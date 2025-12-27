V Prahe kúpil celý bytový dom.
Zatiaľ čo aktuálne rieši Karlos Vémola vážne problémy vo vyšetrovacej väzbe, ešte pred pár týždňami mal plnú hlavu úplne iných starostí. Tesne pred policajnou raziou stihol investovať desiatky miliónov českých korún a nakúpiť obrovské množstvo nehnuteľností.
Podľa informácií českého portálu TN.cz, ktorý sa odvoláva na Vémolove vyjadrenia v podcaste Realitní bubliny, zápasník v posledných mesiacoch vo veľkom skupoval reality. Jeho cieľom bolo zúročiť peniaze zarobené v ringu.
Za pol roka 21 bytov
Vémola v priebehu polroka získal do portfólia až 21 bytov. Časť z nich už stojí, iné sú ešte len v procese výstavby. Ako konkrétny príklad uviedol kúpu celého bytového domu v pražskej štvrti Prosek.
„Tú som si kúpil za 27 miliónov CZK (1 111 660 eur) Je tam osem bytov a dva nebytové priestory,“ pochválil sa zápasník v spomínanom podcaste. Vémola nehnuteľnosti však nefinancoval zo svojich vlastných zdrojov a bral si na ne úver v banke.
„Zatiaľ sa mi to darí financovať z bánk. Preto ma to aj baví,“ opísal svoju stratégiu. Nákupy konzultoval so svojím poradcom Marekom Svátom, ktorý prezradil, že každé ráno mu v správach pristáli štyri inzeráty na nehnuteľnosti, ktoré mu Vémola poslal. Vémola je aktuálne vo väzbe a čaká na súd, ktorý rozhodne v kauze drogovej činnosti. V prípade uznania viny mu hrozí 10-18 rokov väzenia.