Domov
dnes 10. augusta 2025 o 20:30
Čas čítania 2:10
Karina Kováčová

Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)

Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová
KULTÚRA FESTIVAL GRAPE FESTIVALY ZOOM IN: FESTIVALY
Keď sme sa rozhodli urobiť anketu, bolo niečo okolo pol noci. Niektorí respondenti nám dali naozaj autentické odpovede, ktoré by im v triezvom stave určite nenapadli.

Festival Grape opäť ožil energiou, skvelou hudbou a množstvom jedinečných ľudí. My sme sa tentokrát nechceli sústrediť len na hudbu či štýlové outfity, ale aj na niečo hlbšie. Spýtali sme sa návštevníkov jednu jedinú otázku: Aký je podľa vás zmysel života?

V noci, keď už bola nálada na maxime a ľudia sa naplno bavili, sme dostali odpovede plné humoru, úprimnosti, no z niektorých sme dokázali vydolovať aj naozaj hlboké myšlienkové pochody. 

Táto anketa je súčasťou série, ktorú pre teba plánujeme na celé leto. Ak sa chceš dozvedieť viac o festivaloch, umelcoch, ale aj získať tipy, ako si festival užiť naplno, sleduj ZOOM IN: Festivaly.

Ctibor

Ctibor.
Ctibor. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Chcel by som mať deti, postarať sa o ne a vychovať ich tak, aby boli šťastné a mohli slobodne rozvíjať svoje sny. Chcem im dať stabilné a láskyplné zázemie, zabezpečiť im dobrú školu a všetky príležitosti, ktoré potrebujú pre život. Zároveň by som chcel byť pre nich vzorom a niekým, na koho sa môžu vždy spoľahnúť a kto ich bude podporovať na každom kroku.

Julo

Julo.
Julo. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Momentálne je pre mňa zmyslom života moja rodina a môj malý syn. A teraz práve aj táto pálenka a pivo.

Martin (@ifbb_sagan)

Martin.
Martin. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Podľa mňa je zmysel života vidieť čo najviac z tohto sveta. Cestovať, spoznávať rôzne krajiny a zistiť, ako žijú ľudia napríklad v Indii oproti nám na Slovensku. Vidieť, ako to funguje v iných krajinách – či už po ľudskej stránke alebo systémovo – je podľa mňa dnes jedna z najcennejších vecí, ktoré môže človek zažiť.“

Braňo

Braňo.
Braňo. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Môj zmysel života je party život — byť s kamarátmi, tancovať do rána, objímať sa a užívať si každú spoločnú chvíľu. Pre mňa je to o radosti, slobode a tom pocite, keď jednoducho môžeme byť sami sebou bez starostí. Také momenty mi dávajú energiu a zmysel žiť naplno.

Jakub, Maroš, Matej, Vyky, Kefa (@m.risnoo, @_vykyy, @kefaofficial, @kapuu1)

Jakub, Maroš, Matej, Vyky, Kefa.
Jakub, Maroš, Matej, Vyky, Kefa. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Pre nás je zmyslom života hľadať a prežívať šťastie, mať slobodu a možnosť užívať si aj tie najmenšie maličkosti – ako zobudiť sa na slnko a vyjsť na dvor svojho domu. Chceme mať veľa možností, tráviť čas s ľuďmi, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás, a robiť to, čo nás robí šťastnými. A robiť to, čo nás robí. Ďakujeme za pozornosť.

Nina (@ninamisaniova)

Nina.
Nina. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Zmyslom môjho života je mať pri sebe tých správnych ľudí – partnera, ktorého som dlho hľadala a konečne našla, rodinu, moju sestru, sesternicu a blízkych kamarátov. Sú to ľudia, ktorí ma posúvajú dopredu a pri ktorých sa cítim dobre. Vážim si aj tých, ktorých som stretla nedávno, aj tých, ktorí sú pri mne už roky.

Denis (@_denis.sop)

Denis.
Denis. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Pre mňa je zmyslom života byť obklopený tými správnymi ľuďmi, ktorí mi dávajú energiu a radosť. A práve na takomto krásnom festivale ako je Grape, si uvedomujem, aké je dôležité zdieľať spoločné chvíle, smiech a zážitky s ľuďmi, ktorí mi naozaj rozumejú.

Benjamín (@benkacka)

Benjamín.
Benjamín. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Podľa mňa je zmyslom života šťastie a treba ho hľadať – ten, kto ho nájde, vyhral. Šťastie sa ale nedá presne definovať, lebo pre každého znamená niečo iné. Každý si v ňom nájde to svoje.

Nina (_nina.kall_)

Nina.
Nina. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Podľa mňa je zmyslom života robiť niečo, čo človeka robí šťastným. Mať prácu alebo činnosť, ktorá ho baví, v ktorej sa môže posúvať ďalej a necítiť sa zaseknutý. Robiť niečo, čo má pre neho zmysel, napĺňa ho a posúva jeho život dopredu.

Karina Kováčová
Karina Kováčová
Reporter
Všetky články
V Refresheri píšem lifestyle témy a zaujímam sa najmä o psychológiu, krimi, investigatívnu žurnalistiku a mysteriózne príbehy. Venujem sa taktiež rozhovorom s inšpiratívnymi ľuďmi. Ak máš nejakú pripomienku alebo tip na super článok, neváhaj ma kontaktovať na [email protected]
Náhľadový obrázok: Refresher/Karina Kováčová
