je pre mňa zmyslom života moja rodina a môj malý syn. A teraz práve aj táto pálenka a pivo.
Martin (@ifbb_sagan)
Podľa mňa je zmysel života vidieť čo najviac z tohto sveta. Cestovať, spoznávať rôzne krajiny a zistiť, ako žijú ľudia napríklad v Indii oproti nám na Slovensku. Vidieť, ako to funguje v iných krajinách – či už po ľudskej stránke alebo systémovo – je podľa mňa dnes jedna z najcennejších vecí, ktoré môže človek zažiť.“
Braňo
Môj zmysel života je party život — byť s kamarátmi, tancovať do rána, objímať sa a užívať si každú spoločnú chvíľu. Pre mňa je to o radosti, slobode a tom pocite, keď jednoducho môžeme byť sami sebou bez starostí. Také momenty mi dávajú energiu a zmysel žiť naplno.
Jakub, Maroš, Matej, Vyky, Kefa (@m.risnoo, @_vykyy, @kefaofficial, @kapuu1)
Pre nás je zmyslom života hľadať a prežívať šťastie, mať slobodu a možnosť užívať si aj tie najmenšie maličkosti – ako zobudiť sa na slnko a vyjsť na dvor svojho domu. Chceme mať veľa možností, tráviť čas s ľuďmi, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás, a robiť to, čo nás robí šťastnými. A robiť to, čo nás robí. Ďakujeme za pozornosť.
Nina (@ninamisaniova)
Zmyslom môjho života je mať pri sebe tých správnych ľudí – partnera, ktorého som dlho hľadala a konečne našla, rodinu, moju sestru, sesternicu a blízkych kamarátov. Sú to ľudia, ktorí ma posúvajú dopredu a pri ktorých sa cítim dobre. Vážim si aj tých, ktorých som stretla nedávno, aj tých, ktorí sú pri mne už roky.
Denis (@_denis.sop)
Pre mňa je zmyslom života byť obklopený tými správnymi ľuďmi, ktorí mi dávajú energiu a radosť. A práve na takomto krásnom festivale ako je Grape, si uvedomujem, aké je dôležité zdieľať spoločné chvíle, smiech a zážitky s ľuďmi, ktorí mi naozaj rozumejú.
Benjamín (@benkacka)
Podľa mňa je zmyslom života šťastie a treba ho hľadať – ten, kto ho nájde, vyhral. Šťastie sa ale nedá presne definovať, lebo pre každého znamená niečo iné. Každý si v ňom nájde to svoje.
Nina (_nina.kall_)
Podľa mňa je zmyslom života robiť niečo, čo človeka robí šťastným. Mať prácu alebo činnosť, ktorá ho baví, v ktorej sa môže posúvať ďalej a necítiť sa zaseknutý. Robiť niečo, čo má pre neho zmysel, napĺňa ho a posúva jeho život dopredu.