Hviezdy stavili na precízne siluety z dielní módnych domov, luxusné doplnky a výrazné stylingy.
V nedeľu večer prebehol 83. ročník udeľovania prestížnych filmových a televíznych cien Golden Globes a cestu do Beverly Hills si našlo množstvo známych osobností, ktoré ukázali svoj módny vkus na červenom koberci.
Siluety spod rúk uznávaných návrhárov, vrátane na mieru šitých oblekov a honosných večerných rób, doplnili výrazné šperky, luxusné hodinky a styling premyslený do posledného detailu. Kto stavil na nadčasovú eleganciu, kto na dramatický efekt a kto posunul hranice glamour? Toto je TOP 15 outfitov z Golden Globes 2026.
Jennifer Lopez v modeli z archívov Jeana-Louisa Scherrera
Medzi pozvanými hosťami na 83. ročník odovzdávania cien Golden Globes nechýbala Jennifer Lopez, ktorá prišla do honosných priestorov v Beverly Hills v luxusnom modeli šiat z archívov známeho parížskeho návrhára Jeana-Louisa Scherrera.
Dramatický priliehavý model v neutrálnom odtieni s polopriehľadným vrchným dielom, ktorý bol zdobený kvetinovou čipkou a kamienkami, sa v spodnej časti rozšíril do mermaid siluety. Lopez doplnila luxusný vzhľad o diamantové šperky a listovú kabelku. Výsledok je pastvou pre oči.
Bella Ramsey zabalená v mašli
Pozornosť prítomných fotografov a zástupcov médií si získala tiež Bella Ramsey, ktorá mala na galavečeri v Beverly Hills oblečenú siluetu z dielní módneho domu Prada.
Na prvý pohľad jednoduchý štýl s klasickým čiernym oblekom, bielou košeľou, kravatou a koženými mokasínami doplnila o netradičný prvok v podobe výraznej ružovej mašle, ktorú mala obviazanú okolo rúk aj hrudníka. Nás tento originálny nápad zaujal, získal si aj teba?
Miley Cyrus v Saint Laurent
Herečka a speváčka Miley Cyrus patrí vždy medzi najvýraznejšie osobnosti na červenom koberci a inak tomu nebolo ani včera večer, keď pred fotografov predstúpila v šatách z dielní Saint Laurent.
Luxusný čierny model, ktorý navrhol kreatívny riaditeľ módneho domu Anthony Vaccarello, mal dlhú siluetu a bol pokrytý malými flitrami pre elegantný, trblietavý efekt. Plisované detaily v oblasti ramien a dekoltu mali výrazné sochárske proporcie a nechali vyniknúť náhrdelník s emeraldom.
Paul Mescal v čiernej klasike
Medzi najlepšie oblečených mužov na červenom koberci Golden Globes 2026 patril Paul Mescal, ktorý stavil na čiernu klasiku a urobil správne rozhodnutie.
29-ročný írsky herec prišiel do Hollywoodu v nadčasovom smokingu z dielní módneho domu Gucci, pod ktorým mal bielu košeľu. Ako doplnok zvolil hodinky Cartier Tortue, ktoré by sme s radosťou vlastnili v zbierke.
Michael B. Jordan v siluete Prada
O skvelý módny moment na červenom koberci sa postaral aj herec Michael B. Jordan, ktorý mal na sebe oblečený na mieru ušitý oblek Prada.
Tmavohnedú siluetu so sakom s dvojradovým zapínaním na výrazné gombíky a úzkymi nohavicami oživil svetložltou košeľou, čiernou kravatou a malou brošňou, ktorú mal pripnutú na chlopni saka. Oceňujeme tiež výber obuvi a jediný rušivý moment sú z nášho pohľadu slnečné okuliare.
Ariana Grande vo Vivienne Westwood
Rozruch na červenom koberci spôsobila po svojom príchode speváčka a herečka Ariana Grande, ktorá zvolila veľmi dramatickú róbu v čiernej farbe od ateliéru Vivienne Westwood.
Hviezda filmu Wicked mala na sebe oblečený model s textúrovaným korzetom a plnou “bell” sukňou, ktorá sa rozšírila od pása dole. Šaty mali asymetrický strih so zamatovou mašľou, vďaka čomu vytvorili divadelný efekt na červenom koberci. Look doplnila vysokým copom a diamantovými šperkami.
Kate Hudson v Armani Privé
Jeden zo svojich najlepších momentov na červenom koberci predviedla na Zlatých glóbusoch herečka Kate Hudson.
Rodáčka z Los Angeles, ktorú môžeš poznať najmä z romantických komédií, vyzerala božsky v strieborných šatách z ateliéru Armani Privé. Vintage priliehavý kúsok s viazaním okolo krku a dĺžkou až po zem bol zdobený jemnými strapcami a Swarovski krištáľmi pozdĺž výstrihu, ktoré vytvárali nádherný trblietavý efekt pri každom kroku herečky. Vzhľad doplnili luxusné diamantové šperky.