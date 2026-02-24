Nová séria je oficiálne vo výrobe, dátum premiéry tretej série však zatiaľ nebol oznámený.
Ak si fanúšikom seriálu o mladej dospievajúcej Wednesday Addams, táto správa ťa poteší. Tretia séria seriálu Wednesday sa totiž už oficiálne začala nakrúcať v Írsku.
Netflix to potvrdil krátkym teaserom, ktorý okrem návratu známych tvárí naznačil aj nové postavy a ďalšie tajomstvá rodiny Addamsovcov, informuje Yahoo Entertainment.
Nová séria však prinesie aj nové tváre. Najväčšiu pozornosť vzbudilo meno Winona Ryder, ktorá si zahrala v seriáli Stranger Things postavu Joyce Byers. Herečka sa tak opäť stretne s režisérom a producentom Timom Burtonom.
Zaujímavosťou je aj to, že ešte v roku 2024 Ortega naznačila, že spolupráca s Ryder by bola skvelá, no vzhľadom na jej nabitý program to nepovažovala za reálne. O to väčším prekvapením je, že sa to napokon podarilo.
Tvorcovia seriálu však všetky informácie prísne taja. Uvidíme preto, čo si pre nás pripravili a na aké všetky tajomstvá rodiny Addamsovcov sa môžeme tešiť.
S novými tvárami však nekončíme. V tretej sérii si zahrá Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan či Kennedy Moyer. Už skôr bolo potvrdené, že sa v novej sérii objaví aj Eva Green, ktorá si zahrá tetu Oféliu.