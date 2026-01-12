Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. januára 2026 o 11:08
Čas čítania 5:00

TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho

TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
Zdroj: TASR
Richard Balog
Richard Balog
Hviezdy stavili na precízne siluety z dielní módnych domov, luxusné doplnky a výrazné stylingy.

V nedeľu večer prebehol 83. ročník udeľovania prestížnych filmových a televíznych cien Golden Globes a cestu do Beverly Hills si našlo množstvo známych osobností, ktoré ukázali svoj módny vkus na červenom koberci.

Siluety spod rúk uznávaných návrhárov, vrátane na mieru šitých oblekov a honosných večerných rób, doplnili výrazné šperky, luxusné hodinky a styling premyslený do posledného detailu. Kto stavil na nadčasovú eleganciu, kto na dramatický efekt a kto posunul hranice glamour? Toto je TOP 15 outfitov z Golden Globes 2026.

P. S. Pozri si tiež zoznam TOP 15 celebritných outfitov v roku 2025 – priprav sa na fresh siluety z Met Gala aj ulíc New Yorku.

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ módne trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla FRESH kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Jennifer Lopez v modeli z archívov Jeana-Louisa Scherrera

Medzi pozvanými hosťami na 83. ročník odovzdávania cien Golden Globes nechýbala Jennifer Lopez, ktorá prišla do honosných priestorov v Beverly Hills v luxusnom modeli šiat z archívov známeho parížskeho návrhára Jeana-Louisa Scherrera.

Dramatický priliehavý model v neutrálnom odtieni s polopriehľadným vrchným dielom, ktorý bol zdobený kvetinovou čipkou a kamienkami, sa v spodnej časti rozšíril do mermaid siluety. Lopez doplnila luxusný vzhľad o diamantové šperky a listovú kabelku. Výsledok je pastvou pre oči.

Jennifer Lopez prišla na Golden Globes v priliehavom vintage modeli šiat od návrhára Jeana-Louisa Scherrera.
Jennifer Lopez prišla na Golden Globes v priliehavom vintage modeli šiat od návrhára Jeana-Louisa Scherrera. Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Bella Ramsey zabalená v mašli

Pozornosť prítomných fotografov a zástupcov médií si získala tiež Bella Ramsey, ktorá mala na galavečeri v Beverly Hills oblečenú siluetu z dielní módneho domu Prada.

Na prvý pohľad jednoduchý štýl s klasickým čiernym oblekom, bielou košeľou, kravatou a koženými mokasínami doplnila o netradičný prvok v podobe výraznej ružovej mašle, ktorú mala obviazanú okolo rúk aj hrudníka. Nás tento originálny nápad zaujal, získal si aj teba?

Bella Ramsey, Prada, Golden Globes 2026
Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Miley Cyrus v Saint Laurent

Herečka a speváčka Miley Cyrus patrí vždy medzi najvýraznejšie osobnosti na červenom koberci a inak tomu nebolo ani včera večer, keď pred fotografov predstúpila v šatách z dielní Saint Laurent.

Luxusný čierny model, ktorý navrhol kreatívny riaditeľ módneho domu Anthony Vaccarello, mal dlhú siluetu a bol pokrytý malými flitrami pre elegantný, trblietavý efekt. Plisované detaily v oblasti ramien a dekoltu mali výrazné sochárske proporcie a nechali vyniknúť náhrdelník s emeraldom.

Miley Cyrus stavila na čiernu siluetu z dielní Saint Laurent.
Miley Cyrus stavila na čiernu siluetu z dielní Saint Laurent. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Paul Mescal v čiernej klasike

Medzi najlepšie oblečených mužov na červenom koberci Golden Globes 2026 patril Paul Mescal, ktorý stavil na čiernu klasiku a urobil správne rozhodnutie.

29-ročný írsky herec prišiel do Hollywoodu v nadčasovom smokingu z dielní módneho domu Gucci, pod ktorým mal bielu košeľu. Ako doplnok zvolil hodinky Cartier Tortue, ktoré by sme s radosťou vlastnili v zbierke.

Paul Mescal, Gucci, Golden Globes 2026
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Michael B. Jordan v siluete Prada

O skvelý módny moment na červenom koberci sa postaral aj herec Michael B. Jordan, ktorý mal na sebe oblečený na mieru ušitý oblek Prada.

Tmavohnedú siluetu so sakom s dvojradovým zapínaním na výrazné gombíky a úzkymi nohavicami oživil svetložltou košeľou, čiernou kravatou a malou brošňou, ktorú mal pripnutú na chlopni saka. Oceňujeme tiež výber obuvi a jediný rušivý moment sú z nášho pohľadu slnečné okuliare.

Michael B. Jordan prišiel do Beverly Hills v siluete Prada.
Michael B. Jordan prišiel do Beverly Hills v siluete Prada. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Ariana Grande vo Vivienne Westwood

Rozruch na červenom koberci spôsobila po svojom príchode speváčka a herečka Ariana Grande, ktorá zvolila veľmi dramatickú róbu v čiernej farbe od ateliéru Vivienne Westwood.

Hviezda filmu Wicked mala na sebe oblečený model s textúrovaným korzetom a plnou “bell” sukňou, ktorá sa rozšírila od pása dole. Šaty mali asymetrický strih so zamatovou mašľou, vďaka čomu vytvorili divadelný efekt na červenom koberci. Look doplnila vysokým copom a diamantovými šperkami.

Ariana Grande, Vivienne Westwood, Golden Globes 2026
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Kate Hudson v Armani Privé

Jeden zo svojich najlepších momentov na červenom koberci predviedla na Zlatých glóbusoch herečka Kate Hudson.

Rodáčka z Los Angeles, ktorú môžeš poznať najmä z romantických komédií, vyzerala božsky v strieborných šatách z ateliéru Armani Privé. Vintage priliehavý kúsok s viazaním okolo krku a dĺžkou až po zem bol zdobený jemnými strapcami a Swarovski krištáľmi pozdĺž výstrihu, ktoré vytvárali nádherný trblietavý efekt pri každom kroku herečky. Vzhľad doplnili luxusné diamantové šperky.

Kate Hudson, Armani Privé, Golden Globes 2026
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
ČERVENÝ KOBEREC MÓDA OUTFIT CHECK OUTFITY OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ
Lifestyle news
Začervenané oko nie je vždy maličkosť: V extrémoch vedie až k slepote. Toto by si nemal podceniť
pred 40 minútami
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred hodinou
Sima oznámila turné. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty v Česku aj na Slovensku
pred 2 hodinami
Herca z High School Musical obvinili z držania detskej pornografie. Nejde o jeho prvý konflikt so zákonom
pred 3 hodinami
Víťazi Zlatých glóbusov 2026: Jedna bitka za druhou s DiCapriom ovládla filmové kategórie
dnes o 08:46
Hviezda Harryho Pottera otvorene prehovorila o rasistickom šikanovaní na sociálnych sieťach. „Nedokázala som sa s tým vyrovnať“
včera o 14:38
Zvolenská pôrodnica odhalila najzvláštnejšie mená bábätiek: Objavili sa aj Amadora či Keren Brajen
včera o 09:14
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy
pred 3 dňami
Odloží sa znovu vydanie GTA VI? Internetom sa začali šíriť špekulácie, že hry sa v novembri nedočkáme
pred 3 dňami
