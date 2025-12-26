Tohtotýždňový zoznam s TOP hudobnými novinkami je nabitý rapom.
Za posledných 7 dní vyšlo množstvo skvelých hudobných noviniek, najmä zo sveta rapu. Od temného návratu $uicideboy$, cez hladký west coast vibe, ktorý ponúkol Larry June, a virálny remix s Timothéem Chalametom, až po osobnú výpoveď Quava a jedinečnú energiu Lil Uziho Verta. Všetko dopĺňa emotívny live moment speváčky RAYE z londýnskeho koncertu.
1. $uicideboy$ – THY WILL BE DONE
Skupina $uicideboy$ z New Orleans, ktorú tvoria Scrim a Ruby da Cherry, je v roku 2025 na nezastavenie, keď po LP THY KINGDOM COME, vydali tento týždeň ďalší album s názvom THY WILL BE DONE.
HOT novinka obsahuje 10 plnohodnotných trackov a trvá 30 minút. Prekvapivý vianočný drop zvukovo kombinuje temné trapové beaty charakteristické pre oblasť Memphisu s prvkami dirty south zvuku či jazz-rapu a odráža štýl $uicideboy$. Obaja interpreti sa držia tradičných tém vrátane životných bojov a rebélie, ktoré podávajú s intenzitou a melanchóliou. Album predstavuje návrat k pôvodnej tvorbe obľúbenej skupiny, čo oceňujeme.
Never looking back, nowadays, I always glance ahead.
Staying true to my roots like I'm sleeping in a gravel bed.
2. Larry June – The Smooth Kind
Priestor v poslednom zozname fresh hudobných noviniek v roku 2025 dostal aj Larry June, ktorý si získal obdiv širokej verejnosti vďaka vycibrenej lyrike a flowom ako vystrihnutým z obdobia 90's.
Najnovšia nahrávka umelca z Bay Area je charakteristická ľahko plynúcim, uvoľneným groovom, ktorý pôsobí ako pozvánka na bezstarostnú jazdu rýchlym autom. Melódia má old-school west coast vibe a necháva priestor pre Larryho pokojný, ale sebavedomý prejav a text, ktorý sa točí okolo tém pýchy, úspechu, žien a noblesného životného štýlu.
Oh, you ready? Where you at? I be where the money at.
Too much money on my mind, I can't stress about some cat.
3. EsDeeKid feat. Timothée Chalamet – 4 Raws (Remix)
Timothée Chalamet vyvrátil špekulácie, že vystupuje pod pseudonymom EsDeeKid, keď zahviezdil v remixe 4 Raws z raperovho albumu Rebel. V diskusiách na Reddite sa však napriek tomu objavujú názory, že ide o „potvrdenie“ toho, že sú obaja jednou osobou.
EsDeeKid zostal verný svojmu energickému flowu a temnej produkcii pôvodnej verzie s rukopisom producenta menom Wraith9, ale remix je obohatený o slohu v podaní herca, ktorý aktuálne v očiach kritikov boduje s filmom Marty Supreme. Výsledkom je kontrast medzi drsnou realitou textu a umeleckou interpretáciou, ktorý sa stáva virálnym hitom na TikToku.
My life is an opera, look at the Oscars.
Look at the groupies, look at the movies.
4. Quavo – Lessons
Do pozornosti by sme radi dali aj novinku od Quava, ktorý vydal track Lessons z pripravovaného projektu SATCHAMO.
Quavo v nahrávke reflektuje na životné lekcie, ktoré sa naučil počas kariéry, a zároveň hovorí o prekážkach, ktorým čelil. Spomína na priateľov a rodinu, ale aj na to, ako sa vysporiadal so stratami, ktoré sú súčasťou života v hudobnom priemysle. Silná atmosféra osobnej výpovede rapera zo skupiny Migos zvýrazňuje jeho charakteristický flow v kombinácii s melodickými prvkami.
The streets taught me lessons, so many lessons.
And God taught me blessings, it'll have you flexing (I'm blessed).
5. Lil Uzi Vert – What You Saying
Deň pred Vianocami urobil Lil Uzi Vert radosť všetkým svojím fanúšikom, keď predstavil novinku s názvom What You Saying aj so sprievodným videoklipom, ktorý vznikol v spolupráci s magazínom Vogue, a účinkujú v ňom napríklad modelka Adriana Lima alebo hviezdny stylista Law Roach.
Track plný ťažkých basov produkoval MCVertt a ponúka Uziho energický, dynamický flow, ktorý milujeme od čias XO Tour Llif3. Raper z Philadelphie sa v nahrávke zaoberá témami ako sláva, vzťahy, ale tiež svojím postavením v hudobnom priemysle a popri všetkom ukazuje nezameniteľný štýl obliekania.
Uzimu prospel prechod pod krídla Roc Nation Distribution, vďaka ktorému má voľnú ruku v tvorbe. Tešíme sa na plnohodnotný projekt.
You keep rubbing all on my face, make me feel I'm your type.
I guess that we on the same page 'cause I'm just tryna strike (woah).
6. Sabrina Carpenter – Such A Funny Way
Sviatočný čas využila na predstavenie novej hudby tiež Sabrina Carpenter, keď dnes o polnoci vydala videosingel Such A Funny Way.
Track, ktorý Carpenter vytvorila v spolupráci s producentom Jackom Antonoffom, opisuje zložitosť vzťahov a pocit. 26-ročná speváčka sa v texte zamýšľa nad spôsobom, akým sa môže láska vyvinúť a zmeniť. Dojemná novinka s jemnou melódiou nechýba ani v našom playliste.
You have such a funny way of sayin' "I love you".
Forgettin' me more every day, it gets me every time.
7. RAYE – Ice Cream Man. (Live at The Royal Albert Hall)
Posledný tohtoročný zoznam najlepších hudobných noviniek uzatvára RAYE s trackom Ice Cream Man. v live verzii z The Royal Albert Hall v Londýne.
28-ročná speváčka, ktorá tento rok vydala tiež obrovský hit WHERE IS MY HUSBAND!, odohrala pred domácim publikom koncert nabitý emóciami. Okrem noviniek zaspievala aj spomínanú nahrávku Ice Cream Man. z roku 2023 a všetkých hostí ohromila svojím jedinečným hlasom a prejavom v sprievode klavíru.
Everything you did, it left me in a ruin.
And no, I didn't say a word, I guess that proves it.
I'm a woman.