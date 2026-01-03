Kategórie
dnes 3. januára 2026 o 17:00
Anna Sochorová

Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu

Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
Zdroj: X/@sunshine_ene
Nigérijská polícia v piatok obvinila vodiča boxera Anthonyho Joshuu. Pri nedávnej nehode zahynuli dvaja ľudia.

Podľa vyšetrovania nigérijského Federálneho zboru pre bezpečnosť cestnej premávky (FRSC) sa auto pohybovalo rýchlosťou, ktorá výrazne prekračovala zákonný limit. Informujú o tom CNN a The Guardian. Nezvládnutie riadenia viedlo k zrážke, ktorá sa stala osudnou pre dvoch pasažierov. Anthony Joshua bol pri incidente zranený, no bližšie podrobnosti o jeho aktuálnom zdravotnom stave neboli zverejnené.

Pred súdom v Sagamu stál 46-ročný Adeniyi Mobolaji Kayode, dlhoročný člen Joshuovho sprievodu. Polícia štátu Ogun proti nemu vzniesla štyri body obžaloby. Ide o spôsobenie smrti nebezpečnou jazdou, riadenie bez platného vodičského oprávnenia, jazdu bez náležitej pozornosti a opatrnosti a tiež o spôsobenie ujmy na zdraví a škody na majetku.

Sudca stanovil kauciu na päť miliónov nair (skoro 3-tisíc eur) s dvoma ručiteľmi. Kayode však ostáva vo väzbe, kým nebude kaucia zložená. Hlavné súdne pojednávanie je naplánované na 20. januára.

Detaily nehody

K nehode došlo na frekventovanej diaľnici spájajúcej Lagos a Ibadan. SUV značky Lexus, v ktorom cestoval Joshua s ďalšími dvoma ľuďmi, sa podľa vyšetrovateľov pohybovalo vysokou rýchlosťou. Počas pokusu o predbiehanie vozidlu praskla pneumatika na strane spolujazdca, vodič stratil kontrolu a auto narazilo do kamióna naloženého sójovými bôbmi, ktorý stál pri krajnici.

Boxer bol z nemocnice prepustený v stredu a aktuálne zostáva v Nigérii, kde spoločne so svojou matkou vzdal hold zosnulým priateľom.

anthony joshua usyk
Zdroj: Julian Finney/Getty Images
ANTHONY JOSHUA
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
pred 3 hodinami
Dánska štátna pošta doručila posledný list v histórii. Po viac ako 400 rokoch končí s doručovaním
dnes o 15:54
Scenárista South Parku kúpil doménu Trump Kennedy Center. Satiricky ňou reaguje na Trumpove zásahy do kultúry
dnes o 09:53
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
24. 10. 2025 18:41
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
včera o 16:17
BTS sa oficiálne vracajú: K-pop fenomén ohlásil veľký comeback na marec 2026
včera o 15:29
Dannyho jedenástka sa vracia: V pokračovaní legendárnej krimi komédie uvidíme Brada Pitta, Matta Damona aj Juliu Roberts
včera o 14:43
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
včera o 13:57
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
včera o 13:01
Will Smith čelí žalobe za sexuálne obťažovanie. Huslista z jeho turné opisuje znepokojujúce udalosti
včera o 11:42
Všetko
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
30. 12. 2025 8:49
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
30. 12. 2025 7:30
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
21. 12. 2025 12:26
Jakea Paula museli operovať. Po knockoute prišiel o niekoľko zubov, v čeľusti má titánové platničky
Jakea Paula museli operovať. Po knockoute prišiel o niekoľko zubov, v čeľusti má titánové platničky
21. 12. 2025 15:47
Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov
Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov
29. 12. 2025 12:30
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
23. 12. 2025 12:09
