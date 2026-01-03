Nigérijská polícia v piatok obvinila vodiča boxera Anthonyho Joshuu. Pri nedávnej nehode zahynuli dvaja ľudia.
Podľa vyšetrovania nigérijského Federálneho zboru pre bezpečnosť cestnej premávky (FRSC) sa auto pohybovalo rýchlosťou, ktorá výrazne prekračovala zákonný limit. Informujú o tom CNN a The Guardian. Nezvládnutie riadenia viedlo k zrážke, ktorá sa stala osudnou pre dvoch pasažierov. Anthony Joshua bol pri incidente zranený, no bližšie podrobnosti o jeho aktuálnom zdravotnom stave neboli zverejnené.
Pred súdom v Sagamu stál 46-ročný Adeniyi Mobolaji Kayode, dlhoročný člen Joshuovho sprievodu. Polícia štátu Ogun proti nemu vzniesla štyri body obžaloby. Ide o spôsobenie smrti nebezpečnou jazdou, riadenie bez platného vodičského oprávnenia, jazdu bez náležitej pozornosti a opatrnosti a tiež o spôsobenie ujmy na zdraví a škody na majetku.
Sudca stanovil kauciu na päť miliónov nair (skoro 3-tisíc eur) s dvoma ručiteľmi. Kayode však ostáva vo väzbe, kým nebude kaucia zložená. Hlavné súdne pojednávanie je naplánované na 20. januára.
Detaily nehody
K nehode došlo na frekventovanej diaľnici spájajúcej Lagos a Ibadan. SUV značky Lexus, v ktorom cestoval Joshua s ďalšími dvoma ľuďmi, sa podľa vyšetrovateľov pohybovalo vysokou rýchlosťou. Počas pokusu o predbiehanie vozidlu praskla pneumatika na strane spolujazdca, vodič stratil kontrolu a auto narazilo do kamióna naloženého sójovými bôbmi, ktorý stál pri krajnici.
Boxer bol z nemocnice prepustený v stredu a aktuálne zostáva v Nigérii, kde spoločne so svojou matkou vzdal hold zosnulým priateľom.