KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl

Dokážeš mať všetkých 15 otázok správne?
Ako dobre si pamätáš učivo zo školy z dejepisu? Vieš, aké dôležité udalosti sa stali, alebo kto stál za veľkými objavmi, napríklad kto vymyslel taký padák?
Pripravili sme pre teba kvíz, pri ktorom si preveríš svoje vedomosti a možno objavíš aj veci, na ktoré si už zabudol/a. Poď ukázať, či sa môžeš považovať za skutočného odborníka, ktorý sa vyzná v dejinách.
KVÍZ: Myslíš si, že poznáš históriu? Over si svoje vedomosti z dejepisu
Zdroj: wikimedia commons/pudelek/volně k použití
1 15
V ktorom roku prišiel Cyril a Metod na Veľkú Moravu?
863
780
670
870
Zdroj: Wikipedia / Kiwiev / volně k užití
2 15
Tento dátum by si mal/a vedieť. V ktorom roku vznikla Slovenská republika?
2.1. 1990
1.1. 1992
1.1. 1993
1.1. 1991
Zdroj: Wiki
3 15
Ktorý slovenský kňaz a zároveň vedec sa významne podieľal na rozvoji bezdrôtového prenosu signálu a v minulosti sa objavil aj medzi kandidátmi na Nobelovu cenu?
Štefan Banič
Jozef Murgaš
Andrej Hlinka
Zdroj: wiki
4 15
Vieš, v ktorom storočí zanikla Západorímska ríša?
5. storočie
7. storočie
4. storočie
6. storočie
Zdroj: dobrá škola
5 15
Ktorý svetoznámy vynález si dal patentovať rodák zo Smoleníc Štefan Banič?
Teplovzdušný balón
Rogalo
Padák
Lietadlo
Zdroj: wiki
6 15
Ako sa nazýval prvý známy štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska?
Veľká Morava
Nitrianske kniežatstvo
Samova ríša
Zdroj: wiki
7 15
Koľko rokov v skutočnosti trvala tzv. Storočná vojna medzi Anglickom a Francúzskom?
101 rokov
100 rokov
98 rokov
116 rokov
Zdroj: Wikimedia/ British government/ volně k užití
8 15
Vieš, ktorý bývalý prezident alebo predseda vlády získal Nobelovu cenu za literatúru?
Charles de Gaulle
Franklin D. Roosevelt
Václav Havel
Winston Churchill
Zdroj: Kino Lumière
9 15
Ako sa volali bratia, ktorí sú považovaní za priekopníkov kinematografie a zakladateľov filmu?
Bratia Warnerovci
Bratia Lumièrovci
Bratia Grimmovci
Zdroj: TASR/ Radovan Stoklasa
10 15
Kto bol prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny?
Andrej Hatala
Ľudovít Štúr
Michal M. Hodža
Anton Bernolák
Zdroj: Wikimedia Commons/JoJan
11 15
Ako sa nazýva najstaršia univerzita, ktorá bola založená na území Slovenska a fungovala v rokoch 1465 až 1491?
Universitas Istropolitana
Trnavská univerzita
Univerzita Komenského
Zdroj: wiki
12 15
Dokážeš povedať, kto bol prvým prezidentom Spojených štátov amerických?
George Washington
Thomas Jefferson
Abraham Lincoln
Zdroj: TASR - Peter Brenkus
13 15
V ktorom roku sa konala Nežná revolúcia?
1968
1999
1989
1979
Zdroj: Unsplash/David Köhler
14 15
Vieš, kto bol prvým rímskym cisárom?
Augustus
Claudius
Nero
Zdroj: WikimediaCommons/na voľné použitie
15 15
Ktorá vojna sa skončila v roku 1918?
Studená vojna
Druhá svetová vojna
Prvá svetová vojna
Rusko-japonská vojna