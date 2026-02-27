Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. februára 2026 o 16:00
Čas čítania 3:38

6 najlepších „It" tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi

6 najlepších „It“ tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi
Zdroj: Raymond Hall/GC Images
Richard Balog
Richard Balog
Presvedč sa o tom, že správne zvolený kúsok zmení aj jednoduchý outfit na ikonický vzhľad.

V svete módy sú tašky a kabelky oveľa viac ako len praktickým každodenným doplnkom – odzrkadľujú osobný štýl, status aj súčasnú estetickú identitu, a to rovnako pre bežných ľudí aj celebrity najväčšieho rangu.

Rok 2026 prináša nový zoznam „It“ modelov, ktoré si získali pozornosť fashion nadšencov celého sveta. Objavujú sa na ramenách slávnych umelcov, interpretov, influencerov aj v street style záberoch – od popkultúrnych hviezd ako Rihanna a Bella Hadid až po Jacoba Elordiho a A$AP Rockyho. Všetci vedia, že správna taška povýši aj jednoduchý outfit na ikonický vzhľad.

V našom zozname sme vybrali kúsky, ktoré sú momentálne najžiadanejšie a nosené celebritami, ktoré určujú trendy. Či už preferuješ nadčasovú eleganciu, odvážny statement štýl alebo kvalitné materiály a jedinečné techniky, týchto 6 tašiek a kabeliek z dielní módnych domov stojí za pozornosť.

Shopper Bottega Veneta

Jacob Elordi patrí medzi tváre módneho domu Bottega Veneta, čo viackrát potvrdil nielen na červenom koberci – naposledy na galavečeri Golden Globes 2026 v 90's korporátnej siluete, ale aj v bežnom živote.

Napríklad v letiskovej hale v Benátkach, keď ako cestovnú batožinu zvolil luxusný kufor a veľkú shopper tašku v tmavohnedom vyhotovení v ikonickom intrecciato vzore. Unisex model je skvelou voľbou na každý deň, ale aj cestovanie, keďže ľahko schová mobil, peňaženku či kľúče, ale aj laptop, fľašu vody a mikinu.

Priestranný model Bottega Veneta Cabat Maxi nájdeš v online obchode Mytheresa. Cena je priamoúmerná kvalite použitých materiálov a ručnej práci. Ide o tašku, ktorá bude robiť radosť aj ďalším generáciám.

Jacob Elordi s taškou Bottega Veneta na letisku v Benátkach.
Jacob Elordi s taškou Bottega Veneta na letisku v Benátkach. Zdroj: Jacopo M. Raule/Getty Images for Bottega Veneta

Louis Vuitton Speedy

Zastúpenie v zozname má aj Louis Vuitton, a to vďaka ikonickému modelu Speedy, ktorý má v zbierke aj viacero slovenských a českých celebrít. V roku 2026 bude v kurze verzia Speedy, ktorá je veľkostne akurát do ženskej ruky.

Ikonický štýl s monogramom je dôkazom, že niektoré kabelky jednoducho nikdy neomrzia. V januári nás o tom presvedčila napríklad Rihanna, ktorá po boku partnera A$AP Rockyho predviedla v uliciach New Yorku charakteristický tmavohnedý model Speedy Bandoulière 25 s potlačou LV. Ďalšia hviezdna interpretka, Tyla, stavila na collab s Takashim Murakamim.

Model nájdeš v rôznych farebných aj materiálových vyhotoveniach v obchodoch Louis Vuitton, napríklad vo Viedni alebo v Prahe. Cena je na úrovni 2 000 eur. Skvelou voľbou sú však aj archívne vintage kúsky, kde cena záleží na stave, ale pekné a zachovalé kúsky sú dostupné od približne 850 až 900 eur.

Rihanna s kabelkou Louis Vuitton Speedy s charakteristickým monogramom v uliciach New Yorku.
Rihanna s kabelkou Louis Vuitton Speedy s charakteristickým monogramom v uliciach New Yorku. Zdroj: DAMEBK/Bauer-Griffin/GC Images

Veľké slouchy tašky Chanel

Našu pozornosť a priazeň si získal aj A$AP Rocky, ktorý je od minulého roku oficiálnym ambasádorom Chanel, a to napriek tomu, že francúzsky módny dom nemá v ponuke mužskú líniu.

Na prehliadke Métiers d’Art Show 2026 v New Yorku rodák z Harlemu ukázal veľkú burgundy koženú tašku s ikonickým logom „CC“, ktorú je možné nosiť v ruke aj cez rameno.

Kreatívny riaditeľ Matthieu Blazy pripravuje pre Chanel nové hity a voľnejšie kožené modely, ktoré pôsobia moderne, sviežo a nenútene, a vo svojom wishliste ich majú všetky módne influencerky. Veľmi vkusne však pôsobia aj v rámci mužských outfitov, posúď sám/sama.

Limitovaná dostupnosť a astronomické ceny sú zárukou, že ich neuvidíš na každom kroku, ako napríklad „neverfullku“.

A$AP Rocky pred prehliadkou Métiers d’Art Show 2026 od módneho domu Chanel v New Yorku.
A$AP Rocky pred prehliadkou Métiers d’Art Show 2026 od módneho domu Chanel v New Yorku. Zdroj: Cindy Ord/WireImage
Odporúčané
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry 9. januára 2026 o 16:00

 

FASHION CELEBRITY MÓDNE TRENDY
