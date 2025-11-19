Mikuláš žije celý život v tom istom dome v obci Livovská Huta. Žije so 75-ročným synom, ktorý mu dodnes oniká.
Mikuláš Legnavský žije v drevenici v obci Livovská Huta, ktorá sa nachádza takmer 30 kilometrov od Bardejova. Ráno vstane, porobí, čo je potrebné, nakŕmi a obstará sliepky, navarí si, a zvyšok dňa oddychuje. Málokto si zaslúži oddych tak ako on. Nedávno totiž oslávil už 101. narodeniny.
„Ja mám tak rád, keď vidím mladých ľudí, zdravých ľudí, ako sa tešia zo života a robia to, čo ich baví, to mám potom dobrý pocit,“ povedal Mikuláš na otázku, čo mu robí v živote skutočnú radosť.
„Keď som bol mladý, to som mal v živote len dve veci, robotu a zábavu. Robilo sa od východu slnka do západu, no keď bola tancovačka, to som len spieval a tancoval. Keď som bol mladší a vládal som, tak sa veľa pracovalo a pomedzi to sme sa zabávali, spievali, tancovali a jedli dobrú kapustu so zemiakmi,“ spomína s úsmevom na momenty, keď patril k známym zabávačom v okolí.
- Aký bol život pred 100 rokmi v malej dedine pri Bardejove.
- Prečo si už viac ako 80 rokov pamätá na sovietskeho veliteľa a čo s ním zažil.
- Ako vníma súčasnú situáciu na Slovensku.
Od narodenia žije na tom istom mieste, na okraji Livovskej Huty, ktorá má v roku 2025 podľa dostupných zdrojov ani nie 30 stálych obyvateľov. Podľa slov pána Mikuláša, ktorému pred rokmi umrela manželka a prežil už aj jedného zo svojich synov, sa však počet ľudí v dedine mení aj podľa toho, aké je ročné obdobie, keďže ide o chalupársku oblasť.
Mikuláš sa narodil v roku 1924, jeho otec bojoval v prvej svetovej vojne, on a jeho traja bratia zažili tú druhú. Pamätá si, ako partizánom musel nosiť do úkrytov vrecia zemiakov a ako ho sovietsky vojak nechcel pustiť z lesa domov.
„Najlepší vynález je asi práčka, veď to ušetrí toľko práce, že sa tomu až nechce veriť,“ opisuje Mikuláš príchod a vplyv technológii na jeho život v obci.
Počas našej návštevy porozprával skúsený muž tiež o súčasnej situácii na Slovensku, o tom, ako kedysi fungoval život v obci, o technológiách či o tom, aké jedlo je jeho najobľúbenejšie.
Čo sa podľa neho najviac zmenilo vo svete a medzi ľuďmi? A čo vníma ako najhoršiu ľudskú vlastnosť?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako vyzerá dom, v ktorom žije od roku 1924.
- Ako vyzerá jeho bežný deň.
- Ako si spomína na detstvo a dospievanie.
- Čomu sa v živote venoval.
- Ako prežil 2.svetovú vojnu a ako pomáhal partizánom.
- Ako vnímal príchod technológií, mobilov a televízie.
- Ako sa udržiava v kondícii.
- V čom sa podľa neho zmenili ľudia a ktorá vlastnosť prišla do módy.