dnes 5. januára 2026 o 9:17
Čas čítania 1:31
Hana Divišová

Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026

Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026
Zdroj: Reddit/@Go to Fauxmoi r/Fauxmoi, @maia1503
Diskutovať
Critics Choice Awards (CCA) nepriniesli len ocenenia, ale aj momenty, ktoré okamžite zaplavili internet.

Včera sa v Santa Monice konalo prestížne odovzdávanie cien Critics Choice Awards. Ide o jedno z prvých veľkých oceňovacích podujatí sezóny, ktoré často naznačuje, kto by mohol zabodovať aj na Oscaroch. My ti prinášame prehľad TOP momentov večera, o ktorých sa dnes hovorí najviac.

Timothée Chalamet a verejné vyznanie lásky

Timothée si odniesol cenu za najlepšieho herca za rolu vo filme Marty Supreme. Po poďakovaní kolegom, tvorivému tímu a režisérovi sa z pódia obrátil priamo na Kylie Jenner.
„Ďakujem mojej partnerke za tri roky a za všetko, na čom spolu stojíme. Ľúbim ťa. Bez teba by som to nezvládol,“ povedal úprimne. Kylie mu z publika odpovedala: „I love you, too.“ Išlo o jeden z najemotívnejších momentov celého večera.

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner after winning Best Actor at the 31st Critics Choice Awards: "Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you."
byu/cmaia1503 inFauxmoi

Kristen Bell a jej meme moment

Počas jedného z vtipov kamery nečakane zabrali Kristen Bell, hoci narážka vôbec nepatrila jej. Herečka sa najskôr usmiala, no o sekundu neskôr jej došlo, že vtip nie je o nej, a jej výraz sa okamžite zmenil. 

criticschoice.com
Zdroj: criticschoice.com

Chelsea Handler a jej ostrý humor

Moderátorka večera Chelsea Handler ukázala, že aj ostrý humor sa dá podať s citom. Vo svojom monológu si dovolila jemne rýpnuť do viacerých hviezd – Jacoba Elordiho, Leonarda DiCapria či Billyho Boba Thorntona. Leonarda DiCapria si doberala narážkou na jeho pobyt na jachte na St. Barths, ktorý prirovnala k Titanicu: „Bolo to ako Titanic, len horšie, pretože tam bol Jeff Bezos.“ Celý monológ nakoniec uzavrela milým odkazom o tom, že hollywoodska komunita by si mala navzájom držať chrbát.

Chelsea Handler roasts Leonardo DiCaprio for being stuck on a boat in St. Barts: “It was just like the ‘Titanic’ but worse because Jeff Bezos was there.”
byu/mcfw31 inpopculturechat
AMERIKA HOLLYWOODSKI HERCI
