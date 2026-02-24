Hlavné témy
dnes 24. februára 2026 o 11:34
Sofia Angušová

Tomuto sedadlu sa v lietadle vyhni. Bývalá letuška radí, na čo si dať pozor pri výbere miesta aj batožiny

Tomuto sedadlu sa v lietadle vyhni. Bývalá letuška radí, na čo si dať pozor pri výbere miesta aj batožiny
Zdroj: Ig /@greyeyeswitch
Bývalá letuška radí, ktorým sedadlám sa radšej vyhnúť a čo nepatrí do podpalubnej batožiny.

Eleanor, ktorá pracovala v minulosti ako letuška pre Ryanair, zdieľala svoje skúsenosti s cestujúcimi a poradila, čo nikdy nepatrí do odbavenej batožiny. Počas rokov strávených na palube precestovala množstvo krajín a svoje zážitky teraz zdieľa aj na YouTube.

Čo neodporúča si vziať do podpalubnej batožiny? Podľa nej tam nepatria notebooky a iné elektronické zariadenia s batériami, ktoré by mohli zapríčiniť požiar. Ten by však letušky nedokázali uhasiť. „Môžem povedať, že v batožine by nemali byť žiadne notebooky ani počítače, pretože prehriata batéria môže spôsobiť požiar – a ak zdroj nie je v kabíne, nebude možné ho zastaviť,“ hovorí Eleanor podľa portálu Mirror.

ryanair
Zdroj: RyanAir´s Corporate Website

Okrem bezpečnosti batérií upozorňuje aj na výber sedadla. Letuška vysvetľuje, že miestu 11A sa radšej vyhni. Síce vyzerá, že je pri okne, no v skutočnosti tam žiadne okno nie je.

Podobne odporúča vyhnúť sa radu 32 v lietadlách Boeing 737 MAX. Nájdeš ho pri núdzových východoch a sedadlá posádky sú otočené smerom k pasažierom, takže počas štartu a pristátia budeš pod dohľadom.

OK
Zdieľať
Diskusia