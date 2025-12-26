Kategórie
dnes 26. decembra 2025 o 9:00
Čas čítania 3:54

REFRESHNI SI PLAYLIST: Timothée Chalamet rapuje s EsDeeKidom, Lil Uzi Vert má v klipe Adrianu Limu či nový album od $uicideboy$

REFRESHNI SI PLAYLIST: Timothée Chalamet rapuje s EsDeeKidom, Lil Uzi Vert má v klipe Adrianu Limu či nový album od $uicideboy$
Zdroj: Getty Images/Shareif Ziyadat
Richard Balog
Richard Balog
Tohtotýždňový zoznam s TOP hudobnými novinkami je nabitý rapom.

Za posledných 7 dní vyšlo množstvo skvelých hudobných noviniek, najmä zo sveta rapu. Od temného návratu $uicideboy$, cez hladký west coast vibe, ktorý ponúkol Larry June, a virálny remix s Timothéem Chalametom, až po osobnú výpoveď Quava a jedinečnú energiu Lil Uziho Verta. Všetko dopĺňa emotívny live moment speváčky RAYE z londýnskeho koncertu.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.

P. S. Pozri si tiež TOP 10 zahraničných rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov rôznych žánrov.
1. $uicideboy$ THY WILL BE DONE

Skupina $uicideboy$ z New Orleans, ktorú tvoria Scrim a Ruby da Cherry, je v roku 2025 na nezastavenie, keď po LP THY KINGDOM COME, vydali tento týždeň ďalší album s názvom THY WILL BE DONE.

HOT novinka obsahuje 10 plnohodnotných trackov a trvá 30 minút. Prekvapivý vianočný drop zvukovo kombinuje temné trapové beaty charakteristické pre oblasť Memphisu s prvkami dirty south zvuku či jazz-rapu a odráža štýl $uicideboy$. Obaja interpreti sa držia tradičných tém vrátane životných bojov a rebélie, ktoré podávajú s intenzitou a melanchóliou. Album predstavuje návrat k pôvodnej tvorbe obľúbenej skupiny, čo oceňujeme.

Never looking back, nowadays, I always glance ahead.
Staying true to my roots like I'm sleeping in a gravel bed.

2. Larry June The Smooth Kind

Priestor v poslednom zozname fresh hudobných noviniek v roku 2025 dostal aj Larry June, ktorý si získal obdiv širokej verejnosti vďaka vycibrenej lyrike a flowom ako vystrihnutým z obdobia 90's.

Najnovšia nahrávka umelca z Bay Area je charakteristická ľahko plynúcim, uvoľneným groovom, ktorý pôsobí ako pozvánka na bezstarostnú jazdu rýchlym autom. Melódia má old-school west coast vibe a necháva priestor pre Larryho pokojný, ale sebavedomý prejav a text, ktorý sa točí okolo tém pýchy, úspechu, žien a noblesného životného štýlu.

Oh, you ready? Where you at? I be where the money at.
Too much money on my mind, I can't stress about some cat.

3. EsDeeKid feat. Timothée Chalamet 4 Raws (Remix)

Timothée Chalamet vyvrátil špekulácie, že vystupuje pod pseudonymom EsDeeKid, keď zahviezdil v remixe 4 Raws z raperovho albumu Rebel. V diskusiách na Reddite sa však napriek tomu objavujú názory, že ide o „potvrdenie“ toho, že sú obaja jednou osobou.

EsDeeKid zostal verný svojmu energickému flowu a temnej produkcii pôvodnej verzie s rukopisom producenta menom Wraith9, ale remix je obohatený o slohu v podaní herca, ktorý aktuálne v očiach kritikov boduje s filmom Marty Supreme. Výsledkom je kontrast medzi drsnou realitou textu a umeleckou interpretáciou, ktorý sa stáva virálnym hitom na TikToku.

My life is an opera, look at the Oscars.
Look at the groupies, look at the movies.

4. Quavo Lessons

Do pozornosti by sme radi dali aj novinku od Quava, ktorý vydal track Lessons z pripravovaného projektu SATCHAMO.

Quavo v nahrávke reflektuje na životné lekcie, ktoré sa naučil počas kariéry, a zároveň hovorí o prekážkach, ktorým čelil. Spomína na priateľov a rodinu, ale aj na to, ako sa vysporiadal so stratami, ktoré sú súčasťou života v hudobnom priemysle. Silná atmosféra osobnej výpovede rapera zo skupiny Migos zvýrazňuje jeho charakteristický flow v kombinácii s melodickými prvkami.

The streets taught me lessons, so many lessons.
And God taught me blessings, it'll have you flexing (I'm blessed).

5. Lil Uzi Vert What You Saying

Deň pred Vianocami urobil Lil Uzi Vert radosť všetkým svojím fanúšikom, keď predstavil novinku s názvom What You Saying aj so sprievodným videoklipom, ktorý vznikol v spolupráci s magazínom Vogue, a účinkujú v ňom napríklad modelka Adriana Lima alebo hviezdny stylista Law Roach.

Track plný ťažkých basov produkoval MCVertt a ponúka Uziho energický, dynamický flow, ktorý milujeme od čias XO Tour Llif3. Raper z Philadelphie sa v nahrávke zaoberá témami ako sláva, vzťahy, ale tiež svojím postavením v hudobnom priemysle a popri všetkom ukazuje nezameniteľný štýl obliekania.

Uzimu prospel prechod pod krídla Roc Nation Distribution, vďaka ktorému má voľnú ruku v tvorbe. Tešíme sa na plnohodnotný projekt. 

You keep rubbing all on my face, make me feel I'm your type.
I guess that we on the same page 'cause I'm just tryna strike (woah).

6. Sabrina Carpenter Such A Funny Way

Sviatočný čas využila na predstavenie novej hudby tiež Sabrina Carpenter, keď dnes o polnoci vydala videosingel Such A Funny Way. 

Track, ktorý Carpenter vytvorila v spolupráci s producentom Jackom Antonoffom, opisuje zložitosť vzťahov a pocit. 26-ročná speváčka sa v texte zamýšľa nad spôsobom, akým sa môže láska vyvinúť a zmeniť. Dojemná novinka s jemnou melódiou nechýba ani v našom playliste.  

You have such a funny way of sayin' "I love you".
Forgettin' me more every day, it gets me every time.

7. RAYE Ice Cream Man. (Live at The Royal Albert Hall)

Posledný tohtoročný zoznam najlepších hudobných noviniek uzatvára RAYE s trackom Ice Cream Man. v live verzii z The Royal Albert Hall v Londýne.

28-ročná speváčka, ktorá tento rok vydala tiež obrovský hit WHERE IS MY HUSBAND!, odohrala pred domácim publikom koncert nabitý emóciami. Okrem noviniek zaspievala aj spomínanú nahrávku Ice Cream Man. z roku 2023 a všetkých hostí ohromila svojím jedinečným hlasom a prejavom v sprievode klavíru.

Everything you did, it left me in a ruin.
And no, I didn't say a word, I guess that proves it.
I'm a woman.

Ak stále nemáš dosť, vypočuj si aj ďalšie HOT hudobné novinky – newyorský raper Dave East má online mixtape EASTMIX, Vol. 1 s 10 trackmi,  Sexxy Red vydala banger If You Want It a  Loe Shimmy predstavil nahrávku s názvom Leave Em Alone
HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
