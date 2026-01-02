Prehľad najčerstvejších hudobných noviniek, ktoré formujú úvod roka 2026.
Prvý piatok v roku 2026 si žiada aktualizáciu nášho playlistu, ktorý sme doplnili o to najzaujímavejšie, čo vyšlo na slovenskej, českej aj zahraničnej scéne. V zozname tentoraz nájdeš silné mená, nečakané spolupráce či atmosférické tracky, ktoré budeš počúvať dookola.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.
P. S. Pozri si tiež TOP 10 zahraničných rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli rebríčky a playlisty, aj TOP 10 slovenských rapových albumov za rovnaké časové obdobie.