Critics Choice Awards (CCA) nepriniesli len ocenenia, ale aj momenty, ktoré okamžite zaplavili internet.
Včera sa v Santa Monice konalo prestížne odovzdávanie cien Critics Choice Awards. Ide o jedno z prvých veľkých oceňovacích podujatí sezóny, ktoré často naznačuje, kto by mohol zabodovať aj na Oscaroch. My ti prinášame prehľad TOP momentov večera, o ktorých sa dnes hovorí najviac.
Timothée Chalamet a verejné vyznanie lásky
Timothée si odniesol cenu za najlepšieho herca za rolu vo filme Marty Supreme. Po poďakovaní kolegom, tvorivému tímu a režisérovi sa z pódia obrátil priamo na Kylie Jenner.
„Ďakujem mojej partnerke za tri roky a za všetko, na čom spolu stojíme. Ľúbim ťa. Bez teba by som to nezvládol,“ povedal úprimne. Kylie mu z publika odpovedala: „I love you, too.“ Išlo o jeden z najemotívnejších momentov celého večera.
Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner after winning Best Actor at the 31st Critics Choice Awards: "Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you."
Kristen Bell a jej meme moment
Počas jedného z vtipov kamery nečakane zabrali Kristen Bell, hoci narážka vôbec nepatrila jej. Herečka sa najskôr usmiala, no o sekundu neskôr jej došlo, že vtip nie je o nej, a jej výraz sa okamžite zmenil.
Chelsea Handler a jej ostrý humor
Moderátorka večera Chelsea Handler ukázala, že aj ostrý humor sa dá podať s citom. Vo svojom monológu si dovolila jemne rýpnuť do viacerých hviezd – Jacoba Elordiho, Leonarda DiCapria či Billyho Boba Thorntona. Leonarda DiCapria si doberala narážkou na jeho pobyt na jachte na St. Barths, ktorý prirovnala k Titanicu: „Bolo to ako Titanic, len horšie, pretože tam bol Jeff Bezos.“ Celý monológ nakoniec uzavrela milým odkazom o tom, že hollywoodska komunita by si mala navzájom držať chrbát.
Chelsea Handler roasts Leonardo DiCaprio for being stuck on a boat in St. Barts: “It was just like the ‘Titanic’ but worse because Jeff Bezos was there.”
Nečakaná výhra
Sarah Snook si odniesla cenu za najlepšiu herečku v limitovanej sérii alebo TV filme za seriál All Her Fault. Na pódiu však prekvapila úprimným priznaním, že si na chvíľu nebola istá, prečo vlastne stojí pred publikom. Zasmiala sa sama na sebe a snažila sa rýchlo zorientovať v tom, čo má povedať. Išlo o jeden z najtrápnejších momentov večera, no zároveň aj o jeden z najľudskejších.