Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 9:35

Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)

Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Mikuláš žije celý život v tom istom dome v obci Livovská Huta. Žije so 75-ročným synom, ktorý mu dodnes oniká.

Mikuláš Legnavský žije v drevenici v obci Livovská Huta, ktorá sa nachádza takmer 30 kilometrov od Bardejova. Ráno vstane, porobí, čo je potrebné, nakŕmi a obstará sliepky, navarí si, a zvyšok dňa oddychuje. Málokto si zaslúži oddych tak ako on. Nedávno totiž oslávil už 101. narodeniny.

„Ja mám tak rád, keď vidím mladých ľudí, zdravých ľudí, ako sa tešia zo života a robia to, čo ich baví, to mám potom dobrý pocit,“ povedal Mikuláš na otázku, čo mu robí v živote skutočnú radosť.

HUTA
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

„Keď som bol mladý, to som mal v živote len dve veci, robotu a zábavu. Robilo sa od východu slnka do západu, no keď bola tancovačka, to som len spieval a tancoval. Keď som bol mladší a vládal som, tak sa veľa pracovalo a pomedzi to sme sa zabávali, spievali, tancovali a jedli dobrú kapustu so zemiakmi,“ spomína s úsmevom na momenty, keď patril k známym zabávačom v okolí.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aký bol život pred 100 rokmi v malej dedine pri Bardejove.
  • Prečo si už viac ako 80 rokov pamätá na sovietskeho veliteľa a čo s ním zažil.
  • Ako vníma súčasnú situáciu na Slovensku. 

Od narodenia žije na tom istom mieste, na okraji Livovskej Huty, ktorá má v roku 2025 podľa dostupných zdrojov ani nie 30 stálych obyvateľov. Podľa slov pána Mikuláša, ktorému pred rokmi umrela manželka a prežil už aj jedného zo svojich synov, sa však počet ľudí v dedine mení aj podľa toho, aké je ročné obdobie, keďže ide o chalupársku oblasť.

Odporúčané
Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor) Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor) 15. novembra 2025 o 8:00

Mikuláš sa narodil v roku 1924, jeho otec bojoval v prvej svetovej vojne, on a jeho traja bratia zažili tú druhú. Pamätá si, ako partizánom musel nosiť do úkrytov vrecia zemiakov a ako ho sovietsky vojak nechcel pustiť z lesa domov.

„Najlepší vynález je asi práčka, veď to ušetrí toľko práce, že sa tomu až nechce veriť,“ opisuje Mikuláš príchod a vplyv technológii na jeho život v obci.

Počas našej návštevy porozprával skúsený muž tiež o súčasnej situácii na Slovensku, o tom, ako kedysi fungoval život v obci, o technológiách či o tom, aké jedlo je jeho najobľúbenejšie.

Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest) Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest) 8. novembra 2025 o 19:00
Odporúčané
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor) Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor) 6. novembra 2025 o 7:30
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž) Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž) 31. októbra 2025 o 18:00

Čo sa podľa neho najviac zmenilo vo svete a medzi ľuďmi? A čo vníma ako najhoršiu ľudskú vlastnosť?

Refresher ti pravidelne prináša príbehy zaujímavých Slovákov. Prečítaj si napríklad o Mirovi a Alenke a ich zmrzlinárni, o Lucke a Frenkym a ich domácej farme či o Janovi, ktorý pracuje ako vodič MHD v Osle. 

Ak ťa baví náš obsah a chceš nás podporiť, staň sa členom Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

HUTA HUTA HUTA HUTA
Zobraziť galériu
(10)
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako vyzerá dom, v ktorom žije od roku 1924.
  • Ako vyzerá jeho bežný deň.
  • Ako si spomína na detstvo a dospievanie.
  • Čomu sa v živote venoval.
  • Ako prežil 2.svetovú vojnu a ako pomáhal partizánom.
  • Ako vnímal príchod technológií, mobilov a televízie.
  • Ako sa udržiava v kondícii.
  • V čom sa podľa neho zmenili ľudia a ktorá vlastnosť prišla do módy.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 192992 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DÔCHODCOVIA SILNÉ PRÍBEHY SLOVÁCI SLOVENSKO
Odporúčame
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd e
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil e
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 3 dňami
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu e
refresher+
Odporúčané
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
pred 2 dňami
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Storky
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Lifestyle news
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper pred 48 minútami
Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov pred hodinou
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu pred 2 hodinami
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov pred 3 hodinami
Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy včera o 16:31
Obrovský úspech pre Kingdom Come 2. Česká RPG je nominovaná v troch kategóriách na prestížnych „herných Oscaroch“ včera o 15:46
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek včera o 13:54
Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie včera o 13:23
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy včera o 11:56
Trpíš migrénami? Vedci prišli na nový faktor, ktorý ich môže spúšťať včera o 11:17
Spravodajstvo
Politici Robert Fico Rusko Jeffrey Epstein
Viac
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 22 minútami
Nad Rumunskom spozorovali cudzí dron. Bukurešť vyslala dve stíhačky
pred 56 minútami
Súd zrušil rozhodnutie Šutaja Eštoka. Policajt Pavol Ďurka sa môže vrátiť do služby
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: LEGO®, únikové hry aj orieškové maslá ti spríjemnia čakanie na Vianoce
Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: LEGO®, únikové hry aj orieškové maslá ti spríjemnia čakanie na Vianoce
pred 2 dňami
Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso“
Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso“
pred 2 dňami
Muž, ktorý napadol Arianu Grande má za sebou sériu podobných incidentov. Teraz dostal 9 dní väzenia
Muž, ktorý napadol Arianu Grande má za sebou sériu podobných incidentov. Teraz dostal 9 dní väzenia
pred 2 dňami
Muž v Kanade ukradol autobus plný pasažierov. Robil zastávky aj kontroloval lístky
Muž v Kanade ukradol autobus plný pasažierov. Robil zastávky aj kontroloval lístky
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
Gadgets
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
Nová konkurencia PlayStationu a Xboxu prichádza. Valve odhalilo nadupanú konzolu
13. 11. 2025 14:32
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu
Osobnosti
pred 2 hodinami
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu
pred 2 hodinami
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
pred 2 dňami
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 3 dňami
Viac z Kultúra Všetko
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
5. 11. 2025 18:30
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor
8. 11. 2025 11:00
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
8. 11. 2025 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
4 dôvody, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať
Zdravie
pred 56 minútami
PR správa
4 dôvody, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať
pred 56 minútami
Pravidelné športovanie preukázateľne pomáha zvyšovať hladinu energie a zlepšovať náladu.
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 3 hodinami
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov
pred 3 hodinami
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
včera o 18:00
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy
včera o 11:56
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek
včera o 13:54
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 3 dňami
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 3 dňami
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 3 dňami
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
13. 11. 2025 8:00
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 3 dňami
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia