dnes 2. januára 2026 o 11:00
Čas čítania 3:51

REFRESHNI SI PLAYLIST: Nová Doechii a SZA, NobodyListen s klubovým hitom či HARD RICO, ktorý rapuje o realite života vo väzení

REFRESHNI SI PLAYLIST: Nová Doechii a SZA, NobodyListen s klubovým hitom či HARD RICO, ktorý rapuje o realite života vo väzení
Zdroj: Instagram/@hard_rico
Richard Balog
Richard Balog
Prehľad najčerstvejších hudobných noviniek, ktoré formujú úvod roka 2026.

Prvý piatok v roku 2026 si žiada aktualizáciu nášho playlistu, ktorý sme doplnili o to najzaujímavejšie, čo vyšlo na slovenskej, českej aj zahraničnej scéne. V zozname tentoraz nájdeš silné mená, nečakané spolupráce či atmosférické tracky, ktoré budeš počúvať dookola.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.

P. S. Pozri si tiež TOP 10 zahraničných rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli rebríčky a playlisty, aj TOP 10 slovenských rapových albumov za rovnaké časové obdobie.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch, a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov rôznych žánrov.
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
